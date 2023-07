Sky startet durch: Packende Neuheiten stehen kurz bevor

So richtig Fahrt aufgenommen hat der Sommer in weiten Teilen von Deutschland noch nicht. Umso erfreulicher ist es, wenn man sich die zuweilen regnerische Zeit mit einer neuen Serie oder einem Film-Blockbuster vertreiben kann. Bei Sky und dem zugehörigen Streaming-Angebot von Wow darfst du dich im August auf so einige packende Neustarts freuen.

„Bad Behaviour“ Staffel 1: Wut und Hass im Mädcheninternat

So geht am 11. August 2023 bei Sky Atlantic sowie auf Abruf bei Wow die neue Serie „Bad Behaviour“ an den Start. Und die ist nichts für schwache Nerven. Denn im Mittelpunkt steht ein Mädcheninternat, in dem es nicht gerade zimperlich zugeht. Teenagerin Jo wird in einem Wildniscamp vom Mobbingopfer zur Täterin – und wird zehn Jahre später von ihren Erlebnissen eingeholt. „Bad Behaviour“ umfasst zwar nur vier Episoden, die zeigen aber umso schonungsloser (und doch sensibel), wie sich Teenagerinnen gegenseitig das Leben schwer machen; und damit fürs Leben gekennzeichnet werden.

„Billions“ Staffel 7: Die Intrigen gehen weiter

Bereits in die siebte Staffel schickt Sky ab dem 12. August 2023 die Drama-Serie „Billions“. Und natürlich sind Konflikte auch dieses Mal unausweichlich. Der gewiefte Staatsanwalt Chuck Rhoades und der brillante, ehrgeizige Hedgefonds-König Bobby „Axe“ Axelrod befinden sich auf einem explosiven Kollisionskurs, bei dem jeder sein ganzes Können, seine Macht und seinen Einfluss einsetzt, um den anderen auszumanövrieren. Zu sehen sind die zwölf neuen Episoden von „Billions“ auf Abruf über Sky Q und Wow sowie für Kunden mit Cinema-Paket auch über das Angebot von Paramount+.

„Warrior“ Staffel 3: Action satt

Frisch aus dem Hause HBO geht es ebenfalls ab dem 12. August 2023 mit der dritten Staffel von „Warrior“ weiter; auf Abruf oder linear bei Sky Atlantic. Und selbstverständlich ist erneut mit reichlich Action zu rechnen. Denn nach den Unruhen in Chinatown wird Kung-Fu-Kämpfer Ah Sahm als Held verehrt. Doch um die Zukunft seines Clans zu sichern, muss er sich neuen Herausforderungen stellen.

„The Righteous Gemstones“ Staffel 3: Gott ist König

Du stehst mehr auf Humor und Satire? Dann darfst du die dritte Staffel von „The Righteous Gemstones“ auf keinen Fall verpassen. Ab dem 18. August 2023 siehst du auf Abruf und bei Sky Comedy neun weitere Episoden der Comedy-Serie rund um das Imperium von TV-Prediger Eli (John Goodman). Nach seinem Rückzug übernehmen seine Kinder die Führung der gierigen Fernsehprediger-Dynastie. Aber das erweist sich als viel schwieriger, als sie vermutet hätten.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Barry 4 25. Juli 2023 Sky Comedy Die Ermordung der Essex Boys 1 27. Juli 2023 Sky Crime Sky Original Ghosts of Beirut 1 27. Juli 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Dublin Narcos 1 28. Juli 2023 Sky Crime Sky Original Never Seen Again 1b 2. August 2023 Sky Crime American Auto 2 3. August 2023 Sky Comedy Indefensible 1 4. August 2023 Sky Crime Slip 1 4. August 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Winning Time: Aufstieg der Lakers-Dynastie 2 7. August 2023 Sky Q vorerst nur auf Abruf als OmU nutzbar Somebody’s Hiding Something - Mörderische Geheimnisse 1 8. August 2023 Sky Crime Coast Guard Florida 1 9. August 2023 Sky Documentaries Bad Behaviour 1 11. August 2023 Sky Atlantic Billions 7 12. August 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Upright 2 12. August 2023 Universal TV Warrior 3 12. August 2023 Sky Atlantic Coast Guard Alaska - Rettung aus der Luft 1-3 17. August 2023 Sky Documentaries The Righteous Gemstones 3 18. August 2023 Sky Comedy Baby-Tiere 1 & 2 21. August 2023 Sky Nature Waco 1 24. August 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar iCarli iCarli 25. August 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Drift – Partners in Crime 1b 1. September 2023 Sky Inside Greenpeace - Was braucht es, um die Welt zu retten? 1 17. Septeber 2023 Sky Documentaries Sky Original Das Boot 4 2023 Sky Die Wespe 3 2023 Sky Mayfair Witches 1 2023 Sky Unwanted 1 2023 Sky White House Plumbers 1 2023 Sky Frankenstein Untold 1 2024 Sky Helgoland 513 1 2024 Sky Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky Public Affairs 1 2024 Sky Sky Original House of the Dragon 2 noch unklar Sky The Last Of Us 2 noch unklar Sky The White Lotus 3 noch unklar Sky

Diese Filme siehst du im August 2023 neu bei Sky

Soll es statt einer Serie lieber ein Film sein? Dann kannst du dich im August 2023 bei Sky und bei Wow auf so einige Premieren freuen. Nutzbar aber nur, wenn du das jeweilige Cinema-Paket gebucht hast. Horror-Fans kommen zum Beispiel in „M3GAN“ voll auf ihre Kosten, Action-Fans dürfen „Ambush – Kein Entkommen“ nicht verpassen. Deutlich anspruchsvoller: „Tenor – Eine Stimme, zwei Welten“. Dass bei dieser französischen Produktion Musik im Mittelpunkt steht, lässt sich schnell erahnen. Dass jedoch ein Rapper mit der Hilfe einer Musiklehrerin, der er nur eine Pizza liefern sollte, in die Welt der klassischen Musik abtaucht, ist weniger offensichtlich.

M3GAN (4. August)

She Said (5. August)

Prizefighter – Die Geburt des Boxens (7. August)

Hui Buh und das Hexenschloss (11. August)

Emergency Declaration – Der Todesflug (12. August)

30 letzte Tage – Ein Cop dreht auf (14. August)

Breaking Point – Make it or Break it (18. August) – Sky Original

Rheingold (19. August)

Der kleine Nick erzählt vom Glück (20. August)

Goodbye, Don Glees! – Wege einer Freundschaft (21. August)

Magic Mike – The Last Dance (25. August)

Ambush – Kein Entkommen! (26. August)

Tenor: Eine Stimme – Zwei Welten (28. August)

Ebenfalls sehenswert: Ein James-Bond-Special, das vom 1. August und bis zum 26. September rund um die Uhr auf einem eigenen Sky-Sender zu sehen ist. Nutzt du das Streaming-Angebot von Wow? Dann solltest du die neuen Preise für das Streaming-Angebot von Sky im Blick behalten.

Jetzt weiterlesen Netflix & Co – Analyse deckt auf, wo es die besten Filme und Serien gibt