Prime Video: Mit diesen Neuheiten musst du rechnen

Prime Video startet mit spektakulären Film- und Serien-Neustarts in den Oktober. Natürlich wirst du auch im just neu gestarteten Monat wieder neue Folgen der im September neu gestarteten Blockbuster-Serie „Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht“ sehen können. Doch auch abseits dieses Fantasy-Epos hält Amazon spannende Neuigkeiten parat.

Neue Serien: „The Peripheral“ und „The Devil’s Hour“

So kannst du dich unter anderem auf die neue Serie „The Peripheral“ freuen. Erzählt wird die Geschichte von Flynne Fisher. Einer Frau, die versucht, die Scherben ihrer zerrütteten Familie in einer vergessenen Ecke im Amerika der Zukunft zusammenzuhalten. Flynne ist klug, ehrgeizig und dem Untergang geweiht. Sie hat keine Zukunft – bis die Zukunft nach ihr ruft. Los geht es mit der Amazon Originalserie ab dem 21. Oktober 2022.

Schon vom Namen kannst du ableiten, dass die ebenfalls neue Serie „The Devil’s Hour“ nichts für schwache Nerven ist. Ab dem 28. Oktober 2022 rückt darin Lucy in den Mittelpunkt. Sie wird jede Nacht um genau 3:33 Uhr von schrecklichen Visionen überfallen. Ihr Haus wird von den Echos eines Lebens heimgesucht, das nicht ihr eigenes ist. Als Lucys Name auf unerklärliche Weise mit einer Reihe brutaler Morde in der Gegend in Verbindung gebracht wird, beginnen sich die Rätsel ihrer Vergangenheit endlich zu lüften.

Titel Staffel abrufbar ab Jungle 1 30. September 2022 The Sex Lives Of College Girls 1 30. September 2022 Bobo Siebenschläfer: Die neuen Abenteuer von Bobo 4 22. Oktober 2022 Die Maus – Best Of in HD: Die Maus und ihre Freunde! 1 22. Oktober 2022 Peripherie 1 21. Oktober 2022 The Devil's Hour

1 28. Oktober 2022

Tom Clancy's Jack Ryan 3 21. Dezember 2022 Das Rad der Zeit 2 2022 Diabolical 1 2022 Die Discounter 2 2022 Good Omens 2 2022 Love Addicts 1 2022 Luden 1 2022 German Crime Story: Gefesselt 1 Herbst 2022 Das Rad der Zeit 3 2023 Der Greif 1 2023 Takeshi's Castle

1 2023 The Boys 4 2023 Wilderness 1 2023 Anansi Boys 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Mammals 1 noch unbekannt Reacher 2 noch unbekannt The Consultant 1 noch unbekannt The Summer I Turned Pretty 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 3 noch unbekannt

Gute Nachrichten gibt es auch für alle Fans der Action-Serie „Tom Clancy’s Jack Ryan“. Sie startet in eine dritte Staffel – aber erst im Dezember. Konkret wirst du bei Prime Video ab dem 21. Dezember 2022 neue Episoden sehen können. Schon etwas eher – ab dem 11. November – startet bei Prime Video die zweite Staffel von „Die Discounter“ durch. Das ist dann aber eher etwas für Menschen, die es lustiger mögen.

Neue Filme bei Prime Video

Ab dem 7. Oktober 2022 ist bei Prime Video der Amazon Original Film „Catherine Called Birdy“ zu sehen. Wir schreiben das Jahr 1290. In dem mittelalterlichen englischen Dorf Stonebridge ist Lady Catherine (bekannt als Birdy) das jüngste Kind von Lord Rollo und Lady Aislinn. Ihr Spielplatz ist Stonebridge Manor, ein Haus, das – wie die Familie – schon bessere Tage gesehen hat. Der mittellose und geldgierige Rollo sieht in seiner Tochter den Ausweg aus dem finanziellen Ruin, indem er sie mit einem wohlhabenden Mann verheiratet. Doch Birdy ist, wie alle großen Teenager-Heldinnen, temperamentvoll, klug und abenteuerlustig – und bereit, jeden Freier, der kommt, auf immer raffiniertere Weise zu vertreiben.

Inspiriert von einer wahren Geschichte ist „Argentina, 1985“. Erzählt wird in diesem Amazon Original Film, wie Julio Strassera und Luis Moreno Ocampo mit ihrem Team junger Anwälte gemeinsam als ‚David gegen Goliath‘ in den Kampf ziehen. Allen Widerständen und anhaltenden Bedrohungen zum Trotz, wagen sie es, sich der blutigsten Militärdiktatur Argentiniens in einem Wettlauf gegen die Zeit entgegenzustellen, um den Opfern der Militärjunta Gerechtigkeit zu verschaffen.

Titel verfügbar ab My Best Friend's Exorcism 30. September 2022 Amazon Original Film The King’s Daughter 1. Oktober 2022 The Sacrifice – Um jeden Preis 1. Oktober 2022 A Star Is Born 1. Oktober 2022 The Wolf of Snow Hollow 1. Oktober 2022 Jim Knopf und die Wilde 13 2. Oktober 2022 London Has Fallen 2. Oktober 2022 Küss mich, Mistkerl! 3. Oktober 2022 The Birthday Cake 5. Oktober 2022 Catherine Called Birdy 7. Oktober 2022 Amazon Original Film ES Kapitel 2 9. Oktober 2022 Four Good Days 10. Oktober 2022 Spencer 13. Oktober 2022 Whiteout 13. Oktober 2022 Ida Red 16. Oktober 2022 Extreme Rage 17. Oktober 2022 Argentina, 1985 21. Oktober 2022 Amazon Original Film The Purge - Die Säuberung 22. Oktober 2022 Cortex 23. Oktober 2022 The Kitchen - Queens of Crime 23. Oktober 2022 Cats & Dogs 3: Pfoten vereint! 24. Oktober 2022 Cicero-Zwei Leben eine Bühne 24. Oktober 2022 Beyond The Infinite Two Minutes 26. Oktober 2022 Mainstream 27. Oktober 2022 Tim Burtons Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche 28. Oktober 2022 Godzilla vs. Kong 29. Oktober 2022 Judas And The Black Messiah 29. Oktober 2022 Der Distelfink 30. Oktober 2022

Weitere Film-Highlights bei Prime Video sind im Oktober 2022 unter anderem „A Star is Born“ (ab 1. Oktober) und „Tim Burtons: Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche“ (ab 28. Oktober).

