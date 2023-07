Neuer Godzilla-Film startet dieses Jahr – Wann kommt er nach Deutschland?

Seit fast 70 Jahren werden die Godzilla-Filme produziert. Genauer gesagt, seit 1954. Der letzte Teil „Shin Godzilla“ erschien vor sieben im Jahre 2016. Hier haben die beiden Regisseure, Hideaki Anno und Shinji Higchui, deutlich gemacht haben, dass es durchaus möglich ist, CGI-Technik und Menschen im Monsteranzug zu kombinieren. Doch nun hat das japanische Produktionsstudio für Aufregung gesorgt, denn sie haben jetzt den Teaser für den neuen Teil veröffentlicht.

Godzilla: Film spielt in der Vergangenheit

Am 14. März 2023 erschien bereits „Godzilla x Kong: The New Empire“. Jetzt soll der neue Film „Godzilla Minus One“ folgen. Der Film spielt in der Vergangenheit. Bislang hat das Produktionsstudio rund 30 Filme mit dem japanischen Urgiganten veröffentlicht. Dieser ist ihr 33. Film.

Zwar ist noch nichts Konkretes über die Handlung des Films bekannt, aber der Präsident von Toho International, Koji Ueda sagte dem US-amerikanischen Magazin Forbes: „Godzilla Minus One‘ spielt im Japan in der Nachkriegszeit und wird erneut zeigen, was für eine erschreckende und übermächtige Kraft Godzilla ist. Ein Gefühl dafür erhält man bereits durch den Teaser und dem Poster. Das Konzept ist, dass Japan, das bereits durch den Krieg erschüttert wurde, mit Godzilla einer neuen Bedrohung gegenübersteht und das Land somit ins Minus gebracht wird.“

Hier kannst du dir den Teaser zum neuen Film anschauen:

Wann kommt er in die Kinos?

Zeitgleich zum 70jährigen Jubiläum des Franchise kommt „Godzilla Minus One“ am 3. November 2023 in die japanischen Kinos. Einen Monat später wandert er über den Pazifischen Ozean und erscheint am 1. Dezember 2023 in den amerikanischen Kinos. Wann der neue Film jedoch nach Deutschland kommt, ist bislang unklar. Wir schätzen, dass es erst im nächsten Jahr so weit sein wird.