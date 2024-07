Du findest einen Film / eine Serie nicht? Kein Problem!

Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Sky Ticket, Joyn, Apple TV+. Die Liste an Video-on-Demand- beziehungsweise Streaming-Diensten lässt sich nahezu uneingeschränkt erweitern. Normalerweise ist eine hohe Anzahl an Angeboten etwas Positives, da die Betreiber die Preise nicht einfach anheben können, ohne zahlreiche Kunden an die Konkurrenz zu verlieren. Doch in diesem Bereich trifft das nur teilweise zu. Denn zahlreiche Anbieter produzieren ihre eigenen Filme und Serien, die ihrerseits exklusiv auf den jeweiligen Plattformen angeboten werden. Deswegen bezahlen Schaulustige oftmals für gleich mehrere Streaming-Abonnements. Allerdings ist auch diese Lösung nicht ideal: Denn das Portfolio an Filmen und Serien ist keineswegs konstant. Die Angebote variieren ständig, sodass die Zuschauer oftmals mehrere Anwendungen öffnen und schließen müssen, bis sie den erwünschten Titel ausfindig machen. Streaming-Suchmaschinen bieten einen anderen Weg.

Videostreaming-Suchmaschinen im Überblick

Wer nach einem bestimmten Film oder einer speziellen Serie Ausschau hält, muss sich mittlerweile nicht mehr auf langwierige Suchen einstellen. Gleich mehrere Anbieter stellen Streaming-Suchmaschinen bereit, die Auskunft darüber geben, auf welchen Plattformen besagte Inhalte derzeit verfügbar sind – unabhängig davon, ob als Flatrate oder als Einzelkauf beziehungsweise zum Ausleihen. Entsprechende Services bieten etwa Fire TV, Android TV oder Apple TV. Hier finden sich allerdings oftmals nur ausgewählte Anbieter. Größere Auswahlmöglichkeiten finden sich derweil auf den Portalen von JustWatch, WerStreamt.es und Plex.

Plex

Bei Plex handelt es sich eigentlich um eine Medienplattform, die ihre Betreiber in jüngster Vergangenheit jedoch um zwei wichtige Funktionen ergänzten: „Discover“ und „Watchlist“. Beide Features befinden sich noch in einer öffentlichen Beta-Phase, können jedoch kostenfrei verwendet werden. Bei Discover handelt es sich um eine Video-on-Demand-Suchmaschine. Wobei Suchenden nicht nur die Plattformen gezeigt werden, auf denen ihr Titel derzeit verfügbar ist. Stattdessen werden auch viele zusätzliche Informationen wie etwa das Erscheinungsjahr, die Rotten Tomatoes-Ratings und das Mindestalter eingeblendet. Nutzer mit einem Konto können darüber hinaus die Watchlist-Funktion verwenden. Diese speichert plattformübergreifend ausgewählte Filme und Serien. Sollte dein Film also bei etwa Netflix aus dem Sortiment verschwinden und stattdessen bei Amazon Prime Video wieder auftauchen, bleibt deine Merkliste dennoch unverändert. Ein weiterer Klick und es öffnet sich die App, in der der Titel aktuell verfügbar ist.

Allerdings bringt Plex auch einige Nachteile mit sich. So scheint die Suche derzeit noch nicht frei von Mängeln zu sein. Beispielsweise erschien im Rahmen unserer Testsuche nach dem Film „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“ zunächst die englische Bezeichnung. Wenn man jedoch draufklickt, wird der deutsche Titel angezeigt.

JustWatch

Das Funktionsprinzip der Video-on-Demand-Suchmaschine von JustWatch ähnelt dem von Plex sehr. Alles, was ein Nutzer tun muss, ist, einen Filmtitel in die Suchleiste einzutragen. Und schon öffnet sich eine Seite mit einer Fülle an Informationen – die jedoch recht übersichtlich angeordnet sind. In erster Linie gehören zu den Informationen Angaben darüber, wo sich das Werk kaufen, ausleihen oder im Rahmen eines Abos streamen lässt. Ferner lassen sich die Ergebnisse sogar nach der Auflösung des Streams filtern. Und die obligatorischen Eckdaten wie die Laufzeit oder das Genre sind auch mit von der Partie. Allerdings stammen die Ratings hier nicht von Rotten Tomatoes, sondern von JustWatch selbst sowie der IMDb.

Nutzer, die ihre Aktivitäten tracken oder ihre Lieblingsfilme markieren möchten, finden auch bei JustWatch eine Watchlist mit entsprechenden Funktionen. Besonders interessant: Wenn der Dienst nicht im Browser, sondern als App verwendet wird, benötigen Filmliebhaber nicht einmal ein Kundenkonto, um von den Vorteilen einer Watchlist zu profitieren. Der einzige Nachteil: Mit etwa 28.000 Filmen und Serien ist die JustWatch-Datenbank deutlich kleiner als die des Konkurrenten Plex (über 50.000 Titel). Doch es geht noch besser, wie WerStreamt.es beweist.

WerStreamt.es

Bei WerStreamt.es handelt es sich um ein Portal der FUNKE Digital GmbH, die wiederum zu 100 Prozent der FUNKE Mediengruppe gehört. Auch hier finden sich im Allgemeinen die zuvor aufgeführten Funktionen – inklusive einer Watchlist. Allerdings ist WerStreamt.es für den Endverbraucher vollkommen kostenfrei verfügbar. Und die Zahl der durchsuchbaren Filme und Serien liegt nach eigenen Angaben bei über 124.000. Dafür ist die Optik nicht ganz so modern sowie übersichtlich, es wird Werbung eingeblendet und das Bewertungssystem ist rein intern – obgleich die Betreiber Verlinkungen zu TMDb und IMDb anbieten. Und zu guter Letzt: Neben Informationen zu Video-on-Demand verrät ein weiterer Reiter die Sendetermine des ausgewählten Titels im linearen Fernsehen.