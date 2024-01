Valentinstag: Schöne und romantische WhatsApp Sprüche – plus Bilder zum Verschicken

Nach Weihnachten kommt Valentinstag – oder so ähnlich. Das Jahr ist schon wieder vorüber und morgen ist Valentinstag. Der 14. Februar gehört traditionell den Verliebten, an dem der heimliche Schwarm endlich zum Date ausgeführt wird oder Paare schöne Abende miteinander verbringen. Es regnet rote Rosen, es wird Schmuck bestellt oder Schokolade gekauft. Doch daneben kannst du deinem Liebsten oder deiner Herzdame auch schriftlich eine Freude machen. Pünktlich zu Valentinstag haben wir für dich jede Menge WhatsApp-Sprüche vorbereitet, mit denen du deinem oder deiner Liebsten schon direkt zu Beginn des Valentinstags eine Freude machen kannst.

Valentinstag – Die schönsten Sprüche für WhatsApp

Egal, ob dir der Sinn nach einem schönen, romantischen oder lustigen Spruch steht – einfach den Spruch deiner Wahl kopieren und versenden.

Möchte man seinen Liebsten an Valentinstag mitteilen, dass man an sie denkt, lässt sich das gut mit einem WhatsApp-Spruch lösen. In der Natur der Liebe liegt auch die Romantik, weswegen im Folgenden die schönsten romantischen Sprüche zusammengefasst sind:

Die Liebe ❤️ zwischen zwei Menschen lebt von den schönen Augenblicken. Aber sie wächst durch die schwierigen Zeiten, die beide gemeinsam bewältigen.💑

In deine Augen schauen, dir alles anvertrauen, jede Freude teilen mit dir, alle Schmerzen überwältigen wir. In deinen Augen versinken, in deiner Liebe fast ertrinken, das wünsch ich mir von dir, zusammen – wir! ❤️

Ich habe nur eine Schwäche – dich! ❤️

Und wenn uns viele Meilen trennen, bin ich froh, dass wir uns kennen. Du gehörst zu den Menschen, die man nie vergisst. Weil du was besonders bist. 💕

Die Liebe❤️ zu erleben ist einer der schönsten Genüsse auf der Welt!

Nicht die Schönheit entscheidet, wen wir lieben, sondern die Liebe entscheidet, wen wir schön finden.💓

Du bist mein Stern🌟, bist für mich der Sonnenschein!🌞 Ob nah, ob fern, ich werde immer bei Dir sein! ❤️

Wenn Du in den Himmel schaust und Dir dort ein Sternchen🌟 klaust, gib ihm einen Kuss💋 und denk an mich, denn das Sternchen, das bin ich. 💖

Die Liebe allein versteht das Geheimnis andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden.💕

Und irgendwann kommt ein Mensch in Dein Leben, der Dir das Gefühl gibt, zu Hause zu sein, egal wo man gerade ist.💕

Ich sah Regenbögen🌈 in aller Pracht, sah die schönste, sternenklarste Nacht.🌟 Sah Sonnenuntergänge🌅, bei denen du weinst, aber nie sah ich ein Gesicht so schön wie deins!💖

Ohne Dich ist mein Leben fad. Die Zeit mit Dir ist wunderschön!💑 Ich wünsche mir, es könnte sein. Die Zeit mit Dir, bliebe einfach stehen.💞

Königin der Nacht👸, was hast Du mit mir gemacht? Du hast das Zepter in der Hand. Du raubst mir den Verstand.🤪 Deine Augen leuchten mich so an, dass ich nur noch an Dich denken kann. Drum hoffe ich Du verstehst auch mich, wenn ich Dir sag‘ „Ich liebe Dich!“ 💘

Schließ deine Augen und denk an mich, denn ich denk gerade ganz fest an dich!🌠 Träum‘ was Süßes und träum‘ von mir, denn ich träume ganz bestimmt von dir! 💕

Emotionale WhatsApp-Sprüche

Von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Welcher Verliebte kennt das Auf und Ab der Gefühle nicht? Befreiend ist es deswegen, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen und seinen Verehrten damit zu beeindrucken.

Blumen brauchen Sonnenschein☀️ und ich brauch Dich zum Glücklichsein!💑

Liebe ist… beim Aufwachen festzustellen, dass die Nacht kein Traum war.😍

In der Nähe, aber auch in der Ferne, mein kleines Herz💓 denkt an dich. Es hat dich so lieb und hat dich unendlich gerne.🥰 Denkt das Deine auch an mich?

