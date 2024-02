Eine Serie muss nicht in diesem Jahr erscheinen, um sich zahlreiche interessierte Zuschauer zu sichern. Gelegentlich genügt es bereits, dass eine prominente Person ein gutes Wort darüber verliert. So darf sich nun „The Tourist – Duell im Outback“ einer neuen Popularität erfreuen, nachdem die gefeierte Thriller-Serie durch Stephen King in den sozialen Medien gelobt wurde. Bereits häufiger sprach sich die Horror-Legende wohlwollend für Serien aus. Darunter unter anderem für die Rettung der Mystery-Serie „Manifest“ sowie der deutschen Netflix-Produktion „Kleo“.

In Deutschland haben wir gegenüber dem Bestseller-Autor sogar einen entscheidenden Vorteil. Du benötigst kein Streaming-Abo bei Netflix, um die Serie anzusehen. Noch bis zum 11. August 2024 ist die erste Staffel der Thriller-Serie kostenlos hier in der ZDF Mediathek verfügbar. Die zweite Staffel der Serie startet am 29. Februar bei Netflix in den USA. Wann sie in Deutschland erscheint, ist bisher noch nicht bekannt. Wen die Serie mitreißt, darf sich aber bereits auf Nachschub in absehbarer Zeit freuen.

„The Tourist“ – Amnesie trifft auf Nervenkitzel

Die Thriller-Serie stammt aus der Feder von Harry und Jack Williams, während Chris Sweeney (Episode 1 bis 3) sowie Daniel Nettheim (Episoden 4 bis 6) Regie führten. Der Star der Thriller-Serie ist dabei Jamie Dornan, bekannt aus seinen Rollen in den „Fifty Shade of Grey“-Filmen sowie dem Film „Belfast“. Dornans Schauspielkünste wurden dabei an vielen Stellen gelobt und als „die beste Performance seiner Karriere“ bezeichnet. Es gelingt ihm, perfekt in die Rolle des namenlosen Unbekannten zu schlüpfen, der sich inmitten einer fremden Einöde die Frage stellen muss, wem er noch vertrauen kann – oder ob er überhaupt einer Person sein Vertrauen schenken sollte. Neben Jamie Dornan, finden sich Shalom Brune-Franklin, Ólafur Darri Ólafsson, Alex Dimitriades sowie Danielle Macdonald in der Besetzung der Thriller-Serie. Horror-Legende Stephen King zeigt sich von der Serie überzeugt. Er bezeichnet sie auf X, ehemals Twitter, als „durch und durch grandios“.

Die Handlung von „The Tourist – Duell im Outback“ beginnt bereits spannungsgeladen von der ersten Folge an. Ein Mann (Jamie Dornan) hat einen schweren Autounfall, ausgerechnet mitten im australischen Outback. Nachdem er im Krankenhaus das Bewusstsein zurückerlangt, kann er sich weder erinnern, wer er ist, noch warum er mit dem Auto auf der Straße unterwegs war, bevor ein LKW ihn erfasste. Ohne Anhaltspunkte zu seiner Person versucht er an diesem für ihn fremden Ort Hinweise darauf zu finden, wer er selbst ist. Unterstützung findet er dabei von Helen Chambers (Daniell Macdonald), die Constable auf Probe im Outback ist. Ihre Hilfe erweist sich schon bald als dringend notwendig. Denn während der namenlose Fremde versucht, einer Spur zu folgen, wird plötzlich ein weiterer Mordanschlag auf ihn verübt, dem er nur knapp entrinnen kann.

Einen ersten Eindruck auf die spannungsgeladene und unheilvolle Stimmung, mit der „The Tourist“ startet, liefert dir der Trailer zur Serie: