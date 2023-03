Der erfolgreichste Horror-Film aller Zeiten erhält nun eine Serie

Für Horrorfans hält dieser Monat erfreuliche Nachrichten bereit. Wie Streamingdienst HBO in einer offiziellen Bekanntmachung mitteilte, soll der erfolgreichste Horror-Film aller Zeiten eine Serie erhalten. Diese Details sind bisher über die geplante Serie zu „Es“ und „Es Kapitel 2“ bekannt.

Der erfolgreichste Horror-Film aller Zeiten bekommt Prequel-Serie

Kein Horror-Film war je so erfolgreich wie „Es“ und „Es Kapitel 2“. Über eine Milliarde Dollar spielten die beiden Filme ein – und dabei dürfte es wohl nicht bleiben. Wie Streaming-Anbieter HBO Max verlauten ließ, soll eine ganze Serie in der Welt um Stephen Kings Albtraum-Kreatur Pennywise entstehen. Allerdings handelt es sich bei der Serie nicht um eine Fortsetzung, sondern stattdessen um eine Vorgeschichte zu „Es“, die im gleichen Ort spielen soll wie der Horror-Film, dem Städtchen Derry. So kam auch der bisherige Arbeitstitel der Serie „Welcome to Derry“ zustande.

Ähnlich wie „Es“ und „Es Kapitel 2“ basiert auch die Serie auf der Romanvorlage von Stephen King. Sie soll die Geschichte der beiden Kinofilme erweitern und spielt somit auch im gleichen Universum, wie die beiden Horror-Filme. Auch der Regisseur von „Es“ und „Es Kapitel 2“ soll für diese Serie Regie führen. Andry Mushietti produziert die Serie dabei gemeinsam mit seiner Schwester Barbara Muschietti. Die beiden Geschwister sehen sich selbst als große Fans der Original-Romanvorlage. In einem gemeinsamen Statement erzählten sie, dass sie bereits als Teenager abwechselnd in Stephen Kings „Es“ gelesen hatten, bis das Buch auseinanderfiel.

Der Autor der Romanvorlage zeigt sich gegenüber dem Magazine Deadline ebenso erfreut über die Regisseure der Serie. „Ich freue mich, dass die Geschichte von Derry, der Stadt, in der es am meisten spukt, fortgesetzt wird, und ich bin froh, dass Andy Muschietti zusammen mit seiner talentierten Schwester Barbara die schaurigen Festivitäten leiten wird“, so King. „Rote Luftballons überall!“

Weiteres, bekanntes Gesicht kehrt zur Produktion zurück.

Auch bei der Verfassung des Drehbuches findet sich ein bekanntes Gesicht in Form von Jason Fuchs, der schon als Co-Produzent bei „Es Kapitel 2“ mitwirkte. Ähnlich wie die Geschwister Muschietti sieht sich auch Jason Fuchs als großer Fan der Romanvorlage, wie er gegenüber Deadline bekannt gab. Teil 2 des erfolgreichsten Horror-Films aller Zeiten gewährte uns bereits einen ersten Einblick in die Vorgeschichte von Pennywise. Die Serie dürfte uns gewiss tiefere Einsichten darin gewähren.

Noch offen bleibt, ob sich Bill Skarsgård für die Serie ein weiteres Mal in der Rolle von Pennywise wiederfinden wird. Allgemein sind noch keine Informationen zu möglichen Schauspielern für die Serie bekannt. Man darf also gespannt abwarten, für welche Darsteller sich der Streamingdienst HBO Max und Warner Bros. Television für die Produktion von „Welcome to Derry“ entscheiden werden.