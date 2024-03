Größte Sci-Fi-Serie aller Zeiten startet jetzt bei Netflix

Wer seine persönliche Watchlist an Serien bereits geleert hat, darf sich am 21. März 2024 über besonderen Nachschub auf Netflix freuen. Mit „3 Body Problem“ startet eine der größten Sci-Fi-Serien aller Zeiten beim Streaming-Anbieter. Die Serienadaption beruht auf den Sci-Fi-Roman das chinesischen Autors Liu Cixin, der mit dem Namen auf das sogenannte Dreikörperproblem in der Himmelsmechanik anspielt. Dabei handelt es sich um eine Vorhersage für den Bahnverlauf dreier Körper unter dem Einfluss ihrer gegenseitigen Anziehung.

„Game of Thrones“-Macher als Showrunner

Für die Umsetzung des epischen Netflix-Projekts verpflichtete der Streaming-Gigant niemand geringeren als die Schöpfer der „Game of Thrones“-Serienadaption David Benioff und D.B. Weiss. Zusätzlich als ausführende Produzenten an der Produktion beteiligt waren weitere VIPs wie Brad Pitt, Rosamund Pike sowie Regisseur Rian Johnson („Knives Out“). Als Drehbuchautor arbeitete US-Autor Alexander Woo („True Blood“) an der Entwicklung der Serie mit. Für die Produktion gab Netflix dem Vernehmen nach stolze 160 Millionen US-Dollar aus. Etwas weniger als die zunächst dafür veranschlagten 200 Millionen US-Dollar, mit denen man ursprünglich rechnete.

Davon handelt „3 Body Problem“

Bevor die Serie offiziell erschien, hielt sich der Streaming-Gigant mit genauen Aussagen über die Handlung bedeckt. Alte Vorhersagen zur Handlung beruhten auf Informationen, die auf der Romanvorlage des chinesischen Autors basieren. Lix Cixins Trilogie umfasst die drei Bände „Die drei Sonnen“, „Der dunkle Wald“ sowie „Jenseits der Zeit“. Da sich die erste Staffel primär auf den ersten Band konzentriert, dürfte noch ausreichend Stoff für weitere Staffeln vorhanden sein.

„3 Body Problem“ setzt im China der 1960er-Jahre ein und lässt uns eine Frau begleiten, deren Entscheidung weitreichende Konsequenzen für die Menschen und die Zukunft der Erde haben wird. Bald schon beobachtet eine Gruppe von Forschenden, wie die Naturgesetze vor ihren Augen aus unerklärlichen Gründen auszusetzen scheinen. Sowohl Wissenschaftler als auch Ermittler schließen sich zusammen, um die Bedrohung zu bekämpfen und das Überleben der Erde zu sichern. Dabei ahnen sie zunächst nicht, wie groß die Bedrohung für die Menschheit tatsächlich ausfällt. Einen ersten Vorgeschmack von der Spannung, mit der die „3 Body Problem“ beginnt, kannst du dir im zugehörigen Trailer verschaffen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Ob Netflix‘ Hoffnungen sich bewahrheiten und die Serie den gleichen Erfolg genießen kann, wie einst „Game of Thrones“ bleibt abzuwarten. Unterstützung erhält die Serie gleich von drei Gesichtern, die bereits aus Game of Thrones bekannt sind: Liam Cunningham, John Bradley sowie Jonathan Pryce. Neben ihnen gesellen sich Jovan Adepo, Eiza González, Benedict Wong, Rosaling Chao sowie Jess Hong zur Besetzung der Sci-Fi-Serie. Alle acht Folgen der ersten Staffel von „3 Body Problem“ erscheinen gleichzeitig auf Netflix.