Ich würde dich gern jeden Tag küssen💋 und dich nie mehr missen müssen. Dich berühren und auch verführen. Du bist mir fern, aber doch so nah. Ich liebe dich einfach, es ist wahr.💖

Nur einmal möchte ich dich jetzt berühren, deine sanften Lippen spüren, in deinen warmen Armen liegen und in deinen Augen versinken.💖

Einige Dinge kann man messen, um sie zu werten, andere muss man erfahren. Dich muss man erleben, um zu merken, dass du unbezahlbar bist.👫

Wenn zwei kleine Regentropfen leise an Dein Fenster klopfen, so denke still an mich, das ist ein lieber Kuss für Dich!💏

Die große Erde dreht sich leise Tag und Nacht im Kreise.🌎 Doch meine eigene kleine Welt dreht sich immer nur um dich!💏

Du bist für mich das As der Asse. Du bist ganz einfach Superklasse.✨ Und ohne Dich wär‘ leer mein Leben – was heißen soll, ich mag Dich eben!💖

Um mich in dich zu verlieben, brauchte ich nur einen Blick!😍 Um dich zu vergessen, bräuchte ich die Ewigkeit!⏳

1 Universum🌎, 9 Planeten, 204 Länder, 809 Inseln🏝️, 7 Meere…und ich hatte das Glück🍀 Dich zu treffen.👫

Witzige WhatsApp-Sprüche für den Valentinstag

Es muss nicht immer romantisch oder emotional sein. Vor allem durch witzige Sprüche kann man seinem Gegenüber ein Lächeln auf die Lippen zaubern und das Eis für weitere Gespräche brechen.

Ich träume jetzt schon davon, mich von dir in den Wahnsinn treiben zu lassen.😏😘

Ich bin das nicht gewöhnt, dass mir die Leute nachschauen. Du musst mich unbedingt öfter begleiten.👼🏻

Die wichtigsten Dinge im Leben sollte man immer bei sich haben: Ich frag mich nur, wie ich dich in meine Handtasche👜 stopfen soll?🤔

I love you not, du bist nur Schrott. Das war ein Scherz, du bist mein HERZ.💖

Morgens kann ich nichts essen, weil ich Dich Liebe!😵 Mittags kann ich nichts essen, weil ich Dich Liebe!🥴 Abends kann ich nichts essen, weil ich Dich Liebe!🤯 Nachts kann ich nicht schlafen, WEIL ICH HUNGER HABE!😤

Lass mich Dein Gummibärchen sein, so klebrig süß und niedlich klein.🍭 Dann darfst Du mich, das soll was heißen, bis zur Unendlichkeit zerbeißen!😏

Ich rede mit der Couch, flirte mit dem Fernseher, frühstücke mit dem Toaster.😵 Bevor ich noch ein Verhältnis mit dem Staubsauger anfange: Melde Dich!🙏🏻

Liebe ist eine tolle Krankheit – da müssen immer gleich zwei ins Bett.

Für einen Lippenkuss💋 braucht man 12 Muskeln, für einen Zungenkuss👅 sogar 17 Muskeln. Also Schatz, lass uns trainieren!💪

Du bist so heiß.🔥 Zum Glück bin ich kein Eiswürfel, sonst wäre jetzt nur noch ein nasser Fleck auf dem Hocker.❄️

Wie ein Nike ohne Air, wie ein Gummi ohne Bär, wie ein Dusch ohne Das, wie ein Kontra ohne Bass, wie die Sonne ohne Stich, so wär mein Leben ohne DICH!💖

Ich sehne mich nach deinen süßen Zauberlippen💋, denn wenn ich sie berühre, fühle ich mich wie im Märchen!🧚

Auto beginnt mit A, Baum beginnt mit B, Caesar beginnt mit C, Duft beginnt mit D, Ente beginnt mit E, Fuchs beginnt mit F, aber Liebe beginnt mit Dir.💑

Valentinstag ist zwar der Tag der Liebenden und wird in der Regel fast nur für Paare ausgerichtet. Doch auch Freunde freuen sich über den ein oder anderen niedlichen Spruch, der zeigt, dass auch sie an Valentinstag nicht allein sind.

Hallo Lieblingsmensch! Ich wollte Dir nur einmal sagen: Schön, dass es Dich gibt!💕

Fuck Valentine’s Day – I love you every single day!🤗😘

Die Rosen🌹 stechen, die Veilchen🌺 stinken, scheiß auf die Blümchen💐, wir gehen was trinken!🍻

All you need is love. Wine is love, right?🍷

Manchmal seid ihr der Grund für mein Lächeln, auch wenn ihr gar nicht in meiner Nähe seid. Dafür möchte ich euch allen danken.😊 Ich habe euch lieb!💕

Freunden für’s Leben schenkt man sein Herz, sagt man. Heute, am Valentinstag möchte ich euch mein Herz💖 schenken, denn ich habe euch alle ganz besonders lieb.😊

Du bist nicht nur meine beste Freundin💖, du bist der allerliebste Menschen, mit dem ich meine Zeit verbringe. Ich möchte dir heute, am Valentinstag, dafür danken, dass du immer für mich da bist und dass wir zusammen immer so viel Spaß haben.👭🏻

Bilder zu Valentinstag

Auch wenn es im Netz oder auf dem Smartphone bereits eine Vielzahl an vorgefertigten Sprüchen, Bildern oder Videos gibt, hindert das nicht daran, auch selbst seine kreative Seite anzustrengen. Der Vorteil: Der jeweilige Valentin bekommt einen individuellen, persönlichen Gruß. Eine Auswahl an schicken Bildern findest du hier: