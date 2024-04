Ab August: Deutschlandticket wird kostenlos für Schüler

Die Folgen der Covid-19-Pandemie fielen größtenteils negativ aus, doch einige positive Einflüsse waren ebenfalls sichtbar. So diente diese einerseits als starker Antrieb für die Digitalisierung. Andererseits wurde das 9-Euro-Ticket eingeführt und später zum 49-Euro-Ticket respektive dem Deutschlandticket umgewandelt. Aktuell wirkt es so, als würde der Preis für die Karte künftig weiter steigen. Bereits Anfang 2025 könnte die nächste Erhöhung kommen. Doch bevor es so weit ist, gibt es zunächst gute Nachrichten für jüngere Bahngäste aus Hamburg.

Deutschlandticket wird zum 0-Euro-Ticket

Am Mittwoch nahm die Bürgschaft der Freien und Hansestadt Hamburg einen Antrag der SPD- und Gründen-Fraktionen einstimmig an. Damit steht der Einführung eines kostenlosen Deutschlandtickets für Hamburger Schüler politisch gesehen nichts mehr im Weg. Unklar ist derzeit allerdings, wie der kostenlose ÖPNV für immerhin 270.000 Schüler der Stadt finanziert werden soll.

Der aktuelle Beschluss stellt einen weiteren, jedoch nicht den ersten Schritt zur Förderung der Mobilität von Schülern in der Hansestadt dar. Bereits seit knapp einem Jahr zahlten Heranwachsende hier lediglich 19 Euro für das Deutschlandticket. Ties Rabe, zu dem Zeitpunkt Hamburgs Senator für Schule und Berufsbildung, sah in der damaligen Kostensenkung eine erhebliche Verbesserung für Schüler: „Sie können künftig nicht nur in Hamburg, sondern sogar deutschlandweit Busse und Bahnen im Nahverkehr nutzen und dabei auch noch richtig Geld sparen“, so Rabe. Mit dem 0-Euro-Ticket wurden nun auch die letzte Hürde aus dem Weg geräumt.

Weitere Personengruppen bleiben auf der Strecke

Während der Antrag der SPD-Fraktion einstimmig angenommen wurden, lehnte die Bürgerschaft im gleichen Atemzug einen Antrag der CDU-Fraktion mehrheitlich ab. Dieser schlug eine Vergünstigung des Deutschlandtickets für Azubis, Senioren und Mitarbeiter der Stadt vor. Das kostenlose HVV-Schülerticket (Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft) soll dagegen bereits im kommenden Schuljahr eingeführt werden.