„Kirby's Dream Buffet“: Dieses zuckersüße Spiel kommt noch in diesem Sommer

Kirby ist schon lange ein Name, der den meisten Gamern bekannt ist. Nicht zuletzt hat der niedliche, pinke Ball mit „Kirby and the Forgotten Land“ für Aufregung gesorgt. Das Spiel ist eins der besten Kirby-Spiele überhaupt und nun bekommen Fans noch im selben Jahr einen weiteren, vielversprechenden Titel. Dabei handelt es sich um das neue „Kirby’s Dream Buffet“.

Kirby’s Dream Buffet

Bei „Kirby’s Dream Buffet“ handelt es sich um ein Spiel, das Spaß für die ganze Familie verspricht. Das Spiel soll ein Party Platformer sein, ähnlich wie die bekannten Mario Party Spiele. Der Trailer macht den Anschein, als würde das Spiel eine Mischung aus „Fall Guys“ und „Mario Party“ sein. Das Spiel ist voller rasanter Rennen, aber bietet auch kleine Minispiele, die „Mario Party“ ähnlich sehen. In den verschiedenen Rennen rollen die bunten Kirbies um die Wette und überwinden so die verschiedensten Hindernisse.

Insgesamt wirkt das Spiel auf den ersten Blick wie eine bunte Welt voller Spaß, in der Familien und Freunde gegeneinander antreten können. Party Games erfreuen sich schon seit geraumer Zeit immenser Beliebtheit. Besonders mit der Veröffentlichung der Wii wurde damals ein ganz neuer Markt erschlossen. Wie der Name bereits suggeriert, dreht sich in „Kirby’s Dream Buffet“ alles um Essen, vor allem um süße Speisen. Die verschiedenen Welten, die es in den Rennen zu erkunden gilt, bestehen aus Kuchen und Sahne. Sie sehen bunt und liebevoll designed aus, was das Spiel vor allem für ein jüngeres Publikum attraktiv macht.

Wann kommt das Spiel raus?

„Kirby’s Dream Buffet“ soll tatsächlich noch in diesem Sommer auf den Markt kommen. Ein genaues Datum geht aus dem Trailer leider nicht hervor. Da der Sommer jedoch nicht mehr allzu lange dauert, können Fans schon bald mit dem neuen Spiel rechnen. Es wird sich ebenfalls um ein Nintendo Switch Exclusive handeln. Dies bedeutet, dass es das Spiel nur für Nintendos eigene Konsole zu kaufen gibt. Wer also spielen möchte, der muss im Besitz der Konsole sein und genügend Controller für alle Spieler zur Verfügung haben.

Ob „Kirby’s Dream Buffet“ die Erwartungen von Fans letzten Endes erfüllen kann, wird sich noch zeigen müssen. Kirby-Spiele haben über die Jahre viele verschiedene Formen angenommen und diese neue Version des Spiels ist keine Ausnahme. Da hier jedoch Elemente aus sehr bekannten und beliebten Spielen vereint werden, hat das Spiel definitiv das Potential dazu, Fans zu begeistern. Vor allem ein jüngeres Publikum könnte sich zum süßen Design und dem einfachen Spielprinzip hingezogen fühlen. Da Nintendo-Spiele jedoch generell sehr gut für Kinder geeignet sind, sollte dies kein Problem darstellen.