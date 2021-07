Hexen, Vampire und Dämonen: Die 15 besten Fantasy-Serien

In Fantasy-Serien leben übernatürliche Wesen, wie Hexen, Vampire und Dämonen unter uns Menschen. Teilweise entführen uns die Serien auch in ganz neue Welten, voller Magie. Nach den Userbewertungen der Film- und Serienbewertungsseite IMDb gehören diese fünf Fantasy-Serien zu den beliebtesten:

The Filthy Frank Show (2011-2017)

Avatar – Der Herr der Elemente (2005-2008)

Game of Thrones (2011-2019)

Critical Role (2015-)

Leyla ile Mecnum (2011-2021)

Mehr übernatürliches gibt es auch in diesen zehn weiteren guten Fantasy-Serien. Einige davon sind voll gepackt mit Spannung und andere Serien wie „Good Omens“ sind eher für lustige Serienabende gedacht.

Supernatural (2005-2020)

Die Brüder Dean und Sam Winchester wurden von ihrem Vater zu Dämonenjägern ausgebildet. Nachdem sie als Kinder mit ansehen mussten, wie ihre Mutter von einem Dämon getötet wurde, sind beide erst einmal auf Rache aus. Im Verlauf der 15 Staffeln werden die beiden Brüdern jedoch mit vielen verschiedenen übernatürlichen Wesen konfrontiert und versuchen dabei immer wieder die Menschen vor den Dämonen zu beschützen.

Vampire Diaries (2009-2017)

Elena Gilbert lebt mit ihrem Bruder und ihrer Tante in dem kleinen Ort Mystic Falls. Die Salvatore-Brüder Damon und Stefan tauchen eines Tages dort auf und stellen Elenas Leben auf den Kopf, die Brüder sind hundert Jahre alte Vampire, die Mystic Falls noch aus ihrer Gründerzeit kennen. Zusammen mit ihren Freunden steht Elena verschiedenen Bedrohungen gegenüber.

Buffy im Bann der Dämonen (1997-2003)

Die junge Buffy Summers wurde zur Vampirjägerin berufen. Zu Beginn der Fantasy-Serie zieht sie mit ihrer Mutter nach Sunnydale in Kalifornien. Der kleinen Stadt, die auf dem Tor zur Hölle erbaut wurde. Ein perfekter Ort für eine Vampirjägerin. In jeder Staffel hat Buffy es mit einer anderen großen übernatürlichen Bedrohung zu tun, die sie zusammen mit ihren Freunden bekämpfen muss.

Shadowhunters (2016-2019)

Clary entdeckt an ihrem 18. Geburtstag eine völlig neue Welt. Eine Welt in der es Engel, Vampire und Dämonen gibt. Erschreckenderweise gehört sie ebenfalls in diese Welt, denn sie ist ein Shadowhunter. Zusammen mit Jayce entdeckt sie die neue Welt, die sich ihr eröffnet hat. Dabei haben sie einen mächtigen Feind vor sich, den sie bekämpfen müssen.

The Witcher (2019-)

Geralt von Rivia ist ein Monsterjäger, der seinen Platz im Leben noch sucht. Der Monsterjäger stellt immer wieder fest, dass Menschen häufig bösartiger sind als die Monster, die Geralt von Rivia sonst immer jagt. In der ersten Staffel führen Geralts Wege zu der Prinzessin Renfri und der Zauberin Yennefers. Basierend auf der Romanvorlage Andrzej Sapkowski wurde 2019 die erste Staffel der Fantays-Serie produziert. Ende 2021 kommt die zweite Staffel der Serie.

Good Omens (2019-)

In der Fantasy-Serie „Good Omens“ versuchen der Dämon Crowley und der Engel Erziraphael den letzten Kampf zwischen Himmel und Hölle zu verhindern. Beide leben seit einiger Zeit auf der Erde. Mit der Ankunft des Antichristen soll jedoch der Kampf zwischen Himmel und Hölle zu seinem Höhepunkt kommen. Doch so leicht ist es gar nicht, den großen Kampf zu verhindern. Eine zweite Staffel der lustigen Serie ist bereits angekündigt.

Good Witch (2015-2021)

Sam Radford zieht mit seinem Sohn Sam in eine Kleinstadt, in der er der Nachbarin Cassie begegnet, die einen kleinen Laden namens „Bell, Book and Candle“ führt. Während Sam Arzt ist, ist Cassie mehr für Kräutermedizin zu haben. Doch das ist noch nicht alles, was an Cassie besonders ist, denn sie ist auch eine Hexe. Nicht nur Sam und Cassie freunden sich mit der Zeit an, auch ihre Kinder Sam und Cassie, die nun zusammen zur Schule gehen, werden Freunde.

Charmed – Zauberhafte Hexen (1998-2006)

Drei Schwestern ziehen nach dem Tod ihrer Großmutter in deren Haus ein und finden auf dem Dachboden ein magisches Buch. Ohne zu wissen, dass es magische Fähigkeiten in ihrer Familie gibt, aktivieren die drei zufällig ihr eigenen magischen Kräfte. Wie in vielen Fantasy-Serien haben auch diese drei Hexen mit Bösewichten zu tun, die sie bekämpfen müssen.

Once Upon a Time – Es war einmal… (2011-2018)

Emma Snow bekommt überraschend Besuch von einem Jungen, der sich als ihr leiblicher Sohn vorstellt. Er erklärt ihr das in der Stadt Storybrook alle Märchenfiguren leben, die sich jedoch nicht an ihre Märchen erinnern können. Außerdem soll Emma diejenige sein, die den Fluch, der auf den Bewohnern liegt, brechen kann. In sieben Staffeln dreht sich alles um die verschiedensten Märchenfiguren und ihren Flüchen.

In einer dunklen Wolkenwand, die das Land teilt, leben tödliche Kreaturen. Unter den Menschen gibt es welche, die Elemente beeinflussen können. Unter den sogenannten Grishas gibt es eine Legende, die besagt, dass eine Sonnenkriegerin kommen wird, die Sonnenlicht beschwören kann. Überraschenderweise verwendet Alina Starkov in einer Notsituation Sonnenlicht um zu überleben. Daraufhin wird sie zu einer Zielscheibe, denn die verschiedensten Leute sind nun hinter der Sonnenkriegerin her.