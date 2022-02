"Herr der Ringe" Trailer: Erste spektakuläre Bilder zur neuen Serie

Das Jahr 2022 wird für Nutzer von Amazon Prime ziemlich spektakulär. Zwar müssen in Kürze (zunächst nur) in den USA höhere Preise akzeptiert werden, dafür gibt es im September aber auch beim inkludierten Video-on-Demand-Dienst Prime Video ein waschechtes Highlight zu sehen. Denn dann wird die schon lange erwartete Serie zu „Herr der Ringe“ endlich exklusiv bei Prime Video verfügbar sein. In der Nacht zu Montag präsentierte Amazon im Rahmen des NFL Super Bowl den ersten Teaser Trailer, der zum ersten Mal auch Bewegtbilder aus der Serie selbst offenbart.

„Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ – Teaser Trailer ist online

Seit Mitte Januar ist bekannt, dass die Lord of the Rings-Serie in Deutschland offiziell den Titel „Die Ringe der Macht“ tragen wird. Im englischsprachigen Original wird sie „The Rings of Power“ heißen. Enthüllt wurden diese Namen in einem feurigen „Live Action Clip“, der aber noch keine Szenen aus der Serie selbst zeigte. Das hat sich jetzt geändert. Denn der erste Teaser Trailer ist offiziell – und ab sofort auch in deutscher Sprache zum Beispiel bei YouTube abrufbar. Nachfolgend kannst du ihn dir aber auch direkt hier bei uns ansehen.

Der Trailer veranschaulicht ziemlich deutlich, warum die Produktion der Serie nicht nur so aufwändig, sondern auch so teuer ist. Hochwertige Animationen sorgen unter anderem dafür, dass die Kosten auf mehr als 450 Millionen US-Dollar geschätzt werden. Und das nur für die erste Staffel. Außerdem sehen wir nun auch in offiziellen Bildern, dass die Geschichte der Serie viele tausend Jahre vor den Geschehnissen der „Herr der Ringe“-Filme spielt. Aber natürlich ist wieder Mittelerde der Schauplatz der neuen Geschichten, in denen unter anderem Elben, Orks und Zwerge in Erscheinung treten.

Klar ist schon jetzt, dass in der neuen Serie 23 Serienrollen im Mittelpunkt stehen sollen. Denn von insgesamt 23 Charakteren hat Amazon in den vergangenen Tagen erste Poster veröffentlicht, auf denen aber nur die Charakterhände zu sehen sind. Zum Teil sind auf den Postern auch Gegenstände offengelegt, die typisch für den jeweiligen Charakter sein dürften. Der Trailer zeigt nun auch einige schon bekannte Rollen, die mit neuen Schauspielern besetzt wurden. Hier bleibt abzuwarten, wie Fans reagieren werden, wenn beispielsweise Robert Aramayo als noch junger Elrond oder Morfydd Clarke als Galadriel in Erscheinung treten.

Dies ist das erste offizielle Bild zu „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“.

Premiere am 2. September 2022

Offizieller Starttermin für „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ ist bei Prime Video übrigens der 2. September 2022. Dass es nach der ersten Staffel eine zweite Staffel geben wird, ist bereits offiziell bestätigt. Dass weitere Staffeln folgen werden, gilt als sicher.

