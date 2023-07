200 Millionen Dollar Produktion: Neuer Netflix-Hit will Game of Thrones übertreffen

„Game of Thrones“ fesselte im Schnitt 44 Millionen Zuschauer pro Folge und brachte es in den Jahren 2011 bis 2019 auf acht Staffeln. An diesen Erfolg anknüpfen zu wollen, ist ein hochgestecktes Ziel, dennoch könnte es dem neusten Netflix-Hit gelingen, „Game of Thrones“ zu übertreffen. Das liegt keineswegs nur daran, dass bereits 200 Millionen US-Dollar in die Produktion von „Die 3 Sonnen“ geflossen sind.

Neuer Netflix-Hit wird von „Game of Thrones“-Verantwortlichen verfilmt

Dabei handelt es sich um eine Sci-Fi-Serie, die auf der Romanreihe von Cixin Liu basiert. Die Trilogie umfasst die drei Bände „Die drei Sonnen“, „Der dunkle Wald“ sowie „Jenseits der Zeit“. Genügend Stoff also, um aus einer weiteren Romanvorlage eine Serie mit mehreren Staffeln zu gewinnen. Der Start der Serie soll voraussichtlich Anfang 2024 erfolgen, ein konkreter Startzeitpunkt wird hierbei noch nicht genannt. Netflix erhofft sich von „Die 3 Sonnen“ einen ähnlichen Erfolgshit wie HBOs „Game of Thrones“.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Streaming-Gigant nicht nur ordentlich Geld investiert. Er hat zudem David Benioff und D.B.Weiss verpflichtet, die in der Vergangenheit für „Game of Thrones“ verantwortlich waren. Unterstützung erhalten die beiden durch den oscarnominierten chinesischen Regisseur Derek Tsang. Mit den beiden erfahrenen Drehbuchautoren, einem weltbekannten Regisseur sowie dem großzügigen Budget stehen die Chancen für den neuen Sci-Fi-Hit gut.

Ob es der Serie jedoch tatsächlich gelingt, „Game of Thrones“ vom Podest zu stoßen, werden einzig die zukünftigen Fans entscheiden. Die Reaktionen auf die ersten Trailer fallen gemischt unter den Menschen aus. Während sich einige bereits auf die gewaltige Umsetzung freuen, ermahnen Fans der Original-Romanvorlage schon jetzt, die Menschen sollten sich lieber der Trilogie widmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Davon handelt „Die 3 Sonnen“

Die Geschichte von „Die 3 Sonnen“ beginnt bereits in den 60er-Jahren in China. Während das gesamte Land eine Kulturrevolution erlebt, verschreibt sich eine Gruppe von Astrophysikern, Ingenieuren und Politkommissaren einem Forschungsprojekt unter höchster Geheimhaltungsstufe. Ihnen soll es gelingen, Signale ins All zusenden und Kontakt zu Außerirdischen aufzunehmen, bevor es einer anderen Nation gelingt. Dieses ambitionierte Ziel erreichen sie rund fünfzig Jahre später, als dieser Kontakt das Schicksal der Menschheit für immer verändert.

Denn eine Nachricht erreicht die Menschheit, um sie vor der Invasion eines außerirdischen Volkes zu warnen. Entgegen dem ausdrücklichen Hinweis, nicht auf die Nachricht zu antworten, damit die Position des Empfängers nicht verraten wird, versucht die Astrophysikerin Ye Wenjie weitere Informationen zu erhalten. Dabei weist sie den feindlichen Außerirdischen den Weg zur Erde und setzt Ereignisse in Gang, die niemand auf der Erde mehr aufzuhalten vermag.