Apple legt neues iPhone-Modell auf Eis: Der nächste Rückschlag für die Smartphone-Familie

Apple hat keinen Erfolg mit dem vierten Mitglied seiner Flaggschiff-Smartphones. Nachdem man sowohl dem iPhone mini als auch dem Plus jeweils mehrere Modelljahre gegönnt hat, zeichnet sich beim iPhone Air nun ein möglicherweise noch schnelleres Ende ab. Nach ersten Berichten, dass die Verkäufe schleppend verlaufen und die Produktion reduziert wurde, hat The Information nun weitere schlechte Nachrichten. Es ist aber noch nicht ganz vorbei.

iPhone Air: Termin für den Nachfolger gestrichen

Laut dem neuen Bericht hat Apple angeblich kürzlich Ingenieure und Lieferanten darüber informiert, dass man das nächste iPhone Air aus dem Plan genommen hat. Ursprünglich sollte es im Herbst 2026 vorgestellt werden. Einen neuen Termin nannte das Unternehmen aus Cupertino nicht.

Gleichzeitig schreibt das üblicherweise gut informierte Magazin, dass Foxconn fast alle Produktionslinien für das iPhone Air abgebaut hat. Es wird erwartet, dass die Produktion von Apples Flunder bis Ende November komplett eingestellt wird. Luxshare, der zweite Partner für die Produktion des Air, hatte die Fertigung bereits Ende Oktober eingestellt.

Auf den ersten Blick weisen also alle Anzeichen darauf hin, dass Apple das nächste iPhone Air komplett eingestellt hat. Dem ist aber angeblich nicht so.

Apples Ingenieure arbeiten trotzdem weiter

Die Zukunft des iPhone Air ist aber noch nicht in Stein gemeißelt. So schreibt The Information gleichzeitig, dass einige Techniker von Apple weiterhin an einem Nachfolger arbeiten. Einen genauen Termin gibt es dafür aber, wie bereits erwähnt, bislang nicht.

In einem weiteren Bericht schreibt das Magazin, dass die zweite Generation möglicherweise im Frühjahr 2027 erscheinen könnte. Das sei jedenfalls aktuell die Hoffnung der Ingenieure. Zum selben Zeitpunkt soll auch das iPhone 18 und 18e erscheinen. Für den kommenden Herbst stehen das iPhone 18 Pro, Pro Max sowie das „iPhone Fold“ in den Startlöchern.

Apple will sich also etwas mehr Zeit nehmen als ursprünglich gedacht, um das Smartphone anzupassen. Zu den geplanten Neuheiten gehört angeblich eine zweite Kamera auf der Rückseite.