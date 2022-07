Ende für "Red Dead Online": Rockstar verlässt das Spiel für "GTA"

In der “Red Dead Online”-Community herrscht schon lange Unzufriedenheit. Rockstar hat das Spiel vernachlässigt und gibt jetzt endgültig bekannt, dass ein Revival des Spiels nicht geplant ist. Stattdessen wird das Game bald völlig in den Ruhestand versetzt.

Das Ende für “Red Dead Online”

Es ist nicht verwunderlich, dass “Red Dead Online” keine Priorität für Rockstar ist. Lange ist es her, dass es für das Western-Game gute Updates und neuen Content gab. Schon seit über einem Jahr warten Spieler verzweifelt auf neuen Content, doch dieser wird nicht mehr kommen. Rockstar hat angekündigt, dass die Entwicklung des Spiels schon bald vollständig eingestellt wird. Das bedeutet, dass es keinen neuen Content mehr für das Spiel gibt. Auch der Support des Games nimmt dann nach und nach ein Ende.

Rockstar hat zwar angekündigt, dass “Red Dead Online” bis Ende 2022 noch neuen Content bekommt, doch das ist ein Witz. Damit meint das Studio nämlich lediglich, dass die aktuellen Updates und monatlichen Boni weitergehen. Spieler beschweren sich jedoch schon jetzt darüber, dass diese Updates schlecht sind und bei weitem nicht genug leisten, um Spieler an das Spiel zu binden. Die meisten Spieler blieben nur beim Spiel, da sie in Zukunft auf Verbesserung hofften. Da nun aber feststeht, dass sich nichts mehr bessert, kehren viele dem Spiel den Rücken. Sie haben die Hoffnung aufgegeben.

Red Dead Online verliert immer mehr Spieler.

Rockstar arbeitet an “GTA 6”

Schon vor einiger Zeit wurde bekannt, dass Rockstar an der heiß erwarteten Fortsetzung “Grand Theft Auto 6” arbeitet. Das Studio bevorzugte die GTA-Reihe schon immer und jetzt sollen sämtliche Ressourcen in die Entwicklung des neuen Spiels fließen. Andere Projekte fallen somit hinten über. Leider gibt es nichts, was “Red Dead Online”-Spieler gegen diesen Schritt unternehmen können.

Die GTA-Reihe und vor allem “Grand Theft Auto Online” gehören zu den profitabelsten Spielen weltweit. Es ist also kein Wunder, dass Rockstar hier am meisten investiert. Mit dem neuen “GTA 6” möchte das Studio die Erwartungen der Fans übertreffen. Das mag zwar schwer sein, aber nicht unmöglich. Mit “GTA 5” hat Rockstar einen sehr hohen Standard gesetzt, doch das Spiel ist mittlerweile schon seit fast einem Jahrzehnt auf dem Markt. Seitdem hat sich sowohl im Hardware-, als auch im Software-Bereich viel getan und Rockstar macht sich diese Entwicklungen sicher zunutze.

Die Zukunft von “Red Dead Online”

“Red Dead Online” bleibt weiterhin für Spieler online. Wer also am Spiel hängt und gerne spielt, der kann dies auch weiterhin tun. Jedoch ist klar, dass sich am Spiel in Zukunft nichts mehr ändert. Es befindet sich aktuell in seiner finalen Form. Fans können also nur hoffen, dass in Zukunft mit einem “Red Dead Redemption 3” auch ein neues Multiplayer-Game auf den Markt kommt. Bis dahin bleibt Spielern nichts anderes übrig, als sich an dem zu erfreuen, was sie haben.

Es handelt sich bei “Red Dead Online” immerhin nicht um ein schlechtes Spiel. Trotz der fehlenden Updates kann das Spiel, besonders zusammen mit Freunden, auch weiterhin sehr viel Spaß machen. Es ist dennoch definitiv schade, dass Fans der Reihe sich nun von Rockstar endgültig im Stich gelassen sehen.