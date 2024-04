Große Serien-Premieren sowie neue von Amazon selbst produzierte Filme werfen ihre Schatten voraus und warten bei Prime Video auf ihre Premiere im April 2024. Mit dabei ist nicht nur die Serien-Adaption des Videospiels „Fallout“, sondern auch der zweite Teil der schauderhaften Anthologie-Serie „Them: The Scare“. Amazon bedient sich im Film und Serien-Kosmos aber auch wieder an zahlreichen Lizenztiteln und stellt sie Kunden von Prime Video in den kommenden Wochen ohne weiteren Aufpreis zur Verfügung.

„Fallout“: Staffel 1 startet bei Amazon Prime Video

Das größte Highlight unter den Neustarts bei Amazon Prime Video dürfte ab dem 11. April 2024 zweifelsohne „Fallout“ sein. Basierend auf einer der größten Videospielserien aller Zeiten, erzählt diese neue Serie die Geschichte vom Haben und Nicht-Haben in einer Welt, in der es beinahe nichts mehr zu haben gibt. Zweihundert Jahre nach der Apokalypse sind die sanftmütigen Bewohner der luxuriösen Fallout-Bunker gezwungen, wieder in die verstrahlte Höllenlandschaft zurückzukehren, die ihre Vorfahren hinterlassen haben – und sind schockiert, als dort eine unglaublich komplexe, fröhlich-schräge und enorm gewalttätige Welt auf sie wartet. In den ersten drei Episoden hat kein Geringerer als Jonathan Nolan Regie geführt, was die Blockbuster-Qualitäten zusätzlich unterstreicht.

„Them: The Scare“: Staffel 2 geht an den Start

In eine zweite Staffel schickt Amazon bei Prime Video ab dem 25. April 2025 die Horrorgeschichten von „The: The Scare“. Der zweite Teil der Anthologie-Serie spielt wieder in Los Angeles County. Die erste Folge in Compton um 1952, wird aber zeitlich nach 1991 verlegt. Im Mittelpunkt der neuen Geschichte steht Detective Dawn Reeve vom LAPD-Morddezernat, die mit einem neuen Fall betraut wird: dem grausamen Mord an einer Pflegemutter, der selbst die hartgesottensten Detectives erschüttert hat. In einer turbulenten Zeit in Los Angeles, in der die Stadt am Rande des Chaos steht, ist Dawn fest entschlossen, den Mörder zu stoppen. Doch je näher sie der Wahrheit kommt, desto mehr werden sie und ihre Familie von etwas Unheilvollem und Bösartigem gepackt.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den Serien-Neustarts bei Amazon Prime Video, die für die kommenden Wochen bereits bestätigt sind. Darunter unter anderem auch die Staffeln 1 bis 3 der Dramaserie „Yellowstone“ und die Staffeln 1 bis 8 der Thrillerserie „Homeland“.

Titel Staffel abrufbar ab American Rust: Broken Justice 2 28. März 2024 LOL: Last One Laughing 5 28. März 2024 The Baxters 1-3 28. März 2024 Penny Dreadful 1-3 31. März 2024 Penny Dreadful: City Of Angels 1 31. März 2024 Yellowstone 1-3 31. März 2024 Homeland 1-8 1. April 2024 Revenge 1-4 1. April 2024 Fallout 1 11. April 2024 Pretty Little Liars 1-7 15. April 2024 Scrubs 1-9 15. April 2024 Going Home With Tyler Cameron 1 18. April 2024 Them: The Scare 2 25. April 2024 Dark Hearts 1 30. April 2024 Maxton Hall – Die Welt zwischen uns 1 9. Mai 2024 The Boys 4 13. Juni 2024 Das Rad der Zeit 3 2024 Diabolical 1 2024 Sausage Party: Foodtopia 1 2024 The 50 1 2024 Anansi Boys 1 noch unbekannt Cross 1 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Harlem 3 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 4 noch unbekannt

Neue Filme bei Amazon Prime Video im April

Selbstverständlich gibt es bei Amazon Prime Video im April 2024 aber nicht nur neue Serien, sondern auch neue Filme zu sehen. Auch hier stehen die neuen Eigenproduktionen im Mittelpunkt. Etwa „How to date Billy Walsh“. Ab dem 5. April wird darin die Geschichte um die Teenager Amelia und Archie erzählt, die seit ihrer Kindheit beste Freunde sind. Archie war immer da, um Amelias Kämpfe auszufechten und über ihre Witze zu lachen, während er seine lebenslange Liebe zu ihr geheim hielt. Gerade als er den Mut aufbringt, ihr seine Gefühle zu gestehen, verliebt sich Amelia Hals über Kopf in Billy Walsh, den neuen amerikanischen Austauschstudenten. Mit gebrochenem Herzen versucht Archie mit allen Mitteln, Amelia und Billy voneinander fernzuhalten, doch am Ende kommen sie sich näher und riskieren, dabei ihren besten Freund zu verlieren.

In ein turbulentes Leben kannst du ab dem 4. April in „Musica“ abtauchen. Das Drama basiert lose auf dem Leben des Autos, Regisseurs und Hauptdarstellers Rudy Mancuso. Die Geschichte folgt einem aufstrebenden Künstler mit Synästhesie, der sich damit abfinden muss, dass seine Zukunft ungewiss ist. Gleichzeitig sieht er sich mit dem Druck in der Liebe, der Familie und seiner brasilianischen Kultur in konfrontiert. Und das mitten in Newark, New Jersey, vor den Toren New Yorks.

Titel verfügbar ab Boys in the Boat 29. März 2024 Three Thousand Years Of Longing 1. April 2024 Ticket ins Paradies 1. April 2024 New York Confidential 2. April 2024 Dangerous 3. April 2024 Get Out 3. April 2024 Hunter Hunter 3. April 2024 Run Hide Fight 3. April 2024 I Feel Pretty 3. April 2024 God Is A Bullet 4. Aprl 2024 Musica 4. April 2024 Amazon Original Film Batmans Rückkehr 5. April 2024 How to date Billy Walsh 5. April 2024 Amazon Original Film Ice Age 5. April 2024 Ice Age - Kollision voraus! 5. April 2024 Ice Age 2 - Jetzt taut's 5. April 2024 Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los 5. April 2024 Stars At Noon 5. April 2024 Batman Forever 6. April 2024 Batman V Superman: Dawn Of Justice 6. April 2024 Talk To Me 7. April 2024 Matrix 7. April 2024 Matrix Reloaded 7. April 2024 Matrix Revolutions 7. April 2024 Detective Knight: Rogue 8. April 2024 Nightlife 8. April 2024 T.I.M 8. April 2024 American Sniper 9. April 2024 The Dark Knight 10. April 2024 The Dark Knight Rises 10. April 2024 Batman Begins 10. April 2024 The Hateful 8 12. April 2024 Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste 12. April 2024 The Great Wall 15. April 2024 What Comes Around 15. April 2024 Ride On 17. April 2024 Skyscraper 18. April 2024 Puppy Love 22. April 2024 Jeanne Du Barry 24. April 2024 Birds Of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn) 28. April 2024 Sphere 28. April 2024 Escape The Field 29. April 2024 Halloween Ends 29. April 2024 The Comedian 30. April 2024

Losgelöst vom Prime-Video-Angebot musst du dich bei Amazon übrigens auf neue Retouren-Regeln einstellen, die in Kürze Gültigkeit erlangen. In Spanien ist Prime Video in Kürze ebenfalls nur noch mit Werbung zu sehen. Oder gegen Bezahlung von 1,99 Euro pro Monat auch wie gewohnt werbefrei.

