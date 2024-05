Der Apple AirTag ist unheimlich beliebt. Gerade jetzt, kurz bevor es in den Urlaub geht, kaufen viele iPhone-Nutzer einen AirTag, um ihn im Koffer samt Gepäck unterzubringen und so zu wissen, wo der Koffer ist, sollte er mal nicht am Ziel ankommen. Und nun kündigt sich der AirTag 2 an.