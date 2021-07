Die 15 besten Thriller-Serien für starke Nerven

Thriller-Serien sind thematisch sehr nah an Crime-Serien angelehnt. In beiden Genres stehen Verbrechen im Vordergrund. Grob unterscheiden sich die beiden Genres darin, dass die Crime-Serien rückblickend ein Verbrechen aufklären, das bereits passiert ist. Im Gegensatz dazu ist es bei Thriller-Serien so, dass das Verbrechen noch nicht geschehen ist und mit einem Spannungsbogen im Laufe der Serie noch passiert. Häufig werden Serien dennoch in beide Kategorien eingestuft. So findet man in den bestbewerteten Crime-Serien auf der Film- und Serienbewertungsseite IMDB „Koombiyo“. Auch auf der besten Thriller Liste ist diese Serie zu finden. Die fünf bestbewerteten Thriller-Serien nach IMDB sind:

Ishq Mein Marjawan 2 (2020-)

Koombiyo (2017-2018)

Chernobyl (2019)

Breaking Bad (2008-2013)

The Wire (2002-2008)

Neben diesen sehr gut bewerteten Serien bieten Streaming Anbieter wie Netflix und Amazon Prime Video auch noch jede Menge andere spannende Thriller-Serien für einen Binchwatching-Marathon an.

Dark (2017-2020)

In der deutschen Thriller Serie „Dark“ kehrt Jonas nach mehrmonatigen Abwesenheit zurück an seine Schule. Bei seiner Ankunft werden zwei Personen an der Schule vermisst. Bei dem Versuch den Grund für das Verschwinden der Vermissten herauszufinden, werden Verschwörungen und komplexe Familienverhältnisse von vier Familien aus der Kleinstadt aufgedeckt. Durch Zeitreisen und der philosophischen Frage welche Auswirkungen Zeit auf das menschliche Leben hat, wird die Serie abgerundet. Inzwischen arbeiten die Macher von „Dark“ an einer neuen Serie.

Haus des Geldes (2017-2021)

Ein Supergenie, das sich Professor nennt, rekrutiert acht Verbrecher, um mit diesem einzigartigen Team die Nationalbank von Spanien zu überfallen. Dabei soll sich das Team 11 Tage lang in der Bank aufhalten, um mit dem Gelddrucker die gewünschte Summe zu drucken. Mit der Polizei im Nacken versuchen sich die acht an den Plan zu halten, niemanden zu verletzen und nur das Geld zu besorgen. Von außen bekommen sie Anweisungen des Professors, der während des Überfalls draußen die Fäden zieht. Ende des Jahres 2021 erwartet uns hier das große Finale der Serie.

You – Du wirst mich lieben (2018-)

Der Buchhändler Joe begegnet eines Tages Beck und verliebt sich in sie. Zunehmend wird aus der Verliebtheit jedoch eine Besessenheit und er fängt an sie zu stalken. Dabei stellt er fest das ihr Exfreund eine Bedrohung für sie darstellt und beseitigt das Problem. Beck lässt sich allerdings nach einer Weile auf eine Beziehung mit Joe ein, ob das jedoch so schlau gewesen ist bleibt abzuwarten.

Bodyguard (2018-)

Die Thriller Serie vom BBC hat Ähnlichkeiten mit dem 90er Jahre Film Bodyguard. Im Film wird der Kriegsveteran und Polizist David Budd Bodyguard für die Innenministerin. Doch der neue Job ist alles anderes als einfach für ihn. Budd findet sich in einer schwierigen Situation wieder. Er hat mit Mordanschlägen und Verschwörungen zu kämpfen. Versüßt wird das Ganze mit ein paar romantischen Gefühlen zwischen der Innenministerin und ihrem Beschützer.

House of Cards (2013-2018)

Der Abgeordnete Underwood strebt eine erfolgreiche politische Karriere an und hat dabei ein höheres Amt im Visier. Um sein Ziel zu erreichen hat er kein Problem damit einen Weg mit Intrigen und Korruption zu wählen. Auch vor Mord schreckt er nicht zurück. Dabei unterstützt wird er von seiner Frau, die ebenfalls ein Bedürfnis nach Macht hat. Das Besondere an dieser Thriller-Serie ist, dass der Protagonist die vierte Wand durchbricht und direkt mit dem Zuschauer kommuniziert.

Orphan Blake (2013-2017)

Sarah Manning beobachtet eine Frau, die ziemlich genau so aussieht wie sie selbst, beim Suizid. Da ihr Leben gerade nicht rund läuft, beschließt sie die Identität zu wechseln und gibt sich nun als Beth aus. Doch auch in Beths Leben lief nicht alles rund. Noch komplizierter wird es für Sarah, als sie herausfindet, das Beth nicht die einzige Person ist, mit der sie sich ein Aussehen teilt. Zusammen mit den andern versucht Sarah herauszufinden was dahintersteckt.

Black Mirror (2011-2019)

Die Thriller Serie „Black Mirror“ erzählt in den insgesamt fünf Staffeln keine zusammenhängende Geschichte. Jede Folge beinhaltet eine andere Kurzgeschichte. Dabei kommen unterschiedliche Schauspieler und verschiedene Schauplätze zum Einsatz. Die Gemeinsamkeit der Folgen liegt darin, dass in jeder Folge die Gesellschaft mit ihrem medialen Konsum kritisiert wird. Dabei liegen die technischen Möglichkeiten in der Serie für uns teilweise noch in weiter Zukunft. Allerdings stellt es eine mögliche Realität in der Zukunft dar.

The Wilds (2020-)

Nach einem Flugzeugabsturz strandet eine Gruppe von Teenager-Mädchen auf einer einsamen Insel. Gemeinsam müssen sie versuchen am Leben zu bleiben, dabei hat jede von ihnen ihre eigenen Probleme, die sie auf der Insel aufarbeiten. In wechselnden Szenen zwischen den Geschehnissen auf der Insel und einer Projektleiterin wird schnell klar, dass die Gruppe nicht zufällig mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Sie alle sitzen aus gutem Grund auf der Insel und kämpfen ums Überleben.

Ozark (2017-)

Der Finanzberater Marty Bryde schuldet einem Drogenkartell eine Menge Geld. Um nicht ermordet zu werden, bietet er an für das Kartell Geld zu waschen. Dafür zieht er zusammen mit seiner Familie in das idyllische Ozark, in der Hoffnung dort reibungslos das Geld waschen zu können. Jedoch ist er nicht der einzige, mit der Idee in dem kleinen Ort illegale Geschäfte zu führen.

Jemand muss sterben (2020-)

Die Familie Falcón möchte mit der Heirat ihres Sohnes zu noch mehr Macht gelangen. Doch als dieser zusammen mit einem Balletttänzer aus Mexiko zurückkommt und zugibt schwul zu sein, stellt dies für die Familie ein Problem dar. Die Thriller-Serie ist in Spanien im Jahre 1950 angesiedelt. In diesen Zeiten war Homosexualität in Spanien noch strafbar. Die Familie Falcón will das Problem mit ihrem Sohn lösen und für diese Familie ist auch Gewalt eine Lösung.