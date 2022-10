Verstörend und furchteinflößend: Dieses Stephen King-Meisterwerk gibts jetzt im Stream

Ein roter Ballon in der Hand eines Clowns mit verrückt glänzenden Augen. Sind Clowns nicht schon für viele gruselig genug, jagt dieses Bild einmal mehr einen Schauer über den Rücken. Denn es ist wohl einer der bekanntesten Clowns der Filmgeschichte: „ES“. Der Horror-Clown von Stephen King wurde mehrfach verfilmt, die jüngste Version stammt aus dem Jahr 2019. Passend zum näher kommenden Halloween-Fest gibt es Kings Meisterwerk jetzt im Stream.

Gruselig: Stephen Kings Meisterwerk im Stream

„ES Kapitel 2“ gibt es passend zum Gruselmonat Oktober ab sofort bei Amazon Prime Video. Da der Horrorfilm beim Streaming-Dienst im Abo enthalten ist, fallen weitere Kosten weg. Wer einen ganzen Stephen King-Marathon machen will, kann bei Prime Video ebenfalls Teil 1 von „ES“ streamen. Die Verfilmung von 2017 ist ebenfalls im Abo inkludiert.

1990 wagte sich Tommy Lee Wallace erstmals an die Verfilmung von Stephen Kings Horror-Klassiker rund um den Clown, besser bekannt als „ES“. 2017 und 2019 folgte dann eine Neuverfilmung des argentinischen Regisseurs Andrés Muschietti mit Bill Skarsgård in der gruseligen Hauptrolle – und das in zwei Teilen. Vor allem für jene, die an moderne Effekte gewöhnt sind, ist die Neuverfilmung im Vergleich deutlich furchteinflößender als jene aus den 90ern. Hinzu kommt: Der Regisseur arbeitet nicht nur Horror-, sondern auch einige Coming-of-Age-Motive in den Horrorklassiker ein. Dass die Geschichte nach wie vor Anklang findet, zeigten auch die Einnahmen, die „ES Kapitel 2“ nur in Deutschland im Kino erreichte: die Verfilmung von Muschietti spielte über 19 Millionen Euro ein.

„ES Kapitel 2“: So lehrt der Horror-Clown dich das Fürchten

1988 trieb der sadistische Clown Pennywise (Bill Skarsgård), besser bekannt als ES, in Derry, einer Kleinstadt in Maine, USA, erstmals sein Unwesen und brachte Bills (Jaeden Lieberher) Bruder Georgie (Jackson Robert Scott) um. Das ist mittlerweile 27 Jahre her und der Schrecken in den Hintergrund zurück. Doch in Derry können die Bewohner nicht in Frieden leben: Eine neue Mordserie erschüttert die Stadt.

Es dauert nicht lange, bis jemand den Verdacht schöpft, dass ES immer noch am Leben – und nach Derry zurückgekehrt ist. Mike Hanlon (Isaiah Mustafa), seines Zeichens Bibliothekar der Stadt, fackelt nicht lange, und ruft seine einstiegen Freunde vom „Club der Verlierer“ an. Sie müssen erneut gegen das Böse kämpfen. Und als Bill (James McAvoy), Richie (Bill Hader), Eddie (James Ransone), Beverly (Jessica Chastain), Ben (Jay Ryan) und Stanley (Andy Bean) nach Mikes Anruf nach Derry zurückkehren, steigen nicht nur Erinnerungen in ihnen hoch. Sie wissen auch, wie sie den sadistischen Clown aufhalten können.