Netflix-Serie vor dem Aus: Ist das Mystery-Drama jetzt zu Ende? 

Die Mystery-Drama-Serie Manifest wurde vom US-amerikanischen Sender NBC nach der dritten Staffel gestrichen. Dank Netflix wurde die Produktion wieder aufgenommen und es folgte eine zweiteilige vierte Staffel. Zurzeit läuft Manifest sehr erfolgreich auf Netflix. Doch die Fangemeinde fragt sich jetzt, ob eine weitere Staffel folgen wird.

Manifest: Handlung der Mystery-Drama-Serie

Ganze fünfeinhalb Jahre waren die Passagiere des Fluges 828 verschollen. Fluglinie und Medien hatten damals behaupteten, dass die Maschine abgestürzt sei. Als die Insassen wieder landeten, wusste keiner, in welchem Jahr sie sich gerade befinden. In den paar Stunden Flugzeit haben sie jegliches Zeitgefühl schlichtweg verloren. Keiner wusste auch, wo sie waren und was genau passiert ist. Die Verschollenen müssen jetzt damit zurechtkommen, dass nichts mehr wie vorher ist, schließlich lief das Leben der Angehörigen, Kollegen und Freunden ganz normal weiter.

Doch Familie Stone und der Rest der Passagiere haben nach diesem traumatischen Erlebnis eine sonderbare Art von Alpträumen und Visionen. Aber das ist noch nicht alles. Seitdem sie wieder zurückgekehrt sind, hören sie Stimmen. Dadurch erfahren sie beispielsweise ihren Todestag, den sie verhindern wollen. Trotz all dem Chaos und Drama müssen sie in ihr ursprüngliches Leben, in ihren Alltag und in ihren Beruf zurückkehren. Doch auch dort folgen fürchterliche Konsequenzen.

Hier kannst du dir den Trailer zur vierten Staffel von Manifest anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wird eine fünfte Staffel folgen oder nicht?

Die Serie wurde bereits nach der dritten Staffel durch die NBC abgesetzt. Netflix hat die Produktion der Serie übernommen, um der Fangemeinde ein gutes Finale als Abschluss zu liefern. Zudem wurde die Geschichte in einer Kurzversion erzählt, für die Serienmacher Jeff Rake laut dem Online-Magazin Screen Rant mehrere Zeitsprünge einbauen musste. Dazu haben die Charaktere in Manifest ein Happy End erhalten. Alles weist also darauf hin, dass die Sorge der Fans berechtigt ist. Die Serie wird wohl mit der aktuellen Staffel zu Ende gehen.