The School of Good & Evil: Das musst du zu Netflix‘ Harry Potter-Klon wissen

Teenies, die das Zaubern erlernen wollen. Eine schlossähnliche Zauberschule, fernab von Menschen, mitten zwischen Bergen. Dieser kurze Plot lässt dich an Harry Potter denken? Zurecht. Allerdings geht es hier nicht um die berühmten Abenteuer des Zauberlehrlings mit der Narbe, sondern um die Netflix-Eigenproduktion „The School for Good and the Evil“.

The School for Good and the Evil: Wie Harry Potter, nur anders

Der Streaming-Anbieter hat mit „The School for Good and the Evil“ eine eigene Welt der Zauberer und Magie erschaffen. Dabei ist die Idee für die Geschichte nicht neu, sondern basiert auf dem gleichnamigen Fantasy-Roman von Soman Chainani. Verfilmt wurde die Buchvorlage jetzt von Paul Feig, der unter anderem von „Brautalarm“ oder auch „Ghostbusters“ (2016) bekannt ist.

Anstatt sich bewusst für die Zauberschule zu entscheiden, werden die zwei Freundinnen Sophie (Sophia Anne Caruso) und Agatha (Sofia Wylie) entführt, um der Schule des Guten und Bösen zu lernen. Das ist in ihrem Heimatort Gavaldon Tradition. Doch was die Freundinnen als gemeinsames Abenteuer geplant haben, endet erstmal mit einem Schock: Während Sophie in der Schule des Bösen landet und unter der Leitung von Lady Lesso (Charlize Theron) lernen muss, kommt Agatha in die Schule des Guten. Hier hat die deutlich sanftere Professor Dovey (Kerry Washington) das Zepter in der Hand.

Das passt den Freundinnen gar nicht gut, denn ihre Interessen wurden vertauscht. Agatha mag es düster; Sophie will eine Prinzessin sein. Es beginnt der Versuch von Sophie und Agatha, dem Missverständnis auf die Schliche zu kommen und Sophie in die Schule des Guten zu bringen. Doch der Plan sieht einen anderen Weg für die Freundinnen vor.

So streamst du den Fantasy-Film

Wie eingangs erwähnt, handelt es sich bei „The School for Good and the Evil“ um eine Eigenproduktion von Netflix. Somit streamst du auch den Film exklusiv beim Streaming-Dienst. Die Harry Potter-ähnliche Geschichte ist ab heute, dem 19. Oktober, verfügbar.