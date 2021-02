Valentinstag: Romantische Musik für dein perfektes Date

Du hast ein Date zu Valentinstag? Du willst deinen Partner oder deine Partnerin zu einem romantischen Dinner einladen? Oder willst einen lustigen Spieleabend verbringen? Dann fehlt dir zu deinem Glück noch die passende Musik. Die lässt sich mit Musik-Streaming-Diensten wie Spotify, Deezer und Co. ganz einfach einstellen.

Mach Schluss mit Whitney Houstons „I Will Always Love You“ und bring ein wenig Pepp in deine Plattenauswahl. Du hast zwei Optionen: Einerseits kannst du deine eigene Liste für den Valentinstag erstellen – mit den Songs, bei denen ihr euch kennengelernt habt, die euch an gemeinsame Momente erinnern oder ganz einfach mit euren Lieblingsliedern. Andererseits gibt es aber auch schon vorgefertigte Playlisten, die dir die Arbeit ersparen. Wir zeigen dir, was es auf die Ohren gibt.

Valentinstag mit Spotify

Spotify lässt sich am 14. Februar nicht lumpen und bastelt spezielle Playlisten für alle Verliebten – und Unverliebte. Die Auswahl ist groß und beschränkt sich nicht nur auf eine Stilrichtung. Egal, ob du einfach nur mitsummen, mitträllern oder einfach nur zuhören willst: Disney-Klassiker gehen immer. Genauso zeitlose Songs von Elton John, Abba oder den Bee Gees. Wenn du an Valentinstag allein bist oder dich gerade von deinem Partner oder deiner Partnerin getrennt hast, lass deine Wut einfach mit der „F**ck you, Valentinstag!“-Playlist raus.

Das schwedische Unternehmen Spotify ist einer der größten Musik-Streaming-Dienste weltweit. Über 60 Millionen Inhalte stehen für dich bereit. Für 9,99 Euro pro Monat kannst du auch offline auf die Musik zugreifen und auf Werbeunterbrechungen verzichten.

Top 4 Playlisten bei Spotify:

Deezer Kuschelrock

Auch bei Spotify-Konkurrent Deezer finden sich so einige Playlisten für Verliebte. Die Auswahl erstreckt sich über einen wilden Mix aus aktuellen Künstlern, wie beispielsweise Ed Sheeran oder David Guetta. Alternativ bietet sich die Mischung der altbekannten CD-Reihe „Kuschelrock“ an. Liebeslieder vom feinsten sind hier in einer Playlist vereint. Wer es lieber ruhig und vor allem klassisch mag, kann romantischen Klassikstücken lauschen.

Wie bei den meisten Musik-Streaming-Diensten werden auch für Deezer knapp 10 Euro pro Monat fällig. Bist du dir jedoch noch nicht sicher, ob du ein Abo abschließen willst, kannst du Deezer auch drei Monate gratis testen.

Top Valentinstags-Playlisten von Deezer:

Apple Music

Auch Apple Music sorgt mit zarten Klassikklängen für romantische Stunden mit deinem oder deiner Liebsten. Von Mozart über Bach bis hin zu Vivaldi ist alles dabei. Das passt nicht zu dir und deinem Date? Dann stellt Apple dir in der „Date Night“-Playlist aktuelle Popsongs rund um Liebe und Beziehungen zusammen. Weitere, vor allem die besten Lieder den vergangenen Jahrzehnten, gibt es in einer bunten Mischung ebenfalls.

Auf die Song-Datenbank von Apple Music kannst du nur als Abonnement zugreifen. Dafür fallen rund 10 Euro monatliche Gebühren an. Allerdings kannst du den Streaming-Dienst erst einmal drei Monate kostenlos testen.

Die besten Liebessongs bei Apple Music

Liebeslieder im Radio

Du willst nicht noch einen Dienst bezahlen müssen, aber trotzdem passende Lieder zu Valentinstag hören? Dann lohnt es sich, bei Radiosender reinzuhören. Thematisch passend bieten sich etwa auf radio.de die Kanäle „Energy Romantic“ oder auch „Lovetimes“ an.