Zugriff auf das Angebot von Prime Video hast du entweder per Einzelabo oder als Kunde von Amazon Prime. Zu den Vorteilen von Amazon Prime zählt neben dem kostenlosen Premium-Versand beim Onlineshopping und dem ohne Zusatzkosten nutzbaren Musik-Angebot von Amazon Prime Music auch die Film- und Serien-Flatrate Amazon Prime Video. Dort findest du unter anderem Filme, Serien und Dokumentationen. Aber auch viele Inhalte für Kinder. Und im Juni 2021 stehen wieder einige spannende Neustarts in Form von neuen Serien und Filmen auf dem Programm.

Neue Serien bei Prime Video im Juni 2021

Hinsichtlich neuer Serien hält Amazon Prime Video im Juni 2021 vor allem zwei Highlights bereit. Da wäre zum einen das Amazon Original „Solos“, das allerdings erst ab dem 25. Juni 2021 startet. Die Anthologie-Serie erforscht in sieben Episoden die seltsamen, schönen, herzzerreißenden, urkomischen und wundersamen Wahrheiten über das Menschsein. Aus der Perspektive unterschiedlichster Charaktere erzählt die Serie von der Gegenwart sowie der Zukunft und beleuchtet die besondere menschliche Erfahrung, auch in den isoliertesten Momenten miteinander verbunden zu sein. Mit von der Partie sind unter anderem die Schauspielerinnen und Schauspieler Morgan Freeman, Anne Hathaway und Helen Mirren.

Im Crime-Segment ist das neue Amazon Original „Dom“ zu Hause. Das von einer wahren Geschichte inspirierte, achtteilige Crime-Drama behandelt das packende Schicksal eines Vaters und seines Sohnes, die auf unterschiedlichen Seiten im Drogenkrieg Rio de Janeiros stehen. Los geht es ab dem 4. Juni 2021. Und dann wäre da noch „Bosch„: Der Serien-Hit startet ab dem 25. Juni 2021 in seine siebte und finale Staffel. Basierend auf Michael Connellys Bestseller-Roman „The Burning Room“ (2014) und einem realen Brandstiftungsfall, der ihn inspirierte, steht das berühmte Motto von Detektiv Harry Bosch im Mittelpunkt: „Jeder zählt oder keiner zählt.“ Als ein zehnjähriges Mädchen bei einem Brandanschlag ums Leben kommt, riskiert Bosch alles, um ihren Mörder trotz des Widerstands mächtiger Kräfte vor Gericht zu bringen. Der hochbrisante, politisch heikle Fall zwingt Bosch in ein zermürbendes Dilemma: Wie weit ist er bereit zu gehen, um für Gerechtigkeit zu sorgen?

Auf welche weiteren Serien-Neustarts du dich im Juni 2021 freuen kannst, verrät dir die folgende Tabelle. Sie gibt dir auch einen Ausblick auf weitere neu angekündigte Projekte bei Prime Video, zu denen es noch keinen konkreten Starttermin gibt:

Titel Staffel abrufbar ab Panic 1 28. Mai 2021 Lucifer 5b 29. Mai 2021 Dom 1 4. Juni 2021 Lost 1-6 7. Juni 2021 Bosch 7 25. Juni 2021 Solos 1 25. Juni 2021 Herr der Ringe 1 2021 Star Trek: Lower Decks 2 2021 The Devil’s Hour 1 2021 The Expanse 6 2021 Modern Love 2 Herbst 2021 Der Beischläfer 2 Ende 2021 Maradona – Leben wie ein Traum 1 Ende 2021 The Wheel of Time 1 + 2 2021 / 2022 Star Trek: Picard 2 2022 A League of Their Own 1 noch unbekannt Goliath 4 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 1 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt The Boys 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 2 noch unbekannt

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Juni 2021

Auch die Liste an neu verfügbaren Filmen ist bei Prime Video im Juni 2021 wieder umfangreich. Exklusiv verfügbar ist beispielsweise ab de 17. Juni „Jean Seberg – Against All Enemies„. Die Schauspielerin Jean Seberg (Kristin Stewart) sorgt Ende der 1960er Jahre nicht nur durch ihre Filmrollen, sondern auch durch ihr Engagement für die radikale Bürgerrechtsbewegung der Black Panthers für Aufsehen. Eine Affäre mit einem Aktivisten der Bewegung wird ihr zum Verhängnis: VOn nun an hat das FBI sie im Visier…

Details zu weiteren Film-Neustarts bei Prime Video – dazu zählen im Juni 2021 unter anderem „Boss Level“ und „Mrs. Taylor’s Singing Club„, kannst du der folgenden Tabelle entnehmen:

