Horrorfilme zu Halloween: Das sind die grausigen Top 10 für deinen Filmabend

Wenn du nicht als Geist verkleidet durch die Straßen ziehst und nach „Süßem oder Saurem“ verlangst und eine Halloween-Party sowieso nicht infrage kommt, bleibt nur eins. Ein ordentlicher Filmabend mit Thrillern, und Horrorfilmen, bei denen du dich richtig fürchten kannst. Wir haben dir speziell zu diesem Anlass zehn Filme bei Netflix und Amazon Prime Video herausgesucht.

Tipp: Pünktlich zu Halloween verkauft Amazon derzeit wieder zahlreiche Filme für 97 Cent. Voraussetzung dafür ist, dass du Prime-Kunde bist. Außerdem bietet Amazon in diesem Jahr den „Home of Horror Channel„, in dem allerhand gruselige Filme unter einem Dach versammelt sind. In diesem kannst du Prime Video für 14 Tage kostenlos testen. Danach zahlst du 3,99 Euro im Monat.

Halloween – Die Nacht des Grauens

Der Filmklassiker von John Carpenter spielt genau zur Halloween-Nacht. Michael Meyer entkommt am Vorabend von Halloween aus der psychiatrischen Anstalt, um in seiner Heimatstadt die Schülerin Laurie Strode zu verfolgen. 15 Jahre zuvor hat er in dieser Nacht seine ältere Schwester ermordet. Jetzt ist er in seine Heimatstadt Haddonfield zurückgekehrt, dicht gefolgt von seinem Psychiater. Laurie fällt auf das sie von jemanden mit einer Maske verfolgt wird und von da an nehmen die Dinge ihren Lauf. Wie es Laurie an Halloween ergeht kannst du derzeit auf Amazon Prime sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Jemand ist in deinem Haus

Stell dir vor, du wirst gezwungen, von Hawaii mitten aufs Land ins öde Nebraska zu ziehen. Und das auch noch zu deiner Großmutter. Genau so ergeht es Makani Young, damit sie in Nebraska ihren Schulabschluss machen kann. Doch es kommt ganz anders, als geplant: Kaum ist Makani dort, werden zahlreiche Mitschüler der jungen Frau auf brutalste Weise ermordet. Und ihr wird klar, dass sie die nächste sein könnte. Denn der Killer macht jagd auf jeden, der ein dunkles Geheimnis hütet. Makani will ihre Vergangenheit ruhen lassen, doch das lässt der Killer nicht zu. Wird sie schneller sein?

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Zu sehen ist der Film exklusiv auf Netflix. Produziert wurde er vom „Stranger Things“-Regisseuren Matt und Ross Duffer.

Countdown

Eine App zeigt dir an, wie lange du noch zu leben hast. Genau diese teilt dem Teenie Courtney auf einer Party mit, dass sie in wenigen Stunden stirbt. Der Countdown beginnt – und Courtney gerät in Panik. Zu Hause angekommen, muss sie der bitteren Realität ins Auge sehen: Ihr Freund Evan hatte einen Autounfall und muss ins Krankenhaus – ein Selbstmordversuch? Es sieht so aus – doch die App hat seinen Unfall und Tod vorhergesagt. Wird Courtney es schaffen, dem Tod von der Schippe zu springen? Du erfährst es auf Amazon Prime Video.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Things Heard and Seen

George und Catherine sind glücklich verheiratet. Zumindest bislang. Ihr Leben ändert sich, als sie von Manhatten in den kleinen Vorort Hudson Valley ziehen. Probleme häufen sich und die Beziehung beginnt zu kriseln. Was bislang nach einem romantischen Drama klingt, soll sich in ein Mystery-Drama umwandeln. Denn Catherine kommt einem dunklen Geheimnis auf die Spur und bemerkt zu allem Überfluss, dass auch mit dem neuen Heim etwas nicht stimmt. Die junge Frau muss sich mit der gefährlichen Realität auseinandersetzen. Das Drama mit Amanda Seyfried in der Hauptrolle ist bei Netflix zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Hypnotic

