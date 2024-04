Neuigkeiten bei Disney+: Das steht ab nächster Woche an

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Ende 2023 hat Disney die Preise für seinen Streaming-Dienst deutlich angezogen. Bestandskunden lässt Disney damit je nach Laufzeit noch eine Weile in Ruhe, doch Neukunden müssen jetzt mehr zahlen. Monatlich kostet dich die Premium-Version jetzt 11,99 Euro, im Jahresabonnement werden 119,90 Euro fällig. Im Jahresabo sind das rund 30 Euro Aufschlag für eine Funktion, die bisher enthalten war. Im Monatsabo summieren sich die Kosten sogar auf 36 Euro mehr, die du zahlen musst. Die werbeunterstützte Version kostet 5,99 Euro monatlich.

Disney+ bezeichnet sich selbst inzwischen als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzuzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

Mai2024 bei Disney+

Im Mai stehen die europäischen Original Serien „Camden“, „Shardlake“ (UK), „Töchter des Schweigens“ (Spanien) und die deutsche Original Produktion „Pauline“ in den Startlöchern. Die übernatürliche Coming-of-Age-Geschichte stellt Pauline vor, die sich plötzlich mitten in der Apokalypse befindet, denn: Pauline wird schwanger vom Sohn des Teufels, entwickelt unkontrollierbare Superkräfte und gerät zwischen die Fronten von Engeln und Dämonen! Alle sechs Episoden werden ab dem 22. Mai exklusiv auf Disney+ zum Streamen verfügbar sein.

Jim Henson: Ein Mann voller Ideen

Ebenfalls im Mai: Dokumentation „Jim Henson: Ein Mann voller Ideen“: In seiner 36-jährigen Karriere schuf Henson einige der beliebtesten Figuren der Welt, darunter die kultigen Muppets wie Kermit der Frosch und Miss Piggy und alle beliebten Bewohner der „Sesamstraße“, darunter Bibo, Grobi, das Krümelmonster sowie Ernie und Bert. Henson führte auch Regie bei großen Fantasy-Filmen wie „Der dunkle Kristall“ und „Die Reise ins Labyrinth“.

„Jim Henson: Ein Mann voller Ideen“ wurde vollständig in Zusammenarbeit mit der Familie Henson produziert und bietet einen noch nie dagewesenen, persönlichen Einblick in Hensons vielseitige, revolutionäre Karriere und sein komplexes Privatleben. Anhand von nie zuvor gezeigten privaten Archivfilmen, Fotos, Skizzen und Hensons persönlichen Tagebüchern sowie Interviews mit denjenigen, die ihn am besten kannten, ist der Film das umfassende Porträt eines der inspirierensten und ikonischsten Kreativen der Welt.

Externer Inhalt

Let it Be

Im Mai 1970 wurde „Let it Be“ inmitten des Wirbels um die Auflösung der Beatles veröffentlicht. Nun nimmt der Film seinen verdienten Platz in der Geschichte der Band ein. Einst eher negativ konnotiert, wird der Film nun durch seine Restaurierung und im Kontext der Enthüllungen in Peter Jacksons mehrfach mit dem Emmy Award ausgezeichneter Doku-Serie „The Beatles: Get Back“ ins Positive gerückt. Die Doku-Serie, die 2021 auf Disney+ veröffentlicht wurde, zeigt die Herzlichkeit und Kameradschaft des kultigen Quartetts und hält einen entscheidenden Moment der Musikgeschichte fest.

„Let it Be“ enthält Filmmaterial, das in der Doku-Serie „The Beatles: Get Back“ nicht zu sehen war, und bringt die Zuschauer ins Studio und auf das Londoner Dach von Apple Corps im Januar 1969, als die Beatles zusammen mit Billy Preston ihr mit dem Grammy Award ausgezeichnetes Album Let It Be mit dem mit dem Academy Award® prämierten Titelsong schreiben und aufnehmen und zum letzten Mal als Gruppe live auftreten.

Externer Inhalt

Alle Neustarts bei Disney+ im Mai im Überblick

1. Mai

The Great North – Staffel 4 (Star)

Shardlake – Staffel 1 (Star)

3. Mai

Prom Dates (Star)

Charles: Der neue König hautnah (National Geographic)

4. Mai

Star Wars: Geschichten des Imperiums

8. Mai



FX’s „FEUD: Capote v. The Swans“

„Will Trent“ – Staffel 2

„Let It Be“

10. Mai

Töchter des Schweigens – Staffel 1 (Star)

11. Mai

„Doctor Who“

15. Mai

Uncle Samsik – Staffel 1 (Star)

Queen Rock Montreal (Star)

Godfather of Harlem – Staffel 3 (Star)

Waustelle – Alle Pfoten packen an – Staffel 1 (Disney)

22. Mai

Marvel Studios Assembled: The Making of X-Men ’97 (Marvel)

Chip und Chap: Das Leben im Park – Neue Episoden der 2. Staffel (Disney)

Monster bei der Arbeit – Staffel 2 (Disney)

Pauline (Star)

23. Mai

„The Kardashians“ – Staffel 5 (Star)

24. Mai

„The Beach Boys“

29. Mai

Gordon Ramsay: Kulinarischer Showdown – Staffel 1 (National Geographic)

Marvel’s Cloak & Dagger – Staffel 1 (Marvel)

31. Mai

Jim Henson: Ein Mann voller Ideen (Disney)