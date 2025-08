Lebensdauer verlängern: So hält dein Smartphone länger durch

Smartphones sind mittlerweile zum reinen Konsumartikel geworden. Alle zwei bis drei Jahre kaufen wir im Durchschnitt ein neues Modell. Dabei bekommen moderne Smartphones für fünf oder mehr Jahre Updates und lassen sich deutlich länger verwenden. Zumindest, wenn man ein paar wichtige Tipps beachtet.

Der Akku altert am schnellsten

Der Akku eines Smartphones ist das Bauteil, das am schnellsten altert. Das ist normal und kann nicht vollkommen verhindert werden. Dabei sind moderne Akkus schon deutlich langlebiger als früher. Aktuelle Smartphones sind meist für 1.000 Ladezyklen ausgelegt. Also 1000 komplette Ladungen. Lädst du dein Smartphone beispielsweise zweimal von 50 auf 100 Prozent, gilt das als ein Ladezyklus.

Mit dem richtigen Umgang kannst du das Altern des Akkus zumindest verlangsamen. Hohe Temperaturen sind für den Akku besonders schädlich. Wenn du also über Nacht oder am Schreibtisch lädst, wo es nicht auf die Geschwindigkeit ankommt, solltest du die Schnellladefunktion deaktivieren. Auch kabelloses Laden sorgt für eine höhere Hitzeentwicklung als per Kabel.

Auch ist es für den Akku nicht besonders gut, wenn dieser komplett entladen wird. Versuche dein Smartphone also schon bei 20 Prozent ans Ladekabel zu hängen und nicht komplett leer gehen zu lassen. Zudem bieten viele Smartphones in den Einstellungen die Möglichkeit, die maximale Ladung auf 90 Prozent zu reduzieren oder laden erst kurz vor dem Aufstehen auf 100 Prozent voll.

Mit diesen Tipps lebt dein Smartphone länger

Mein Smartphone fühlt sich langsam an

Nach einer Zeit fühlt sich das Smartphone häufig nicht mehr so reaktionsschnell an, wie früher. In den seltensten Fällen ist daran der Prozessor schuld. Häufig liegt auch eine geringere Leistung am Akku. Kann dieser nicht mehr genug Energie bereitstellen, drosseln viele Smartphones ihre Leistung, um nicht mitten im Betrieb einfach auszugehen. Auf dem iPhone kannst du in den Einstellungen bei „Batterie“ → „Batteriezustand“ nachschauen, ob die Leistung wegen des Akkus gedrosselt wird.

Auch ein voller Speicher kann für eine geringere Leistung sorgen. Als Faustregel gilt hier 10 Prozent des internen Speichers freizuhalten. Das gilt übrigens nicht nur für Smartphones, sondern kann auch deinen Computer langsamer machen.

Auch können manche Apps die Leistung reduzieren, indem sie ständig im Hintergrund aktiv sind. In den Akku-Einstellungen deines Smartphones kannst du nachsehen, welche Apps den meisten Akku verbraucht haben. Kommt dir hier ein Programm komisch vor, kannst du die App löschen oder ihre Hintergrundaktivitäten einschränken. Generell bietet es sich an, ungenutzte Apps regelmäßig auszusortieren.

Wichtig ist auch, Updates für das Betriebssystem und von Apps regelmäßig einzuspielen. Diese beheben nicht nur potenzielle Sicherheitslücken, sondern können auch Fehler beheben, die etwa für einen höheren Akkuverbrauch gesorgt haben.

So hält dein Smartphone länger

Diese Tipps können dir dabei helfen, dein Smartphone länger zu nutzen. So tust du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern schonst auch deinen Geldbeutel. Und wenn du doch Lust auf ein neues Smartphone hast, kannst du das alte Modell zumindest in der Familie weitergeben.

Außerdem bieten viele Hersteller mittlerweile die Möglichkeit, den Akku preiswert tauschen zu lassen. Insbesondere bei teuren Geräten ist das nach 2-3 Jahren eine gute Möglichkeit, die Lebensdauer des Smartphones zu verlängern.