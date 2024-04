Zauberhaft und mitreißend: Fantasy-Serie erobert Streaming-Charts

Die Fantasy-Serie „Renegade Nell“ startet erst am 29. März bei Disney+. Dennoch konnte sich die Serie bereits den dritten Platz der Streaming-Charts in der vergangenen Woche sichern. Sie kombiniert historische und fantastische Elemente zu einer unterhaltsamen Geschichte, die man zurückgelehnt genießen kann. Die Mini-Serie umfasst 8 Episoden, die alle bereits beim Streaming-Anbieter verfügbar sind. In ihnen lässt sich genau die richtige Menge des altbekannten Disney-Charmes erkennen, der dich mit einer guten Geschichte zu fesseln weiß. Dabei scheinen nicht nur Zuschauer entzückt zu sein. Selbst die Kritiker lassen „Renegade Nell“ eindeutige Bewertungen zuteilwerden.

Von der Mordanklage zur Plünderin

Die Fantasy-Serie genießt auch auf Online-Portalen eine solide Bewertung. So konnte sie sich auf der International Movie Database (IMDb) 7,4 von 10 Punkten bei bereits 3.625 abgegebenen Stimmen sichern. Rotten Tomatoes ist sogar noch großzügiger mit dem Lob zur Serie. Das Publikum schenkte „Renegade Nell“ stolze 87 Prozent, während die Kritiker mit 85 Prozent nur geringfügig anders urteilten. Man sollte zwar keineswegs eine geschichtlich korrekte Darstellung des Englands des 18. Jahrhunderts erwarten. Doch alle, die eine schöne Geschichte mit einer humorvollen Erzählweise suchen, können sich beruhigt mit einer ordentlichen Menge Popcorn zurücklehnen. In die Hauptrolle von Nell Jackson schlüpft die Schauspielerin Louisa Harland. Für die Magie in der Mini-Serie sorgt ein Kobold (Nick Mohammed), der einer zu Unrecht beschuldigten Frau die nötigen Mittel zur Verfügung stellt, um ihr Schicksal zu erfüllen.

„Renegade Nell“ spielt in einer alternativen Version von England im 18. Jahrhundert. Im Mittelpunkt steht die junge Frau Nell Jackson, die sich vor allem durch ihre mutige und gewitzte Art in ihrer Umgebung abhebt. Doch eines Tages stellt ein einzelnes Ereignis ihr Leben auf den Kopf. Um einer falschen Mordanklage in London zu entgehen, mit ihren beiden Schwestern fliehen muss. Einige Zeit lang gelingt es den Geschwistern nur durch Plünderungen zu überleben, bis ihr Weg sich mit dem eines magischen Kobolds kreuzt. Er verleiht Nell unglaubliche Kräfte, die alsbald dazu führen, dass sie ausgerechnet mitten in politische Machtkämpfe von Königin Anne gezogen wird. Schon bald muss sich die junge Frau entscheiden, für wen und welchen Zweck sie die neu verliehene Macht einsetzen möchte. Einen ersten Vorgeschmack darauf, was dich in dem zauberhaften und mitreißenden Abenteuer erwartet, kannst du dir in diesem Trailer verschaffen: