Neues von Amazon: Prime Video legt los

Der Mai steht vor der Tür. Nicht nur bei Netflix und Disney+ erwarten dich neue Film- und Serien-Neustarts, sondern natürlich auch bei Amazon Prime Video. Im Mittelpunkt steht nicht nur eine Liebeskomödie, die Amazon selbst in Auftrag gegeben hat, sondern auch das eine oder andere Highlight aus dem Serien-Kosmos. Neben einer neuen deutschen Produktion ist unter anderem der für einen Oscar nominierte Josh Brolin in der Fortsetzung einer schon bekannten Serie zu sehen.

„Outer Range“ – Staffel 2: Neue Mystery-Serie bei Amazon Prime Video

Und zwar in der zweiten Staffel von „Outer Range“. Brolin spielt darin den Rancher Royal Abbott, der um sein Land und seine Familie kämpft und am Rande der Wildnis ein Wyoming ein unergründliches Phänomen in Form einer dunklen Leere entdeckt. Das Geheimnis vertieft sich in der zweiten Staffel, als Royal und seine Frau Cecelia nach dem plötzlichen Verschwinden ihrer Enkelin darum kämpfen, ihre Familie zusammenzuhalten. In der zweiten Staffel von „Outer Range“ werden die Charaktere durch tiefgreifende und unvorhergesehene Umstände, die die Grundfesten der Zeit selbst erschüttern könnten, immer tiefer in die Leere getrieben. Sehen kannst du die neuen Episoden von „Outer Range“ bei Amazon Prime Video ab dem 16. Mai 2024.

„Viktor bringt’s“ – Staffel 1: Moritz Bleibtreu als Service-Techniker

Noch etwas länger musst du dich gedulden, wenn du die neue Produktion aus Deutschland, „Viktor bringt’s“, bei Amazon Prime Video sehen möchtest. Ab dem 30. Mai 2024 ist darin Moritz Bleibtreu als echter Berliner und Vollblut-Service-Techniker zu sehen. Ein Typ, der immer – wenn es nach ihm geht – recht hat. Mika, sein Sohn aus geschiedener Ehe und neuer Hiwi, sieht das ganz anders. Der Philosophie-Student hat zu allem eine Meinung, aber zumindest fachlich auch extrem wenig Ahnung. Bei der Lieferung und Installation von Waschmaschinen, Kaffeeautomaten oder komplizierten Sound-Anlagen kann Mika daher primär im Umgang mit den teilweise skurrilen Kunden punkten. So bestreitet das entfremdete Vater-Sohn-Gespann seinen Arbeitsalltag und lernt sich ganz nebenbei auch zum ersten Mal wirklich kennen.

„Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ – Staffel 1: Eine neue Liebesgeschichte

Ebenfalls ein neues Amazon Original startet schon am 9. Mai 2024: „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“. Die moderne Liebesgeschichte basiert auf dem preisgekrönten Roman „Save Me“ von Mona Kasten und dreht sich um James Beaufort und Ruby Bell, einen Jungen aus der Oberschicht und ein Mädchen aus der Arbeiterklasse in einer Welt voller Glamour, Prestige, Geheimnisse und Drama. Als Ruby am Maxton Hall Privatcollege unfreiwillig Zeugin eines brisanten Geheimnisses wird, muss sich der arrogante Millionärserbe James gezwungenermaßen mit der schlagfertigen Stipendiatin auseinandersetzen. Der notwendige Weg: Rubys Schweigen erkaufen.

Titel Staffel abrufbar ab Them: The Scare 2 25. April 2024 Dark Hearts 1 30. April 2024 Clarkson's Farm 3 3. Mai 2024 Maxton Hall – Die Welt zwischen uns 1 9. Mai 2024 The Goat 1 9. Mai 2024 Academy Of Country Music Awards 1 16. Mai 2024 Outer Range 2 16. Mai 2024 The O.C. 1-4 18. Mai 2024 Dom 3 24. Mai 2024 Viktor Bringt's 1 30. Mai 2024 The Boys 4 13. Juni 2024 Star Kitchen 1 1. Juni 2024 My Lady Jane 1 27. Juni 2024 Das Rad der Zeit 3 2024 Diabolical 1 2024 Sausage Party: Foodtopia 1 2024 Anansi Boys 1 noch unbekannt Citadel: Honey Bunny 1 noch unbekannt Cross 1 noch unbekannt Die Rote Königin 2 noch unbekannt Fallout 2 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Harlem 3 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 4 noch unbekannt