Jenn ist am Ende. Ihr Leben läuft aus dem Ruder und sie hat weder beruflich, noch privat Erfolg. Kurzerhand beschließt sie, Hilfe bei Dr. Collin Meade zu suchen. Dieser ist auf Hypnose spezialisiert und bietet ihr zur Genesung eine Behandlung an. Jenn willigt ein – doch nur für kurze Zeit. Denn die junge Frau beginnt, Gedächtnislücken zu bemerken und eigenartige Erfahrungen zu machen. Was veranstaltet Dr. Meade mit ihr? Jenn muss es herausfinden. Denn sie erwarten tödliche Konsequenzen. Zu sehen ist der Film bei Netflix.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

The Boy

Pünktlich zu Halloween kommt „The Boy“ und „The Boy 2“ in das Sortiment von Amazon Prime. Im ersten Teil wird Greta Evans, gespielt von Lauren Cohan, als Kindermädchen für Brahms engagiert. Brahms ist jedoch eine Porzellanpuppe und kein lebendes Kind. Als die Eltern sie mit einer Regelliste alleine lassen, passieren viele seltsame Dinge. Denn Greta hält sich nicht an die Regeln, doch zunehmend wird auch sie misstrauisch über die seltsamen Ereignisse.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Die Frau in Schwarz

Daniel Radcliffe spielt in diesem Film den Anwalt Arthur Kipps, der sich um den Nachlass einer verstorbenen Witwe kümmern soll. Bei seinem Aufenthalt findet er heraus, was es mit der Familie auf sich hat, die einst in dem Haus gelebt hat. Kipps versucht den einzigen freundlichen Bewohner von seinen Erkenntnissen zu überzeugen. Was es mit den seltsamen Ereignissen im Dorf auf sich hat, kannst du dir aktuell auf Amazon Prime und Netflix ansehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Bird Box

Der Horrorfilm mag den einen oder anderen an „A Quiet Place“ erinnern. In beiden Filmen geht es um ein postapokalyptisches Szenario durch eine fremde Bedrohung. Während es bei „A Quiet Place“ Aliens sind, die ein gutes Gehör haben und einen darauf hin töten, werden in „Bird Box“ die Menschen zum Selbstmord verleitet, wenn sie die unbekannte Bedrohung sehen. Sandra Bullock in der Rolle der Malorie versucht sich, ohne sehen zu können, vor der Bedrohung zu schützen. Dieser Netflix Original Film wurde unter der Regie von Susanne Bier gedreht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Midsommar – Horrorfilm aus Schweden

Der in Schweden spielende Film von Ari Aster entführt die Zuschauer auf die Mittsommer-Feierlichkeiten in einer kleinen Kommune. Ein Paar, dessen Beziehung eigentlich vorbei ist, fährt nach Schweden um dort den Mittsommer zu feiern. Doch die Feierlichkeiten sind anders als das Pärchen erwartet hat. Denn auch sie konsumieren die Drogen, die ihnen von der Sekte angeboten werden. Die Feierlichkeiten nehmen ihren Lauf und nicht für alle Feiernde geht der Film lebend aus. Verfügbar ist der Horrorfilm auf Amazon Prime.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Dawn of the Dead

Wenn es doch lieber etwas mit Zombies sein soll, empfehlen wir diesen Horrorfilm, der auf Netflix verfügbar ist. Zombies vermehren sich hier in einer rasenden Geschwindigkeit auf der ganzen Welt. Jedoch schafft es eine Gruppe von überlebenden sich in einem Einkaufszentrum zu verschanzen. Dort leben sie erst einmal in Luxus, doch auch unter ihnen kommt es zu Unstimmigkeiten. Ein Kampf ums Überleben beginnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Diese und weitere Klassiker sowie Neuheiten findest du auf Amazon Prime Video und Netflix. Welche Neuheiten im auf dich warten, liest du hier: