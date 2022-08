Disney+: Neue Fantasy-Serie soll gegen Game of Thrones & Herr der Ringe antreten

Fantasy-Bücher, –Filme und -Serien erfreuen sich aktuell neben Superhelden-Epen größter Beliebtheit. Spätestens nach dem überwältigenden Erfolg der Game of Thrones-Serie versucht nahezu jeder Streaming-Anbieter, einen eigenen Fantasy-Hit auf die Fernseh-Leinwände zu bringen. Netflix setzte dabei beispielsweise auf die Witcher-Bücher des Autors Andrzej Sapkowski, die bereits als Spieladoption überzeugten. Amazon Prime Video sicherte sich dagegen die Rechte an dem Fantasy-Epos schlechthin – Herr der Ringe – und startet am 2. September 2022 seine Die Ringe der Macht-Serie. Nun zieht auch Disney+ nach; und zwar mit der filmischen Umsetzung eines der weltweit bekanntesten Fantasy-Bücher: Eragon.

Eragon-Serie offiziell bestätigt

Vor einer Woche sorgte das Portal Variety für Schlagzeilen. Die Information, dass der US-amerikanische Streaming-Dienst Disney+ an einer Realfilm-Serie, basierend auf den Eragon-Büchern, arbeitet, schlug bei den Fans hohe Wellen. Später meldete sich auch Eragon-Author Christopher Paolini zu Wort und bestätigte auf Twitter die ungeplante Ankündigung. Demnach werde er sich als Co-Autor und Produzent an der Serie beteiligen. Als Produktionsstudio habe man indes 20th Television verpflichtet, während Bert Salke wohl als Executive Producer dabei sein wird.

Laut Paolini befindet sich das Projekt noch im Anfangsstadium. Der Autor versichert allerdings bereits jetzt, er würde dafür Sorge tragen, dass diese Version der Eragon-Geschichte die Erwartungen der Fans erfüllt. Damit spielt Paolini auf den 2006 erschienenen Film „Eragon – Das Vermächtnis der Drachenreiter“ an, der trotz Star-Besetzung in Form von unter anderem Jeremy Irons, John Malkovich und Rachel Weisz von Fans der Bücher und Kritikern größtenteils negativ aufgenommen wurde.

Worum geht’s in Eragon?

Die Eragon-Tetralogie dreht sich um den 15-jährigen Protagonisten Eragon, der ein Drachenei findet und eine geistige Verbindung mit dem daraus geschlüpften Drachen, Saphira, aufbaut. Er beginnt damit, diese Verbindung zu stärken und versucht sich sogar als Drachenreiter. Währenddessen erfährt Galbatorix, König des Imperiums und seines Zeichens Drachenreiter, von Saphiras Existenz und eröffnet eine Jagd auf den jungen Drachenreiter und seinen Drachen. Die Ereignisse nehmen ihren Lauf.