Aliens: Neuer Singleplayer-Horror für VR in der Entwicklung

Das „Alien“-Franchise begeistert schon seit Jahren Fans von Sci-Fi, Horror und Survival. Die Kreatur im Zentrum der gesamten Handlung, das Alien, ist mittlerweile zum Inbegriff alles Bösen im Sci-Fi Genre geworden. Nun macht sich Survios Studios daran, ein neues Game zu entwickeln, das in der Welt von „Alien“ spielt.

„Aliens“: Singleplayer-Horror

Ein sehr bekanntes „Alien“-Spiel ist „Alien: Isolation“. Wie auch bei diesem neuen Game handelt es sich dabei um ein Singleplayer-Horror Spiel. Das Horror-Genre hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit Multiplayer-Formaten experimentiert. Rausgekommen sind dabei Spiele wie „Dead by Daylight“ und „Phasmophobia“. Dennoch scheint es, als wäre das Horror-Genre einfach besser für Singleplayer-Games geeignet. Es ist also nicht verwunderlich, dass nun auch Survios Studios dem Singleplayer-Kurs der „Alien“-Spiele treu bleibt. Das neue Spiel soll ganz einfach den Namen „Aliens“ tragen.

Es spielt in der bereits bekannten Welt des gleichnamigen Franchises und Fans können sich darauf freuen, bekannte Kreaturen und Orte im Spiel zu finden. Das Spiel möchte jedoch auch einzigartige Neuerungen in das Franchise bringen. Um dies zu erreichen, möchte man beispielsweise nicht die gleichen Fehltritte wie zuvor „Alien: Isolation“ und „Aliens: Fireteam Elite“ machen. Beide Titel waren zwar im Bezug auf ihr Gameplay gut und wurden dementsprechend auch positiv aufgenommen, doch sie schafften es nicht, das „Alien“-Universum zu erweitern. Mit diesem neuen Spiel soll sich das nun ändern. Man möchte nicht nur auf bereits bekanntes zurückgreifen, sondern auch neue Aspekte einbringen.

„Alien: Isolation“ ist ein wahrer Klassiker des Sci-Fi Horror Genres.

Handlung und Immersion

Über die Handlung des Spiels ist in den Anfangsstadien der Entwicklung noch nicht viel bekannt. Jedoch wissen wir bereits jetzt, dass das Spiel zeitlich zwischen dem ersten „Alien“-Film und der Fortsetzung einzuordnen ist. Das Spiel verfolgt die Geschichte eines Veterans des Militärs, der sich geschworen hat, die Aliens, auch als Xenomorphs bekannt, zu vernichten. In deinen Kämpfen gegen die Xenomorphs verbirgt sich auch ein packendes Action-Element des Spiels. Als Spieler wird es dir unter anderem auch möglich sein, deinen Charakter an deine Wünsche anzupassen. Wie viele Freiheiten die Charaktererstellung Spielern bietet, ist jedoch noch nicht ganz klar.

Eine weitere Besonderheit von „Aliens“ ist, dass das Spiel nicht nur für PC und Konsolen rauskommen soll. Es soll nämlich ebenfalls in VR spielbar sein. Gemeinsam mit der Tatsache, dass das Spiel mit der brandneuen Unreal Engine 5 entwickelt wird, können sich Spieler auf ein grafisch einzigartiges Erlebnis freuen. Dieses Erlebnis überträgt sich dann hoffentlich auch problemlos auf die Welt der Virtual Reality. Hier bietet sich für das Spiel besonders viel Potenzial.

Mit einer brandneuen Story, erstklassiger Grafik und Virtual Reality verspricht dieses Spiel viel. Es muss jedoch auch viel leisten, um die Fehler von „Aliens: Fireteam Elite“ auszugleichen. Dennoch erscheint das Spiel bereits jetzt vielversprechend und Fans hoffen, dass sich dies im Laufe der Entwicklung nicht ändert. Wer allerdings darauf hofft, das Spiel schon bald in seinen Händen zu halten, der muss sich noch etwas gedulden. Die Entwicklung befindet sich noch an ihrem Anfang und es wird noch eine Weile dauern, bis das Spiel fertig ist und auf den Markt kommt.