Titel verfügbar ab Anmerkungen Call Me By Your Name 29. Mai Gut zu Vögeln 29. Mai Downtown Abbey 30. Mai Männerhort 31. Mai Date Movie 1. Juni Valerian and the City of a thousand Planets 1. Juni

Ex Machina 2. Juni Run All Night 2. Juni Die Addams Family 3. Juni SMS für Dich 3. Juni White Boy Rick 4. Juni Abominable - Entsetzlich 6. Juni Everest - Ein Yeti will hoch hinaus 6. Juni As Above, So Below 7. Juni Busanhaeng 8. Juni La Daronne 8. Juni Seoulyeok 8. Juni Train to Busan Presents: Peninsula 8. Juni Bridge to Terabithia 9. Juni Codename U.N.C.L.E. 10. Juni High Society: Gegensätze ziehen sich an 10. Juni Meet Joe Black 11. Juni The Big Short 12. Juni The Little Prince 12. Juni Blended 13. Juni Da geht noch was 14. Juni Mrs.Taylor's Singing Club 15. Juni Boss Level 16. Juni What Dreams May Come 16. Juni Jean Seberg - Against All Enemies 17. Juni Der geilste Tag 19. Juni Focus 19. Juni

Vacation 19. Juni Defiance 21. Juni The Grudge 22. Juni San Andreas 23. Juni Skyfire 24. Juni The Land Before Time 25. Juni Big Momma‘s House 2 27. Juni Chi Bi 27. Juni Voll Normaaal 28. Juni Get Hard 30. Juni Equilibrium 28. Juni

Eine Übersicht aller derzeit verfügbaren Film-Titel ist über die Homepage von Amazon Prime Video oder über die zugehörigen Apps einsehbar.

Was kostet Amazon Prime Video?

Um Amazon Prime Video nutzen zu können, ist ein Prime-Abonnement von Amazon notwendig. Neukunden haben die Möglichkeit, Amazon Prime für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Danach werden für den Dienst 7,99 Euro pro Monat fällig. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich für ein Jahresabo zu entscheiden. Das kostet in Deutschland und Österreich derzeit 69 Euro, also 5,75 Euro pro Monat. Studenten haben die Möglichkeit, Amazon Prime Student ein Jahr lang kostenlos zu nutzen und erhalten anschließend 50 Prozent Rabatt auf die Prime-Mitgliedschaft. Sie können Amazon im Jahresabo also für 34 Euro nutzen.

Welche Extras bietet Amazon Prime?

Für Prime-Kunden stehen verschiedene Extras kostenlos zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die folgenden Leistungen:

Prime Video

Unbegrenztes Streaming von tausenden Filmen und Serienepisoden inklusive Download-Funktion für die Offlinenutzung.

Prime Music

Über 2 Millionen Songs und die Fußball Bundesliga live – ohne Werbung. Wichtig dabei: Viele brandaktuelle Songs stehen über Prime Music zunächst nicht zur Verfügung. Dafür ist ein Music-Unlimited-Abo notwendig.

Prime Photos

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos im Amazon Drive. Vorbei ist die Zeit, bei der man sich Gedanken über den begrenzten Speicherplatz auf dem eigenen Smartphone machen musste.

Prime Reading

Auch eine eingeschränkte E-Book-Flatrate ist Teil des Abos. Hunderte E-Books, E-Magazine, Comics und Kindle-Singles stehen für Prime-Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung. Ideal für den nächsten Urlaub oder für eine längere Bahn- oder Flugreise. Aber auch hier gilt: Die Auswahl an E-Books ist begrenzt.

Gratis Premium-Versand

Millionen von Artikeln werden für Prime-Mitglieder schneller verschickt als für Standard-Kunden. Außerdem steht in 20 Metropol-Regionen ein kostenloser Same-Day-Lieferungsdienst zur Verfügung – heute bestellt, wenige Stunden später steht der Paketdienst mit der gewünschten Ware vor der Haustür.

Premiumzugang zu Blitzangeboten

Täglich bietet Amazon seinen Kunden tausende Sonderangebote an. Prime-Kunden können 30 Minuten früher auf eben diese Angebote mit Schnäppchenpotenzial zugreifen.

Amazon Family

Bis zu 20 Prozent Rabatt auf Windeln und Babynahrung im Spar-Abo sowie exklusive Rabatt- und Werbeaktionen.

Übrigens: Wenn du dich für neue Serien bei Netflix oder die neuesten Serien bei Sky interessierst, haben wir auch dafür die passenden Übersichten für dich. Und auch zu den Neustarts bei Disney+ halten wir dich monatlich auf dem Laufenden.