iPhone 17: Viele Veränderungen für Apples Smartphone-Familie

Seit dem iPhone 12 präsentierte Apple im Herbst jeweils vier neue Smartphones auf einen Schlag. Mit dem iPhone 14 stellte man den Verkauf des Mini-Modells zugunsten einer großen Plus-Variante ein. Doch wie schon beim kleinen Smartphone sucht Apple mit diesem vergeblich nach einem großen Erfolg. Immer wieder gibt es Berichte, laut denen es das unbeliebteste Modell ist. Analyst Ming-Chi Kuo schreibt, dass diese Variante nur 5 bis 10 Prozent der iPhone-Auslieferungen ausmacht. Ein aktuelles Gerücht beschreibt nun erneut, dass Apple seine Smartphone-Familie neu aufstellen will. Das Plus-Modell steht demnach vor dem Aus.

iPhone 17: Nur noch eine Basis-Version

Wie MacRumors in Berufung auf den Informanten „Ice Universe“ berichtet, soll es im Jahr 2025 nur noch eine Basis-Variante geben. Das bisherige Standardmodell mit großem Display soll demnach entfallen. Das iPhone 17 (ohne jegliche Namenszusätze) soll aber ein 6,27-Zoll-Display mit LTPO-Technik erhalten. Sollte sich dies bewahrheiten, könnten erstmals alle vier Varianten 120 Hertz Bildwiederholfrequenz unterstützen.

Apple möchte des Weiteren an den beiden Pro-Modellen festhalten. Diese bekommen Displays mit 6,27 beziehungsweise 6,86 Zoll. Neu ist jedoch das als iPhone 17 „Slim“ bezeichnete Modell. Bereits vor einigen Monaten gab es Berichte, dass Apple analog zum aktuellen iPad Pro ein extrem dünnes Smartphone für das obere Ende der Preisskala plant. Es soll ein 6,65-Zoll-Display erhalten, womit es nicht nur dünner, sondern insgesamt kleiner als das Pro Max wäre.

Die Preisstaffelung beim iPhone 17 im Jahr 2025 sieht laut dem Gerücht wie folgt aus:

iPhone 17: 799 US-Dollar

17 Pro: 1.099 US-Dollar

17 Pro Max: 1.199 US-Dollar

17 „Slim“: 1.299 US-Dollar

Was die technischen Daten angeht, hat das Slim-Modell allerdings in einigen Fällen das Nachsehen im Vergleich zum Pro oder Pro Max. So soll es lediglich über 8 GB RAM verfügen, während die Pro-Varianten 12 GB erhalten. Das neue iPhone 17 Slim richtet sich damit an diejenigen, denen das Pro zu wuchtig ist, aber für ein schlankes Gehäuse auf einige Features verzichten können.

Genau davon geht auch Analyst Ming-Chi Kuo aus. Laut ihm dreht es sich bei dem neuen Premium-Modell eher um ein innovatives Design und Format. Hardware-Spezifikationen wie Prozessor oder Kameras sollen im Hintergrund stehen. Das iPhone 17 Slim bekommt angeblich nur einen A19-Chip, während die Pro-Smartphones den A19 Pro enthalten. Laut Kuo soll auf der Rückseite auch nur eine einzelne Kamera zu finden sein. Hinzu kommt angeblich der erstmalige Einsatz von Apples eigenem 5G-Chip.

Neues Kamera-Feature im Jahr 2025

Wie 9to5Mac in Berufung auf einen Bericht von The Information schreibt, dürfen sich iPhone-Fotografen mit dem iPhone 17 auf eine interessante Neuheit freuen. So soll es erstmals eine mechanische Blende erhalten, die du an die Gegebenheiten anpassen kannst. Ähnliches hatte Samsung bereits beim Galaxy S9 und S10 gezeigt, mit dem S20 war es jedoch wieder verschwunden.

The Information sagt nicht, welches Modell des iPhone 17 dieses Feature erhalten soll. Stattdessen schreibt man nur, dass mindestens eine Variante profitieren soll. Beim Blick auf die vergangenen Kamera-Features könnte es sich hierbei um das 17 Pro Max, gegebenenfalls aber auch das 17 Pro handeln.