Prime Video im Dezember 2021: Action, Spaß und ganz viel Harmonie

Zugriff auf das Angebot von Prime Video hast du entweder per Einzelabo oder als Kunde von Amazon Prime. Zu den Vorteilen von Amazon Prime zählt, neben dem kostenlosen Premium-Versand beim Onlineshopping und dem ohne Zusatzkosten nutzbaren Musik-Angebot von Amazon Prime Music, auch die Film- und Serien-Flatrate Amazon Prime Video. Dort findest du unter anderem Filme, Serien und Dokumentationen. Aber auch viele Inhalte für Kinder. Und im Dezember 2021 stehen wieder einige spannende Neustarts in Form von neuen Serien und Filmen auf dem Programm.

Neue Serien bei Prime Video im Dezember 2021

Eines der Highlights bei Prime Video im Dezember 2021 ist die Fortsetzung der Science-Fiction-Serie „The Expanse“. Die sechste ist auch gleichzeitig die finale Staffel und beginnt startet am 10. Dezember 2021 mit dem Sonnensystem im Krieg, als Marco Inaros und seine Freie Marine weiterhin verheerende Asteroidenangriffe auf die Erde und den Mars starten. Während die Spannungen des Krieges und der gemeinsame Verlust die Besatzung der Rocinante auseinander zu reißen drohen, wagt Chrisjen Avasarala einen kühnen Schritt: Sie schickt die ehemalige Marinesoldatin Bobbie Draper auf eine geheime Mission, die das Blatt wenden könnte. Im Belt sind Drummer und diejenigen, die von ihrer Familie übrig sind, auf der Flucht und werden gejagt, weil sie Marco verraten haben. Auf einem fernen Planeten jenseits der Ringe beginnt sich dabei, eine neue Macht zu erheben.

Ein Mix aus Mockumentary und Improvisation steht ab dem 17. Dezember 2021 bei „Die Discounter“ im Vordergrund. Mittelpunkt ist der Supermarkt Feinkost Kolinski in Hamburg. Und dort wird es nie langweilig. Unzufriedene Kunden, stehlende Mitarbeiter, eine Mäuseplage und schlechte Bilanzen machen den Alltag im Discounter jeden Tag zu einem Tanz auf dem Vulkan. Die verkrampfte stellvertretende Filialleiterin Pina und der hilflose Sicherheitschef Jonas scheinen die Einzigen zu sein, die ein Interesse daran haben, den Laden am Laufen zu halten, doch selbst sie stoßen im alltäglichen Chaos des Supermarkets bald an ihre Grenzen.

Und ab dem 23. Dezember 2021 startet bei Prime Video „Sex Zimmer, Küche, Bad“. Darin wird mit viel Humor das Leben einer Studenten-WG im Münchner Glockenbachviertel, mitten im Herzen der Isar-Metropole erzählt. Problem: Haupt-Mieterin Ina und ihr Freund Nelson beschließen, spontan nach Portugal auszuwandern. Und das stellt das ganze WG-Leben auf den Kopf. Denn nun beginnt ein Casting-Marathon, um Ersatz für die beiden zu finden. Die Wahl fällt auf Sophie, inklusive eigener Putzfrau. Damit ist das Chaos aber lange nicht überwunden.

Neue Reality-Show startet: „Celebrity Hunted“

Nach dem Erfolg von „LOL: Last One Laughing“, startet Prime Video ab dem 3. Dezember 2021 zudem ein neues Reality-Adventure: „Celebrity Hunted“. Prominente Teams begeben sich darin freiwillig auf die Flucht vor Profi-Ermittlern. Die Show bringt in sechs Episoden zehn Prominente zusammen, die sich in sechs Teams der Herausforderung stellen. Mit dabei sind unter anderem Wladimir Klitschko, Vanessa Mai, Tom Beck, Axel Stein und Kida Khodr Ramadan („4 Blocks“).

Auf welche weiteren Serien-Neustarts du dich im Dezember 2021 freuen kannst, verrät dir die folgende Tabelle. Sie gibt dir auch einen Ausblick auf weitere neu angekündigte Projekte bei Prime Video, zu denen es noch keinen konkreten Starttermin gibt:

Titel Staffel abrufbar ab Supernatural 15 1. Dezember 2021 Alex Rider 2 3. Dezember 2021 Celebrity Hunted 1 3. Dezember 2021 Harlem 1 3. Dezember 2021 The Ferragnez 1 9. Dezember 2021 The Expanse 6 10. Dezember 2021 Die Discounter 1 17. Dezember 2021 Sex Zimmer, Küche, Bad 1 23. Dezember 2021 The Marvelous Mrs. Maisel 4 18. Februar 2021 Star Trek: Picard 2 Februar 2022 Der Herr der Ringe 1 2. September 2022 LOL: Last One Laughing 3 Frühjahr 2022 Damaged Goods 1 2022 Good Omens 2 2022 Love Addicts 1 2022 Luden 1 2022 German Crime Story: Gefesselt 1 Herbst 2022 Der Greif 1 2023 A League of Their Own 1 noch unbekannt Anansi Boys 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Mammals 1 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt The Boys 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Consultant 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 2 noch unbekannt

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Dezember 2021

Und natürlich darfst du dich im Dezember 2021 auch wieder auf zahlreiche neue Filme freuen, die bei Prime Video anlaufen. Unter anderem feiern vier Amazon Original Filme ihre Premiere. Ab dem 29. Dezember zum Beispiel „One Night Off“. Der 24-jährige Musik-Enthusiast Noah ist frischgebackener Vater, aber noch nicht ganz in seiner neuen Rolle angekommen. Als seine Freundin Marie für eine Nacht verreisen muss, hat er endlich die Chance, es ihr und sich selbst zu beweisen: Eine Nacht allein mit Baby ist absolut kein Problem. Allerdings hat Noah die Rechnung ohne seinen Freund und Vollchaot Baumi gemacht: Der eröffnet ihm, dass ausgerechnet in dieser Nacht ihr innig geliebter Club das letzte Mal die Türen öffnet, bevor er abgerissen wird – das darf man einfach nicht verpassen!

