Das sind die 7 versautesten Filme aller Zeiten 

Filme haben ab und an Szenen, die bei einem gemütlichen Filmabend mit der Familie unangenehm sein können. Sie treten häufig zum unpassendsten Moment auf. Doch welche Filme sind die schlüpfrigsten? Gibt es noch versautere Filme als beispielsweise die US-amerikanische Kult-Komödie „Project X“? Wir haben die sieben versautesten Filme aller Zeiten für dich aufgezählt.

„Fifty Shades of Grey“: Die wohl bekannteste Filmreihe

Der Spielfilm „Fifty Shades of Grey“ basiert auf einer erotischen Roman-Trilogie. Diese hat die britische Autorin E. L. James verfasst. Somit besteht die Filmreihe ebenfalls nur aus drei Teilen. Anastasia, verkörpert von Dakota Johnson, ist Studentin und lernt bei einem Interview den millionenschweren Unternehmer Christian Grey, gespielt von Jamie Dornan, kennen. Anfangs ist sie von seinem anzüglichen, aber zugleich auch arroganten Auftreten schon fast verstört. Gleichzeitig ist sie von Christian fasziniert und lässt sich auf eine Affäre ein. Den ersten Teil der Filmreihe kannst du zum Beispiel auf Netflix und Amazon Prime Video streamen.

„365 Tage“: Ein Jahr Zeit zum Verlieben

Die Filmreihe „365 Tage“ basiert auf einer Buchreihe der polnischen Autorin Blanka Lipińska. 2020 kam die Verfilmung des ersten Romans in die polnischen Kinos. Durch Netflix wurde „365 Tage“ zu einem weltweiten Erfolg. Laura, verkörpert von Anna Maria Sieklucka, ist von Beruf Verkaufsleiterin. Um ihre Beziehung zu retten, reist sie nach Sizilien. Doch dort wird sie von dem Mafioso Massimo, gespielt von Michele Morrone, entführt. Er gibt ihr insgesamt 365 Tage, um sich in ihn zu verlieben. Den ersten Teil der Filmreihe kannst du dir nur auf Netflix ansehen.

„After Passion“: Das Gegenteil einer perfekten Vorstellung?

Der US-amerikanische Film „After Passion“ basiert auf einem Roman der Autorin Anna Todd. Tessa Youngs (Josephine Langford) Leben könnte nicht perfekter sein. Das ändert sich jedoch schneller als gedacht. Denn als sie mit ihrem Studium anfängt, lernt sie Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) kennen. Sein Umgang mit Tessa ist nicht der freundlichste, trotzdem fühlt sie sich zu ihm hingezogen. 2019 kam der Liebesfilm in die deutschen Kinos und ein Jahr später folgte die Fortsetzung „After Truth (After We Collided)“. „After Passion“ kannst du dir auf den Streamingplattformen wie Amazon Prime Video, Joyn und Apple TV anschauen.

„Basic Instinct“: Bei dieser Szene drückte eine ganze Generation auf Pause

Vor über 30 Jahren wurde der Kult-Thriller „Basic Instinct“ das allererste Mal ausgestrahlt. Anfang der 1990er Jahre, genauer gesagt am 21. Mai 1992, kam er nach Deutschland. „Basic Instinct“ sorgte damals für Aufregung, aufgrund einer ganz bestimmten Szene. Detective Nick Curran (Michael Douglas) muss den Todesfall eines ermordeten Rockstars aufklären. Im Laufe von Currans Ermittlungen steht die Kriminalromanautorin Catherine Tramell (Sharon Stone) schnell unter Verdacht. Den Film kannst du dir auf Amazon Prime Video, YouTube, Google Play Filme & Serien und Apple TV anschauen.

„Hustlers – Rache ist sexy“: So werden reiche Männer abgezockt

Ramona (Jennifer Lopez) ist eine Edelstripperin im angesagtesten Stripclub New Yorks. Alle wollen ihre spektakuläre Show sehen, zum Publikum gehören auch Wall-Street-Bänker. Destiny (Constance Wu) ist neu im Club und anstatt Ramona den Konkurrenzkampf anzusagen, tun sich die beiden Frauen zusammen und verdienen einen Haufen Geld. Doch dann kommt die Finanzkrise und plötzlich gibt es kaum noch Kundschaft. Um jedoch weiterhin an Geld zu kommen, erweitert Ramona ihre Clique, sodass sie zusammen systematisch reiche Männer abzocken können. „Hustlers – Rache ist sexy“ baut auf einer wahren Begebenheit auf. Die Krimi-Komödie kannst du dir auf folgenden Streamingplattformen anschauen: YouTube, Google Play Filme & Serien, Amazon Prime Video, Apple TV und WOW.

„Eis am Stiel“: Strand und Partys

Ganze acht Filme von „Eis am Stiel“ wurden zwischen 1978 und 1988 gedreht. Die drei Schüler Benny, Johnny und Momo verbringen am Strand und auf Partys in der israelischen Metropolstadt Tel Aviv ihre Zeit. Der eine ist schweigsam, der andere ist clever und der Dritte ist der attraktive. Alle drei wollen endlich ihre erste sexuelle Erfahrung sammeln und gehen somit auf die Jagd. Den ersten Teil der Filmreihe „Eis am Stiel“ kannst du auf Apple TV, Amazon Prime Video und YouTube ansehen.

„American Pie“: Der wohl bekannteste Apfelkuchen

Es ist die College-Komödie und einer der größten Filmhits überhaupt. Der 1999 veröffentlichte Film hat eine IMDb-Bewertung von 7,0 Sternen. Vier Freunde haben ein und dasselbe Problem, sie sind alle noch Jungfrauen. Bis zum Abschlussball wollen alle vier einmal Sex gehabt haben. Jedoch rennt ihnen die Zeit davon und das Ziel zu verwirklichen ist schwieriger als erwartet. „American Pie – Wie ein heißer Apfelkuchen“ ist auf Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play Filmen & Serien und YouTube erhältlich.