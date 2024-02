2005 erschien die Action-Komödie „Mr. & Mrs. Smith“. Damals gehörten Angelina Jolie und Brad Pitt zur Star-Besetzung. Jetzt, fast 19 Jahre später, kannst du den Blockbuster im Serien-Format streamen. In der Neuauflage tauchen auch neue Gesichter auf, denn Herr und Frau Smith werden von Donald Glover und Maya Erskine verkörpert. Bislang ist nur die erste Staffel der Prime-Video-Serie veröffentlicht. Doch wird es eine zweite geben?

„Mr & Mrs. Smith“: Worum geht es?

Zwar ist die Serie eine Neuauflage des Films, jedoch ist die Handlung nicht dieselbe. Denn in der Serie erhalten zwei fremde Agenten denselben Job bei einer Spionageagentur. Hier wird ihnen ein Leben in Luxus und Glamour geboten. Ihnen wird Reichtum, Reisen um die ganze Welt, ein Traumhaus in Manhattan und natürlich auch die Spionage geboten. Das alles mag sich nach einem fantastischen Traum anhören, jedoch ist dies keiner.

Die zwei fremden Agenten können all das unter einer Bedingung bekommen. Sie nehmen eine neue Identität an, ihre neuen Namen lauten dann John und Jane Smith, heiraten und werden zum Ehepaar, namens Mr. und Mrs. Smith. Das Ehepaar muss jetzt nicht nur ihren gefährlichen Missionen als Agenten nachgehen, sondern sie müssen sich auch mit ihrer neuen Rolle als Ehepartner abfinden. Die erste Staffel der Geheimagentenserie „Mr. und Mrs. Smith“ erschien am 2. Februar dieses Jahres auf Amazon Prime Video.

Hier kannst du dir den Trailer zur Serie „Mr. & Mrs. Smith“ anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wird es eine zweite Staffel geben?

Einem Bericht des US-amerikanischen Online-Magazins Deadline zufolge gehört „Mr. & Mrs. Smith“ zu den besten fünf Debüt-Serien aller Zeiten und wurde in mehr als 130 Ländern zur Nummer eins Serie auf Amazon Prime Video. Sie fügten hinzu, dass Amazon keine genauen Zuschauerzahlen veröffentlicht hat. Es könnte jedoch gut möglich sein, dass es eine weitere Staffel geben wird. Wann genau diese jedoch erscheinen wird, ist bislang unklar.

Wenn du ein Standard-Abo für Amazon Prime hast, hast du jedoch jetzt gegenüber früher einen Nachteil: Du musst dir Werbung gefallen lassen und der Ton ist auch schlechter.

Jetzt weiterlesen Super-GAU für Amazon: Deshalb rasten Kunden jetzt komplett aus