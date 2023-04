Nächstes Game Of Thrones Spin-off in den Startlöchern? Das sagt HBO

Ohne Zweifel bieten die Buchvorlagen von George R.R. Martin ausreichend Stoff, um zahlreiche Serien und Filme über die Welt von Westeros zu produzieren. Nach dem großen Erfolg von „Game of Thrones“ und des Spin-offs „House of the Dragon“ scheint HBO Blut geleckt zu haben. Wird die nächste Serie zu House Targaryen und ihrer Drachen folgen?

Nächstes Game of Thrones Spin-off: Aegons Eroberung von Westeros

Der Name Aegon I. Targaryen ist eingefleischten „Game of Thrones“-Fans bereits lange ein Begriff. Immer wieder nehmen „Game of Thrones“ sowie „House of the Dragon“ Bezug auf seine Person. Jetzt könnte seine Geschichte als neues Spin-off verfilmt werden. Drachenreiter Aegon Targaryen eroberte Westeros mit seinen beiden Schwesterngemahlinnen Visenya und Rhaenys. Damit bildete er den Beginn der Herrscher-Dynastie der Targaryens und ebnete den Weg für die uns bereits bekannten Geschichten.

Die Handlung von „House of the Dragon“ etwa setzt rund 100 Jahre nach Aegons Eroberung von Westeros ein. „Game of Thrones“ hingegen spielt rund 200 Jahre nach „House of the Dragon“ und somit knapp 300 Jahre nach Westeros Eroberung.

Ohne Zweifel dürfte das Spin-Off alles enthalten, was Fans bereits in „Game of Thrones“ fesselte. Zahlreiche Schlachten gepaart mit Intrigen und einem komplexen inzestuösen Trio an Hauptcharakteren, die womöglich einmal mehr ihre schlimmsten, eigenen Feinde sein können. Dabei dürfen ebenso wenig die berüchtigten Drachen der Targaryens fehlen. Während Visenya auf Vhagar ritt, die man bereits als Drachendame in „House of the Dragon“ sehen durfte, hatte der größte Drache der Fantasy-Welt noch keine Gelegenheit für einen glorreichen Auftritt. Aegons Drache Balerion, den man ebenso als den schwarzen Schrecken kennt, war der größte der Targaryen-Drachen. Dicht gefolgt von Rhaenys‘ Meraxes, dem zweitgrößten Drachen aus Westeros Geschichte. Alle drei Drachen gelten als kriegsentscheidend für zahlreiche Schlachten in der Welt von „Game of Thrones“, sodass sie zahlreiche spannende Auftritte erhalten dürften.

Das neue Game of Thrones Spin-off dürfte zahlreiche weitere Drachen in Aktion enthalten

Obwohl HBO die Serie noch nicht offiziell bestellt hat, bemüht sie der Sender laut Variety darum, sie schnell zur Entwicklung zu bringen. So suche man zurzeit bereits nach einem geeigneten Drehbuchautor. Dabei könnte der Start der Serie mit einer besonderen Premiere für „Game of Thrones“-Titel starten. Denn Variety zufolge sprechen HBO und Warner Bros. bereits über einen Spielfilm, der den Beginn der Serie vorbereiten soll.

HBO hat zahlreiche Entwürfe für Game of Thrones Spin-Offs gesammelt

Die Geschichte um Aegon den Eroberer ist nicht das einzige Spin-Off zu „Game of Thrones“, das sich im Gespräch befindet. Bisher ist „House of the Dragon“ jedoch das Einzige, das von ihnen tatsächlich verwirklicht wurde. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass sie sich nicht zukünftig in die Auflistung an Serien gesellen könnten, wenn das Interesse der Fans weiterhin anhält. Die wohl bekannteste Spin-Off-Idee stellt dabei eine Serie über Jon Schnee (Kit Harrington) dar, die nach den Ereignissen der 8. Staffel von „Game of Thrones“ spielen soll. Sie ist die einzige in der Liste, die als ein Sequel zu „Game of Thrones“ im Gespräch ist.

Weitere Serienkonzepte handeln von Ereignissen, die vor dem Start der Hauptserie „Game of Thrones“ geschahen. Darunter etwa „10,000 Ships“, die die Geschichte der Kriegerkönigin Nymeria rund 1.000 Jahre vor „Game of Thrones“ aufgreift. „Dunk & Egg“, basiert auf Kurzgeschichten von George R.R. Martin und spielt rund 90 Jahre vor GOT. „The Sea Snake“, eine Serie über die jungen Jahre von Corlys Velaryon aus „House of the Dragon“ reiht sich ebenso in die Sammlung aus Serienentwürfen. Obwohl diese Spin-Offs noch nicht verwirklicht werden, zeigt allein die schiere Menge an vorhandenen Konzepten, dass HBOs Interesse an dem „Game of Thrones“ Franchise weiterhin anhält. Womöglich werden es noch weitere dieser Projekte aus der Entwicklungsstufe heraus auf die Leinwand schaffen.