Nach 10 Jahren! Beliebte Sci-Fi-Serie kehrt zurück – Trailer & Startdatum

Fast exakt zehn Jahre ist es her, seit die letzte Staffel der beliebten Science-Fiction-Zeichentrickserie Futurama erstmals auf den Bildschirmen flimmerte. Anschließend wurde die Serie abgesetzt und ward nicht mehr gesehen. Bis jetzt. Denn schon in naher Zukunft soll Futurama mit 20 neuen Episoden ein großes Comeback feiern.

Futurama ist zurück, Baby

Die US-amerikanische Cartoonserie Futurama wurde unter anderem von Matt Groening entwickelt – dem Schöpfer der Simpsons. Sie dreht sich um den Protagonisten Philip Jay Fry, der im Jahr 2000 eingefroren und erst 1.000 Jahre später in einer futuristischen Welt wiederbelebt wurde. Hier erlebt er als Mitglied der Planet-Express-Crew viele witzige und manchmal auch überaus emotionale Abenteuer. Zumindest bis 2013. Denn in diesem Jahr wurde die Serie abgesetzt. Dabei blieb es auch, bis der zu Disney gehörende Streaming-Anbieter Hulu im Februar 2022 eine neue Staffel ankündigte. Und nun wurde auch ein Trailer veröffentlicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Im Trailer zur neuen Staffel finden sich zahlreiche lustige Anspielungen – auch auf der Meta-Ebene. Darüber hinaus scheinen der Nostalgie-Faktor berücksichtigt worden zu sein. So sind viele aus den vorangegangenen Folgen bekannte Charaktere ebenfalls wieder mit von der Partie. Anders als die deutschen Synchronsprecher. Denn in den vergangenen Jahren sind einige liebgewonnene Sprecher verstorben, während andere in Ruhestand gingen.

Nicht das erste Mal abgesetzt

Futurama scheint sich wie ein ambitionierter Boxer immer wieder aufs neue zu erheben. Bereits 2003 und damit lediglich vier Jahre nach der Pilotfolge zogen die Verantwortlichen erstmals den Stecker. Nach einer vergleichsweise kurzen Pause folgten jedoch einige Produktionen in Spielfilmlänge und anschließend wieder komplette Staffeln. Am 24. Juli 2023 feiert Futurama nun abermals ein Comeback. In Deutschland wird die Serie exklusiv auf Disney+ zu sehen sein.