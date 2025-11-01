Update-Überraschung: Google-Nutzer sind verwundert

Auf Googles großes Pixel-Feature-Drop im September folgte ein relativ ruhiges Oktober-Sicherheitsupdate, das mehrere Fehlerbehebungen enthielt. Kurz vor Monatsende ist nun ein weiteres unerwartetes Update auf den Pixel-Handys eingetroffen. Google hat zwar keine Details bekannt gegeben, aber es wird angenommen, dass es sich um einen kritischen Firmware-Patch handelt.

Es wird Berichten zufolge auf Geräte von der Pixel 7 Reihe bis zur aktuellen Pixel 10 Reihe einschließlich der Pixel Fold Modelle ausgerollt. Auffallend ist, dass das Pixel Tablet und die Pixel 6-Serie in der Liste fehlen, obwohl beide das vorherige Update im Oktober erhalten haben.

Das Update ist nicht besonders groß. Auf dem Pixel 10 Pro (Testbericht) ist es etwa 30 MB groß und auf unserem Pixel 9 Pro XL wird die Größe mit 24 MB angegeben.

Der amerikanische Mobilfunkanbieters Verizon beschreibt den Inhalt des Update als „Leistungsverbesserung für Ihr Gerät“. Dies deutet darauf hin, dass es grundlegende Systemprobleme beheben könnte. Einige Nutzer glauben auch, dass es eine aktuelle Sicherheitslücke oder ein Exploit patchen könnte.

Die plötzliche Veröffentlichung deutet jedoch darauf hin, dass es sich um eine dringende Angelegenheit handelt. Google wartet normalerweise auf das nächste monatliche Update, das bereits in der kommenden Woche erwartet wird.

Das betroffene Update auf einem Pixel-Smartphone

Wenn das Update auf deinem Pixel.Smartphone angezeigt wird, solltest du es so bald wie möglich installieren. Wenn du keine Benachrichtigung erhalten hast, kannst du manuell in den Einstellungen nachsehen, ob ein Update für dein Smartphone verfügbar ist.

Das letzte große Update des Jahres wird im Dezember erwartet. Android 16 QPR2, das möglicherweise offiziell als Android 16.1 bezeichnet wird, dürfte auch anderen Herstellern wie Samsung oder Xiaomi zur Verfügung stehen.