Neues bei Disney+: Das erwartet dich im Juli

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Juli bei Disney+: Sommer & Hai-Alarm

Mit Beginn des Sommer hat mein bei Disney+ offenbar die Sprachwitz-Keule ausgepackt. Man spricht von dem Beginn der HAIßen Saison des Jahres und startet – Überraschung – ein Hai-Special. Ab 5. Juli gebe es packende Doku-Hai-lights, die eindrucksvolle Bilder aus dem Leben der Meeresbewohner zeigen. Die Doku „Baby-Haie – Vom Ei zum Jäger“ begleitet die Haie auf ihrem Weg vom kleinen Haibaby bis hin zum großen Raubtier und zeigt, dass bei den über 500 Hai Arten die Kleinsten schnell lernen müssen, allein zu schwimmen und zu jagen. Dass die faszinierenden Tiere außerdem gar nicht so weit weg von uns leben wie gedacht, zeigen jüngste Drohnenaufnahmen in der Dokumentation „Haie von oben“!

Man weist außerdem darauf hin, dass sich Disney+ gut für Reisen eignet – beispielsweise um die Kleinen im Auto oder Flieger zu unterhalten. Inhalte ließen sich vor dem Flug herunterladen. Als Beispiele nennt Disney die Animationskomödie „Luca“ von Disney/Pixar. Mit Remy aus „Ratatouille“ geht es auf eine kulinarische Reise durch Paris, der „Día de Muertos“ wird in den Straßen von Mexico zusammen mit Miguel und seiner Familie in „Coco – Lebendiger als das Leben!“ gefeiert und es geht auf Entdeckungsreise durch exotische Orte wie Agrabah mit „Aladdin“.

Historische Kurzfilme werden restauriert veröffentlicht

Ab dem 7. Juli veröffentlicht Disney+ nach und nach eine Sammlung von insgesamt 28 neu restaurierten Kurzfilmklassikern der Walt Disney Animation Studios mit berühmten Stars wie Micky und Minnie Maus, Donald Duck, Goofy, Pluto, Chip und Chap und dem ersten großen Star der Studios: Oswald der lustige Hase. In diesem Jahr feiern die Walt Disney Animation Studios ihr hundertjähriges Bestehen, das im Rahmen der laufenden Disney100 Feierlichkeiten gewürdigt wird.

Von Klassikern bis hin zu weniger bekannten Titeln enthält diese Kurzfilmsammlung Beispiele für Disneys früheste Kurzfilme („Trolley Troubles“ und „Alles nass“, beide aus dem Jahr 1927 und mit Oswald der lustige Hase in der Hauptrolle), Silly Symphony-Klassiker wie „Tanz der Skelette“, „Meer-Babys“ und „Das Zauberschiff“ sowie eine breite Palette an unterhaltsamen Kurzfilmen mit Disneys beliebtesten Charakteren. Im Vorfeld des 100-jährigen Jubiläums von Disney am 16. Oktober bildet „Chip und Chap auf hoher See“, ein CinemaScope-Kurzfilm aus dem Jahr 1956 mit Donald Duck und seinen Streifenhörnchen-Rivalen, den Abschluss der Reihe im Oktober.

Die Restaurierungsarbeiten wurden vom Walt Disney Studios Restaurierungs- und Konservierungsteam unter der Leitung von Regisseur Kevin Schaeffer in enger Zusammenarbeit mit kreativen Beratern der Walt Disney Animation Studios durchgeführt. Zu letzteren gehören Dorothy McKim, Produzentin für spezielle Projekte und 2D-Animation, sowie Mike Giaimo (gefeierter Produktionsdesigner der beiden „Die Eiskönigin“-Filme und des kommenden Films „Wish“) und die Animationslegende Eric Goldberg (der die Animation des Dschinni in „Aladdin“ verantwortete und bei „Pocahontas“ sowie zwei Segmenten für „Fantasia 2000“ Regie führte). Dasselbe Team restaurierte vor kurzem „Cinderella“ und arbeitet derzeit an einer Restaurierung von „Schneewittchen und die sieben Zwerge“.

Alle Neustarts bei Disney+ im Juli im Überblick

5. Juli

The Great North – Neue Folgen der 3. Staffel (Star)

The Nanny’s Secrets – Staffel 1 (Star)

Akte Hai – Dem Raubtier auf der Spur – Staffel 2 (National Geographic)

Haie auf Angriff – Staffel 8 (National Geographic)

Kizazi Moto: Generation Fire

7. Juli

Badetag (1970) (Disney)

Der Freizeitkapitän (1961) (Disney)

Micky, der Bauarbeiter (1933) (Disney)

Frankies Katzenmusik (1947) (Disney)

Goofy macht Gymnastik (1949) (Disney)

Tanz der Skelette (1929) (Disney)

Baby-Haie – Vom Ei zum Jäger (National Geographic)

Haie von oben (National Geographic)

12. Juli

The Company You Keep – Staffel 1 (Star)

Große Erwartungen – Staffel 1 (Star)

A Superfantastica Historia do balao – Staffel 1 (Star)

Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur – Staffel 1 (Marvel)

Ganz oder gar nicht: Die Serie

The Secrets of Hillsong

14. Juli

True Lies – Wahre Lügen (Star)

Die große Hai-Zählung (National Geographic)

Das Turnier der Haie (National Geographic)

Unersättlich: Haie, die alles fressen (National Geographic)

19. Juli

The Lesson is Murder – Staffel 1 (Star)

Snowfall – Staffel 6 (Star)

Chapelwaite – Staffel 1 (Star)

21. Juli

Superkräfte der Haie (National Geographic)

Hai vs. Boot (National Geographic)

24. Juli

Futurama“ – Staffel 11

26. Juli

How I Met Your Father – Neue Folgen der 2. Staffel (Star)

Drag Me to Dinner – Staffel 1 (Star)

Hör mal, wer da hämmert – Staffel 1 bis 8 (Star)

28. Juli

Die wunderbare Welt von Micky Maus: Steamboat Silly (Disney)

30. Juli

Imagine Dragons Live in Vegas (Star)