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Mai 2024

Ergänzend zu neuen Serien kannst du bei Prime Video von Amazon im Mai 2024 natürlich auch wieder zahlreiche Filme sehen. Eine Premiere feiert in diesem Zusammenhang schon ab dem 2. Mai der neue Amazon Original Film „Als du mich sahst“. Und auch hier steht die Liebe im Mittelpunkt. Und zwar jene zwischen Soléne, einer 40-jährigen alleinerziehenden Mutter, und dem 24-jährigen Hayes, dem Leadsänger der angesagten Boyband August Moon. Zwischen beiden funkt es bei einem zufälligen Treffen sofort. Doch Hayes Superstar-Status stellt die Beziehung schnell vor unvermeidliche Herausforderungen.

Titel verfügbar ab Birds Of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn) 28. April 2024 Sphere 28. April 2024 Escape The Field 29. April 2024 Halloween Ends 29. April 2024 The Comedian 30. April 2024 Free Fire 1. Mai 2024 Robocop (1987) 1. Mai 2024 Robocop (2014) 1. Mai 2024 Robocop 2 1. Mai 2024 Robocop 3 1. Mai 2024 King Richard 1. Mai 2024 The Adventures Of Buckaroo Banzai 1. Mai 2024 Bernadette 1. Mai 2024 The Party 1. Mai 2024 Booksmart 1. Mai 2024 If I Stay 1. Mai 2024 Interview With The Vampire 1. Mai 2024 Als du mich sahst 2. Mai 2024 Amazon Original Film Iron Mask 3. Mai 2024 The Piper 5. Mai 2024 Die Hochzeit 5. Mai 2024 Black Mass 5. Mai 2024 God Is A Bullet 6. Mai 2024 Lady Bird 7. Mai 2024 City Of Lies 7. Mai 2024 Last Knights - Die Ritter des 7. Ordens 7. Mai 2024 Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu 9. Mai 2024 The Accountant 10. Mai 2024 Les Miserables The Movie 11. Mai 2024 To Catch A Killer 11. Mai 2024 Fletchers Visionen 11. Mai 2024 Bros 12. Mai 2024 Der junge Häuptling Winnetou 12. Mai 2024 Breaking Surface Tödliche Tiefe 13. Mai 2024 The North Sea 14. Mai 2024 The Fighter 14. Mai 2024 Crazy, Stupid, Love 14. Mai 2024 Lucy 15. Mai 2024 Rio 15. Mai 2024 Rio 2 - Dschungelfieber 15. Mai 2024 Tödliche Weihnachten 16. Mai 2024 Operation Fortune 17. Mai 2024 Postman 18. Mai 2024 Smugglers 19. Mai 2024 A Man Of Reason (A.K.A. The Protector) 19. Mai 2024 Twist 20. Mai 2024 Im Herzen Des Dschungels 20. Mai 2024 Boudica 20. Mai 2024 Nahir 22. Mai 2024 Pitch Perfect - Die Bühne gehört uns 23. Mai 2024 Pitch Perfect 2 23. Mai 2024 Pitch Perfect 3 23. Mai 2024 The Communion Girl 23. Mai 2024 Wer ist Daddy? 23. Mai 2024 Superdeep 24. Mai 2024 Life In Space 24. Mai 2024 Knox Goes Away 24. Mai 2024 Mrs. Harris und ein Kleid von Dior 26. Mai 2024 Inglourious Basterds 26. Mai 2024 The 11th Hour - 5 vor 12 28. Mai 2024 The Specialist 30. Mai 2024

Halbfinalspiele der UEFA Champions League live bei Amazon Prime Video

Fußball-Fans können sich bei Amazon Prime Video in den kommenden beiden Wochen übrigens auf echte Kracher in der UEFA Champions League freuen. Denn Prime Video zeigt schon heute Abend (30. April) das Halbfinal-Hinspiel zwischen Bayern München und Real Madrid live und in voller Länger. In einer Woche, am 7. Mai, kannst du das Halbfinal-Rückspiel wischen Paris Saint Germain und Borussia Dortmund live bei Prime Video sehen.

