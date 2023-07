Sämtliche Hollywood-Filme und Serien ausgesetzt – Das ist der Grund 

Künstliche Intelligenz verbreitet sich immer mehr und mehr, mittlerweile auch in der Schauspiel-Branche. Mehrere Studios und Streaming Dienste haben einen „bahnbrechenden KI-Vorschlag“ gemacht. Sie hatten vorgeschlagen, dass Darsteller, die im Hintergrund stehen, gescannt werden dürfen. Die jeweiligen Abbildungen dürften die Unternehmen frei benutzen. Zwar gab es Verhandlungen mit den TV– und Filmstudios AMPTP, aber sie konnten sich nicht einigen. In der Nacht zum Freitag, den 14. Juli 2023 stellten die Schauspieler ihre Arbeit ein und fingen damit an zu streiken, das gab die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA bekannt.

Streik: Keine Einigung zwischen Schauspielern und Studios

„Wir sind die Opfer hier. Wir werden von einer sehr gierigen Einheit zu Opfern gemacht“, betonte die Gewerkschaftsvorsitzende Fran Drescher während einer Pressekonferenz. Auch wenn sie einen Schlichter mit dabeihatten und eine Frist gesetzt wurde, konnten sich beide Seiten nicht einigen. Drescher fügte hinzu, dass die Schauspieler nicht mehr „an den Rand gedrängt sowie respektlos und ehrlos behandelt werden“ dürfen.

Doch der Verband der TV- und Filmstudios AMPTP verteidigt sich mit der Begründung, dass man versucht habe, eine Einigung zu finden. „Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, wie weit wir bei so vielen Dingen auseinander sind“, sagte Drescher. Nachdem der Streik bekannt gegeben wurde, haben viele Schauspieler ihre Unterstützung öffentlich gemacht. Für die US-amerikanische Unterhaltungsindustrie ist dies ein weiterer Schritt nach hinten, da ab dem 2. Mai 2023 schon die Drehbuchautoren ihre Arbeit niedergelegt hatten. Schon damals zeigten sich die Auswirkungen. Beispielsweise konnte viele Late-Night-Shows nicht mehr ausgestrahlt oder Starttermine für Filme und Serien mussten von den Streamingdiensten verschoben werden.

Journalistin äußert sich zum Streik

Hollywood-Journalistin Kim Masters sagte: „Ich bezweifle, dass das gut ist für die Studios, wenn sie nichts mehr in Produktion haben. Sie versuchen gerade, dass die Leute wieder zurück in die Kinos kommen und Abos für Streaming-Plattformen abschließen. Die ganze Situation ist fürchterlich chaotisch, fast schon eine existenzielle Krise für die Branche.“