Action-Thriller: „Chase“ bei Prime Video

Gerard Butler gehört zu den bekanntesten Action-Schauspielern in Hollywood. Er ist für seine Rollen in Filmen wie „300“, „Olympus Has Fallen“ oder „Die nackte Wahrheit“ bekannt. Auch in diesem Thriller spielt Butler eine zentrale Rolle. Zudem spielen in dem 95-minütigen Amazon-Original-Film von Brian Goodman auch noch weitere bekannte Gesichter mit.

„Chase – Nichts hält ihn auf“: Worum geht es?

„Chase – Nichts hält ihn auf“ ist ein 2022 veröffentlichter Action-Thriller-Film. Kurz nach seiner Publikation auf den Streaming-Plattformen belegte er den ersten Platz der Prime-Video-Film-Charts. Mittlerweile ist er auf Platz fünf abgerutscht. Zur Besetzung zählt neben Gerard Butler auch Jaimie Alexander, Russel Hornsby und viele weitere bekannte Gesichter. Nun zur Handlung: Will Spann (Gerard Butler) und seine Frau Lisa, gespielt von Jaimie Alexander, stecken in einer Ehekrise. Auf dem Weg zu Lisas Eltern müssen sie einen kurzen Zwischenstopp an einer Tankstelle einlegen.

Doch es passiert das Unerklärliche, denn Lisa ist urplötzlich verschwunden. Ganze 20 Minuten lang sucht Will die gesamte Tankstelle ab, sogar die Damen- und Herren-WCs werden in Augenschein genommen. Aber seine Frau ist wie vom Erdboden verschluckt. Verzweifelt ruft er bei der örtlichen Polizei an, um eine vermisste Person zu melden; diese verdächtigen jedoch ihn selbst. Deshalb begibt er sich auf eigene Faust auf die Suche und enthüllt viele dunkele Geheimnisse. Der Action-Thriller wurde von mehr als 29.500 Menschen auf IMDb mit 5,7 von zehn Sternen bewertet.

Hier kannst du dir den Trailer zum Thriller-Film „Chase“ anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wo kannst du den Film „Chase“ streamen?

Den Action-Thriller mit Gerard Butler in der Rolle eines verzweifelten Ehemanns kannst du auf Amazon Prime Video streamen. Für Prime-Mitglieder ist er im Abonnement enthalten, jedoch kannst du ihn dir auch für weniger als 4 Euro ausleihen oder für 7,99 Euro kaufen. „Chase“ kannst du aber auch auf Apple TV oder Sky streamen.