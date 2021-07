Kinos wieder offen: Diese Filme gibt es dieses Jahr noch

Seit dem 01. Juli 2021 steht einem Kinobesuch nichts mehr im Wege. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie waren die Kinos eine lange Zeit geschlossen. Da sich die Inzidenzwerte aktuell in einem niedrigen Bereich befinden, konnten die Kinos nun wieder öffnen. Welche Filme in nächster Zeit ins Kino kommen verraten wir dir.

Spannende Action Filme

Action Filme wirken noch mal ganz anders auf einer großen Kinoleinwand. Derzeit läuft zum Beispiel noch der Film „Nobody“ indem ein Familienvater zur Zielscheibe eines Drogenbosses wird. Doch das ist nicht der einzige Actionreiche Film der dich erwartet. Dieses Jahr kommen auch noch einige Fortsetzungen, wie unter anderem der Film „Suicide Squad 2“ in die Kinos. Weitere Action-Filme, die in die Kinos kommen sind:

Fast & Furious 9 (15. Juli 2021)

Cash Truck (29. Juli 2021)

Killer’s Bodyguard 2 (26. August 2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (02. September 2021)

James Bond Keine Zeit zu Sterben (30. September 2021)

Venom – Let There Be Carnage (21.Oktober 2021)

Dune (Oktober 2021)

Eternals (04. November 2021)

Spider-Man No Way Home (17. Dezember 2021)

Matrix 4 (22. Dezember 2021)

Diese Dramen im Kino

Romantisch und Dramatisch wird es dieses Jahr ebenfalls noch. Derzeit laufen bereits „Sommer 85“ und „Nomadland“ in den Kinos. In „Sommer 85“ verbringt Alexis seinen Sommer in der Normandie und lernt dort David kennen. Doch das Glück der beiden steht unter einem schlechten Stern. Im Gegensatz dazu reist in „Nomadland“ die Witwe Fern allein durch den Westen der USA. Ferns neues Leben als Nomadin bringt jedoch Herausforderungen mit sich. Weitere Dramen, die dieses Jahr noch über die Leinwand laufen sind:

Minari – Wo wir Wurzeln schlagen (15. Juli 2021)

In The Heights (22. Juli 2021)

Unter den Sternen von Paris (12. August 2021)

After Love (02. September 2021)

Eiffel in Love (16. September 2021)

Wunderschön (02. Dezember 2021)

Lustige Komödien

Der Komiker Otto Waalkes spielt in dem Film „Catweazle“ als Hexenmeister mit. Auf der Flucht im 11. Jahrhundert landet der Hexenmeister Catweazle durch einen missglückten Zauberspruch in unserer Gegenwart. Er versucht sich in der modernen Welt zurechtzufinden und dabei passieren ihm einige lustige Sachen. Aktuell läuft „Catweazle“ noch, doch es ist nicht der einzige lustige Film, den es in nächster Zeit zu sehen gibt. Im Laufe der nächsten Monate kommen auch diese Komödien ins Kino:

Generation Beziehungsunfähig (29. Juli 2021)

Kaiserschmarndrama (05. August 2021)

Hilfe ich habe meine Freunde geschrumpft (02. September 2021)

The French Dispatch (21. Oktober 2021)

Contra (28. Oktober 2021)

Thriller- und Horrorfilme im Kino

Nach den erfolgreichen ersten beiden Teilen von „Conjuring“ gibt es nun den dritten Teil der Filmreihe auf der Leinwand zu sehen. Mit weiteren paranormalen Aktivitäten haben es Ed und Lorraine Warren auch in diesem Horrorfilm zu tun. Diese weiteren schaurigen Filme erwarten dich ebenfalls in der kommenden Zeit:

Old (29. Juli 2021)

Tiefe Wasser (12. August 2021)

Candyman (26. August 2021)

Don’t Breathe 2 (09. September 2021)

Halloween Kills (14. Oktober 2021)

Kinderfilme für die ganze Familie

Für einen Ausflug mit der ganzen Familien gibt es diverse Kinder- und Familienfilme, die in nächster Zeit anlaufen. Dazu zählen unter anderem „Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing“. Die kleinen grünen Wesen, die sich von Müll ernähren, ziehen in den kleinen Ort Schmuddelfing. Dort ankommen wollen sie sich mit den Menschen dort anfreunden, doch die meisten sind nicht sehr begeistert von den neuen Bewohnern. Ab dem 22. Juli 2021 gibt es den Film im Kino. Nicht nur die Olchis kommen ins Kino, auch diese Filme wird es dieses Jahr noch zusehen geben: