Vom Videospiel zum Film: Diese Videospiele erhalten ihre eigenen Filme und Serien

Der Trend geht vom Videospiel zum Film oder zur Serie. Immer mehr aus der Gaming-Szene bekannte Titel werden von Produzenten auf die Leinwände adaptiert. Das betrifft unter anderem Titel wie ‚The Last of us‘ oder ‚Call of Duty‘. Doch auch ältere Videospiele haben längst ihre Adaptionen erhalten.

Vom Videospiel zum Film – Call of Duty Film mit Dwayne „The Rock“ Johnson?

Nachdem der Schauspieler Dwayne Johnson bereits in Adaptionen von Rampage und Doom aufgetreten ist, soll er nun auch eine Hauptrolle im künftigen Call of Duty Film belegen. Laut der Movieseite Giant Freakin Robot soll sich Johnson in Gesprächen mit Studios befinden, die das erfolgreiche FPS-Game in einen Hollywood Blockbuster verwandeln wollen. Das ist nicht das erste Mal, dass von einem möglichen Call of Duty Film die Rede ist. Activision Blizzard hatte sich bereits zuvor mit der Möglichkeit befasst. Sogar Gomorrah Direktor Stefano Sollima wurde im Jahr 2015 angeheuert, um ein COD Kinouniversum zu schaffen. Allerdings verließ Sollima das Projekt wieder, ohne, dass damals ein Film durch Activision produziert wurde. Jetzt scheint die Idee neuen Aufwind erhalten zu haben.

Nach dem Film „Rampage – Big meets Bigger“ aus dem Jahr 2018 sowie der Doom-Verfilmung aus dem Jahr 2005 würde sich Call of Duty somit bei weiteren Videospielen einreihen, die bereits eine Adaption für die Kinoleinwand erhalten haben. Potenzial hätte die Story des beliebten Shooters sicherlich. Insgesamt lassen sich schon eine Menge Videospiele finden, die im Laufe der Jahre als Film adaptiert wurden. Um hier einige Beispiele zu benennen:

Mortal Kombat (2021)

Tomb Raider (2018)

Rampage – Big meets Bigger (2018)

Assassin’s Creed (2016)

Warcraft: The Beginning (2016)

Prince of Persia (2010)

Max Payne (2008)

Final Fantasy VII: Advent Children (2006)

Silent Hill (2006)

Doom – Der Film (2005)

Resident Evil (2002)

Final Fantasy (2001)

Vom Videospiel zur Serie – The Last of Us erhält TV-Serie

Bereits im Sommer 2021 kündigte HBO die Produktion einer TV-Serie zum beliebten Videospiel „The Last of Us“ an. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum, wann die Serienfolgen starten werden, gibt es noch nicht. Da die Produktionsarbeiten jedoch sicherlich gute Teile des Jahres 2022 in Anspruch nehmen dürften, solltest du mit einem Start Ende 2022 oder Anfang 2023 rechnen. Auch wenn die Dreharbeiten selbst nach Berichten abgeschlossen sein sollen, werden die Post-Effekt-Bearbeitungen einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Serie wird von Naughty Dog sowie PlayStation Productions für HBO produziert. Sie wird daher exklusiv für HBO in den USA erscheinen. Da zwischen HBO und Sky jedoch Deals bestehen, könnte die Serie über den Streaming-Anbieter auch später in Europa ausgestrahlt werden. In den Rollen von Joel Miller und Ellie werden dabei bekannte Game of Thrones Stars zu sehen sein: Bella Ramsey sowie Pedro Pascal. Neben ‚The Last of Us‘ dürfte die bekannteste Serien-Adaption ‚The Witcher‘ darstellten.

Immer mehr Videospiele als Film- und Serienadaption

Der Trend scheint klar zu sein. Immer mehr beliebte Titel aus der Videospiele-Welt halten ihren Einzug auf große und kleine Leinwände. Das mag daran liegen, dass die Gaming-Szene im Laufe der Jahre anspruchsvoller geworden ist und somit viele Videospiele komplexe Handlungen aufweisen, die sich gut für die Adaption eignen. Ebenso mag eine Rolle spielen, dass sich die Produzenten einen großen Zustrom durch die Fans der Videospiele erhoffen. Bei beliebten Titeln wie „Call of Duty“ sowie „The Last of Us” wird das Interesse hoch sein. Ebenso jedoch auch die Erwartungen der Fans. Man darf gespannt bleiben, wie gut die neusten Adaptionen die Videospiele umsetzen werden.