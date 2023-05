Netflix: Gewaltige Neuheiten kündigen sich an

Nach der Bekanntgabe von Netflix, das hierzulande ebenfalls beliebte Account-Sharing künftig auch in Deutschland strikt zu verfolgen und mit einer zusätzlichen Gebühr zu belegen, kündigen sich jetzt neue Serien und Filme für den Monat Juni an. Mit dabei sind nicht nur Serien-Neustarts, sondern auch Fortsetzungen schon bekannter Netflix-Formate. Und auch im Film-Segment kannst du dich auf einige interessante Eigenproduktionen freuen.

Netflix startet im Juni 2023 mit Staffel 4 von „The Witcher“ durch

Einer der Höhepunkte im Juni-Programm von Netflix ist zweifelsohne die Fortsetzung von „The Witcher“. Die Fantasy-Serie startet ab dem 29. Juni 2023 in ihre bereits dritte Staffel. Über den Inhalt ist noch nicht viel bekannt, klar ist aber, dass es die Serien-Figuren mit dem „Weißen Wolf“ zu tun bekommen werden. Zudem wird offenbar der Krieg in unmittelbare Nähe rücken, wie Darsteller Henry Cavill kürzlich in einem Interview mit Tudum verriet.

„The Days“ Staffel 1: Neue Drama-Serie

Schon ab dem 1. Juni 2023 kannst du bei Netflix die neue japanische Drama-Serie „The Days“ sehen. Der Name lässt es überhaupt nicht vermuten, aber Kern dieser Serie ist das Atom-Unglück rund um das japanische Kernkraftwerk Fukushima Daiichi. Mitarbeiter vor Ort – für manche Täter, für andere Helden – stehen vor der tödlichen und unsichtbaren Gefahr einer einzigartigen, nuklearen Katastrophe.

„Skull Island“ Staffel 1: King Kong als animierter Riesenaffe

Am ehesten ins Segment der Fantasy-Serien passt wohl „Skull Island“. Und eingefleischte Filmfans wissen an dieser Stelle sofort, worum es in dieser animierten Produktion gehen wird: King Kong. Eine Forschertruppe erleidet nämlich Schiffbruch in der Südsee und entdeckt eine Menagerie furchteinflößender Kreaturen – darunter einen riesigen Affen, der die Insel beherrscht. Bei Netflix startet „Skull Island“ ab dem 22. Juni 2023.

„Barracuda Queens“ Staffel 1: Gangsterinnen aus Stockholm

Denkt man wiederum an die schwedische Hauptstadt Stockholm, hat man wahrscheinlich sofort die traumhafte Landschaft jenes 14 Inseln umfassenden Archipels in der Ostsee vor Augen, das heute wie kaum eine andere Stadt für die schwedische Gelassenheit steht. „Barracuda Queens“ spielt in einer wohlhabenden Nachbarschaft von Stockholm, in der Gelassenheit und Ruhe allerdings arg gestört werden. Denn eine Gruppe hoch verschuldeter junger Frauen geht in dieser von wahren Begebenheiten inspirierten Serie ab dem 5. Juni 2023 in ihrer Nachbarschaft auf Raubzug.

Serie Staffel verfügbar ab Selling Sunset 6 19. Mai 2023 Stumm 1 19. Mai 2023 Young, Famous & African 2 19. Mai 2023 The Good Bad Mother 1 20. Mai 2023 The Ultimatum: Queer Love 1 24. Mai 2023 FUBAR 1 25. Mai 2023 Rabo de Peixe 1 26. Mai 2023 Barbecue Showdown 2 26. Mai 2023 The Days 1 1. Juni 2023 Manifest 4b 2. Juni 2023 Scoop 1 2. Juni 2023 Valeria 3 2. Juni 2023 Barracuda Queens 1 5. Juni 2023 Liebe macht blind: Brasilien 3 7. Juni 2023 Noch nie in meinem Leben … 4 8. Juni 2023 Bloodhounds 1 9. Juni 2023 Human Resources 2 9. Juni 2023 Questo mondo non mi renderà cattivo 1 9. Juni 2023 Tex Mex Motors 1 9. Juni 2023 Rick and Morty 6 10. Juni 2023 The Surrogacy 1 14. Juni 2023 Glamorous 1 22. Juni 2023 Let’s Get Divorced 1 22. Juni 2023 Skull Island 1 22. Juni 2023 Schlafende Hunde 1 22. Juni 2023 Titans 4 25. Juni 2023 Ōoku: The Inner Chambers 1 29. Juni 2023 The Witcher 3 29. Juni 2023 Ist das Kuchen?: Ist das auch Kuchen? 1 30. Juni 2023 Black Mirror 6 Juni 2023 Delete 1 Juni 2023 Celebrity 1 Juni 2023

Neue Filme bei Netflix im Juni 2023

Und natürlich dürfen auch neue Filme nicht fehlen, um die Kunden von Netflix im Juni bei Laune zu halten. So kannst du ab dem 16. Juni 2023 beispielsweise „Tyler Rake: Extraction 2“ abrufen – mit Action satt. Nach seinem Beinahetod widmet sich der hoch spezialisierte Söldner Tyler Rake einer neuen Mission: Er muss die Familie eines skrupellosen Gangsters aus der Gefangenschaft befreien.

Oder lieber in das Berlin der 1920er-Jahre abtauchen? In „Eldorado – Alles, was die Nazis hassen“ ist genau das ab dem 28. Juni 2023 möglich. Mittelpunkt ist der glitzernde Nachtclub „Eldorado“, der zu einem Treffpunkt für die Queer-Community mit schillernden Gästen aus allen Gesellschaftsschichten geworden ist. Doch die Schatten des Nationalsozialismus breiten sich immer weiter aus und werden zu einer Gefahr – für den Club, aber auch für seine Gäste.

Titel Verfügbar ab Hammerharte Jungs 24. Mai 2023 Muttertag 24. Mai 2023 Blood & Gold 26. Mai 2023 Tin & Tina 26. Mai 2023 Mixed by Erry 31. Mai 2023 A Beautiful Life 1. Juni 2023 Missed Connections 2. Juni 2023 Reichlich verliebt 2 2. Juni 2023 Merve macht ihr Ding 9. Juni 2023 Oje, ich wachse! 9. Juni 2023 Black Clover: Sword of the Wizard King 16. Juni 2023 Tyler Rake: Extraction 2 16. Juni 2023 Hello Again – Ein Tag für immer 18. Juni 2023 iNumber Number: Jozi Gold 23. Juni 2023 Sen İnandır – Ich möchte dir glauben 23. Juni 2023 The Perfect Find 23. Juni 2023 Through my Window – Über das Meer 23. Juni 2023 Don't Breathe 2 25. Juni 2023 Run Rabbit Run 28. Juni 2023 Nimona 30. Juni 2023

Neue Doku-Serie über Arnold Schwarzenegger

Fans von Action-Held Arnold Schwarzenegger sollten sich zudem den 7. Juni 2023 rot im Kalender anstreichen. Denn dann startet bei Netflix die neue Doku-Serie „Arnold“. Nicht nur das facettenreiche Leben des gebürtigen Österreichers wird beleuchtet, sondern auch sein beruflicher Werdegang, der einst als Bodybuilding-Champion begann und bis in die kalifornische Politik führte.