Super-GAU für Amazon: Deshalb rasten Kunden jetzt komplett aus

Seit dem 5. Februar 2024 zeigt Amazon Abonnenten von Prime Video Werbung. Wer also nun Filme oder Serien schaut, dem wird nicht nur vor den Inhalten Reklame angezeigt, sondern auch währenddessen. Etwa 2 bis 3,5 Minuten pro Stunde. Wer die Werbung nicht sehen will, soll 36 Euro pro Jahr mehr zahlen. Und das, obwohl man bereits ein Abo abgeschlossen hat und schon zahlt. Doch nicht nur das. Amazon hat auch den Ton sowie das Bild verschlechtert und eine weitere Funktion gelöscht. Jetzt reicht es Kunden, die den US-Konzern mit negativen Bewertungen und überziehen.

Amazon: Es hagelt Kritik

Amazon Prime Video hat sich verändert. Was früher ein Eldorado für Abonnenten war, ist heute ein runtergekommenes Kino, in dem man alte Schinken zu sehen bekommt, für die Amazon teuren Eintritt kassiert. Und dann läuft jetzt auch noch Werbung mitten im Film. Aber nicht nur bei uns führte das zu dem Kommentar: Amazon, es reicht. Auch die Verbraucherzentrale will den Konzern verklagen. Und unzählige Abonnenten sind stinksauer. Sie äußern ihre Wut über die versteckte Preiserhöhung in den Bewertungen für die Prime Video App im Google Play Store.

Amazon-Kunden sprechen von „Betrug“ und empfinden es als eine „Frechheit“ und „Unverschämtheit“, wie man mit ihnen umgeht. Ein Nutzer bringt es auf den Punkt: „Bei Prime Video zahlt man immer mehr Geld für immer weniger Angebot.“ Für einen anderen langjährigen Amazon Prime Kunde ist jetzt Schluss. „Das Angebot an Filmen und Serien wird immer schlechter. Einstmals gute Serien und Filme sind nun auf anderen Streaming-Diensten zu sehen oder man muss eines der zahlreichen Zusatzabos abschließen“, so seine Begründung. Die Werbung setze dem ganzen die Krone auf.

Kunden platzt der Kragen

All das sind keine Einzelfälle. Seit Anfang Februar hagelt es 1-Sterne-Bewertungen für die Prime Video App im Play Store. Es gibt kaum eine Rezension, die mehr als einen Stern enthält. Allein am 18. Februar haben fast 600 Nutzer in Deutschland die App bewertet. Und das fast ausschließlich mit einem Stern. Amazon indes reagiert nicht auf die Kritik und hält an der Werbung mitten in Filmen und Serien fest.

