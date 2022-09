Netflix im Oktober 2022: Dieses Epos und meisterhafte Horrorfilme musst du sehen

Nicht nur bei Disney+, sondern auch bei Netflix wirft der Oktober bereits seine Schatten voraus. Beliebte Serien wie diese müssen den Streaming-Dienst verlassen, damit neue Inhalte Platz finden. Und diese werden spannend und dank Halloween auch gruselig: Netflix veröffentlicht nicht nur einen eigenen Fantasy-Film, der an „Harry Potter“ erinnert, sondern auch Guillermo del Toros „Cabinet Of Curiosities“. Wer sich auf die düstere Verfilmung von „Pinocchio“ gefreut hat, muss sich hingegen noch ein wenig gedulden.

Neue Serien bei Netflix im Oktober 2022

Im Oktober erwartet dich unter anderem die zweite Staffel des Actiondramas „Barbaren“. Die Serie spielt im 9. Jahr nach Christus und thematisiert die Schlacht im Teutoburger Wald zwischen germanischen Kriegern und römischen Legionen. Zu sehen sind die neuen Episoden ab dem 21. Oktober.

Mindestens ebenso interessant ist Guillermo del Toro’s „Cabinet of Curiosities“, eine Anthologie-Serie des „Hellboy“-Regisseurs. In der Serie werden zehn Horrorgeschichten unabhängig voneinander erzählt. Start bei Netflix ist der 25. Oktober.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Weniger gruselig, dafür aber absolut sehenswert ist die dritte Staffel von „Derry Girls“. Die irisch-britische Serie erzählt mit Witz und britischem Charme die Geschichte von fünf Teenagern, die mitten im IRA-Gefecht zwischen Irland und Großbritannien in der Kleinstadt Derry aufwachsen. Die dritte Staffel ließ lange auf sich warten, nun startet sie am 7. Oktober beim Streaming-Dienst.

Serie Staffel verfügbar ab Die härtesten Gefängnisse der Welt 6 28. September 2022 Finger weg! (Brasilien) 2 28. September 2022 Die Kaiserin 1 29. September 2022 Der Boden ist Lava 3 30. September 2022 Human Playground 1 30. September 2022 Siempre reinas 1 2. Oktober 2022 Hochwasser 1 5. Oktober 2022 Contigo Capitán 1 5. Oktober 2022 Das Klunkerimperium 3 5. Oktober 2022 Nailed it! 7 5. Oktober 2022 Gänsehaut um Mitternacht 1 7. Oktober 2022 Glitch 1 7. Oktober 2022 Manno-Pasue 1 7. Oktober 2022 Oddballs: Die seltsamen Abenteuer von James & Max 1 7. Oktober 2022 Der Maulwurf 1 7. Oktober 2022 Derry Girls 3 7. Oktober 2022 Little Women 1 8. Oktober 2022 Spirit Rangers 1 10. Oktober 2022 The Cage 1 11. Oktober 2022 Belascoarán, Privatdetektiv 1 12. Oktober 2022 Easy-Bake Battle: The Home Cooking Competition 1 12. Oktober 2022 Wild Croc Territory 1 12. Oktober 2022 Exception 1 13. Oktober 2022 The Playlist 1 13. Oktober 2022 Dead End: Paranormal Park 2 13. Oktober 2022 Sue Perkins: Perfectly Legal 1 13. Oktober 2022 Für die Kämpfer, für die Verrückten 1 14. Oktober 2022 Heilige Familie 1 14. Oktober 2022 Mismatched 2 14. Oktober 2022 Once Upon a Small Town 1 17. Oktober 2022 Sombody Feed Phil 6 18. Oktober 2022 Notre Dame 1 19. Oktober 2022 Die grünen Handschuhe 1 19. Oktober 2022 Liebe macht blind 3 19. Oktober 2022 From Scratch 1 21. Oktober 2022 Oni: Die Geschichte der Donnergöttin 1 21. Oktober 2022 Barbaren 2 21. Oktober 2022 28 Days Haunted 1 21. Oktober 2022 Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities 1 25. Oktober 2022 Romantic Killer 1 27. Oktober 2022 Daniel Spellbound 1 27. Oktober 2022 Familienanhang 3 27. Oktober 2022 Dubai Bling 1 27. Oktober 2022 Wenn ich das gewusst hätte 1 28. Oktober 2022 The Bastard Son & The Devil Himself 1 28. Oktober 2022 Big Mouth 6 28. Oktober 2022 Drink Masters 1 28. Oktober 2022 Unsolved Mysteries 3 28. Oktober 2022 The Watcher Winter 2022

Netflix Film-Highlights im Oktober

Im Oktober hat Netflix zudem ein absolutes Kriegsepos im Gepäck: „Im Westen nichts Neues“. Dabei handelt es sich um eine deutsche Produktion, in der Felix Kammerer und Daniel Brühl einige der Hauptrollen übernehmen. Die Serie spielt nicht nur im Krieg, sondern ist auch die erste deutsche Adaption des gleichnamigen Romans von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1928. Die deutsche Produktion ist ab dem 28. Oktober im Stream verfügbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wie eingangs erwähnt, hat Netflix ebenfalls eine eigene „Harry Potter“-Produktion im Gepäck. „The School for Good and Evil“ spielt ebenfalls in einer magischen Schule, in der – wie der Titel bereits sagt – gute und böse Mächte zusammenkommen. Der Zuschauer gelangt über zwei Freundinnen in das magische Land, wo sie die Entdeckung der Magierschule machen. Der Fantasy-Film ist ab dem 19. Oktober bei Netflix verfügbar.

Passend zum Halloween-Monat Oktober hat der Streaming-Dienst außerdem einige Horrorfilme parat, wie etwa „Annabelle 3“, „A Nightmare on Elm Street“ oder „Freitag der 13.“ jeweils ab dem 1. Oktober.