tinyPod: Aus der Apple Watch wird ein iPod Matthias Wellendorf 2 Minuten

Eine Apple Watch in einen iPod, also einen klassischen MP3-Player, oder gar in ein kompaktes Smartphone transformieren? Das verspricht tinyPod. Der Hersteller hat ein Gehäuse für die Smartwatch entwickelt, das optisch an die früheren iPods erinnert.