Darüber hinaus darfst du dich natürlich auf den einen oder anderen Weihnachtsfilm freuen. Zum Beispiel ab dem 16. Dezember 2021 auf „Elise und das vergessene Weihnachtsfest“ oder ab dem 15. Dezember 2021 auf „Die Tochter des Weihnachtsmanns“. Unterhaltung auf Abruf für die ganze Familie ist also schon jetzt vor oder direkt zum Weihnachtsfest vorprogrammiert.

Details zu weiteren Film-Neustarts im Dezember 2021 bei Prime Video kannst du der folgenden Tabelle entnehmen:

Titel verfügbar ab Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer 30. November 2021 Cut Throat City - Stadt ohne Gesetz 1. Dezember 2021 Demon Slayer Natagumo Mountain

1. Dezember 2021 Demon Slayer Brother And Sister's Bond

1. Dezember 2021 Demon Slayer Hashira Meeting And Butterfly Mansion

1. Dezember 2021 Fatman 1. Dezember 2021 Widows 1. Dezember 2021 Trolls World Tour 6. Dezember 2021 Ich bin dann mal weg 7. Dezember 2021 War Dogs 8. Dezember 2021 Encounter 10. Dezember 2021 Amazon Original The Meg 10. Dezember 2021 Tom Clancy's Gnadenlos

10. Dezember 2021 Amazon Original Die Tochter des Weihnachtsmanns 15. Dezember 2021 Elise und das vergessene Weihnachtsfest 16. Dezember 2021 Alle Jahre wieder... 17. Dezember 2021 Being the Ricardos

21. Dezember 2021 Amazon Original Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen 21. Dezember 2021 Manhattan Queen 23. Dezember 2021 Stowaway - Blinder Passagier 24. Dezember 2021 Crazy Rich

27. Dezember 2021 One Night Off

29. Dezember 2021 Amazon Original

A Quiet Place Teil 2 30. Dezember 2021 Buddy Games 30. Dezember 2021 Semper Fi - Blut ist stärker als Loyalität 31. Dezember 2021 How To Marry A Millionaire

31. Dezember 2021

Eine Übersicht aller derzeit verfügbaren Film-Titel ist über die Homepage von Amazon Prime Video oder über die zugehörigen Apps einsehbar.

Was kostet Amazon Prime Video?

Um Amazon Prime Video nutzen zu können, ist ein Prime-Abonnement von Amazon notwendig. Neukunden haben die Möglichkeit, Amazon Prime für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Danach werden für den Dienst 7,99 Euro pro Monat fällig. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich für ein Jahresabo zu entscheiden. Das kostet in Deutschland und Österreich derzeit 69 Euro, also 5,75 Euro pro Monat. Studenten haben die Möglichkeit, Amazon Prime Student ein halbes Jahr lang kostenlos zu nutzen und erhalten anschließend 50 Prozent Rabatt auf die Prime-Mitgliedschaft. Sie können Amazon im Jahresabo also für 34 Euro nutzen – oder für 3,99 Euro pro Monat.

Welche Extras bietet Amazon Prime?

Für Prime-Kunden stehen verschiedene Extras kostenlos zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die folgenden Leistungen:

Prime Video

Unbegrenztes Streaming von tausenden Filmen und Serienepisoden inklusive Download-Funktion für die Offlinenutzung. Außerdem Zugriff auf einige Spiele der UEFA Champions League im Livestream.

Prime Music

Über 2 Millionen Songs und Podcasts – ohne Werbung. Wichtig dabei: Viele brandaktuelle Songs stehen über Prime Music zunächst nicht zur Verfügung. Dafür ist ein Music-Unlimited-Abo notwendig, das mit weiteren Kosten verbunden ist.

Prime Photos

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos im Amazon Drive. Vorbei ist die Zeit, bei der man sich Gedanken über den begrenzten Speicherplatz auf dem eigenen Smartphone machen musste.

Prime Reading

Auch eine eingeschränkte E-Book-Flatrate ist Teil des Abos. Hunderte E-Books, E-Magazine, Comics und Kindle-Singles stehen für Prime-Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung. Ideal für den nächsten Urlaub oder für eine längere Bahn- oder Flugreise. Aber auch hier gilt: Die Auswahl an E-Books ist begrenzt.

Gratis Premium-Versand

Millionen von Artikeln verschickt Amazon für Prime-Mitglieder schneller als für Standard-Kunden. Außerdem steht in immer mehr Regionen ein kostenloser Same-Day-Lieferungsdienst zur Verfügung – heute bestellt, wenige Stunden später steht der Paketdienst mit der gewünschten Ware vor der Haustür.

Premiumzugang zu Blitzangeboten

Täglich bietet Amazon seinen Kunden tausende Sonderangebote an. Prime-Kunden können 30 Minuten früher auf eben diese Angebote mit Schnäppchenpotenzial zugreifen.

Amazon Family

Bis zu 20 Prozent Rabatt auf Windeln und Babynahrung im Spar-Abo sowie exklusive Rabatt- und Werbeaktionen.

Übrigens: Wenn du dich für neue Serien bei Netflix oder die neuesten Serien bei Sky interessierst, haben wir auch dafür die passenden Übersichten für dich. Und auch zu den Neustarts bei Disney+ halten wir dich monatlich auf dem Laufenden.