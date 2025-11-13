Nicht mehr wiederzuerkennen: Diese Funktion wird Android verändern

Das Smartphone ist unser alltäglicher Begleiter und wir ziehen es unzählige Male pro Tag aus der Tasche und schauen darauf. So ist es nur logisch, dass wir unser Smartphone auch an unsere Bedürfnisse anpassen wollen. Millionenfach heruntergeladene Wallpaper-Apps und Icon-Packs sind der Beweis. Noch diesen Monat macht Google dies deutlich einfacher.

Dass man bei einem Smartphone das Hintergrundbild ändern kann, dürfte so gut wie jedem Nutzer bekannt sein. Doch ist bei Android deutlich mehr möglich. So kannst du auch das Aussehen und die Uhr auf deinem Sperrbildschirm anpassen und auf dem Home-Bildschirm gar die bunten Icons der Apps austauschen. Sogar die Farbe von vielen Buttons und Einstellungen lässt sich individuell wählen.

Doch all das kostet Zeit und ist teils tief in irgendwelchen Menüs versteckt. So belassen es die meisten Nutzer bei der Wahl eines schönen Hintergrundbildes. Doch jetzt hilft Google mit einer neuen Funktion nach.

Designpakete direkt von Google

Noch diesen Monat wird es die neue Funktion „Designpakete“ direkt von Google geben. Mit diesen kannst du mit nur einem Klick das komplette Design deines Smartphones anpassen. Also nicht nur ein neues Hintergrundbild festlegen, sondern auch direkt die passenden Icons, Schriftart, Sperrbildschirm-Design und Akzentfarbe einstellen lassen.

Den Start soll ein Designpaket zum neuen Film „Wicked 2“ machen. Doch dürften auch einige weitere Designs direkt zum Start zur Verfügung stehen. Mit der Zeit wird Google die Auswahl immer weiter ausbauen, wie es bereits jetzt bei den Hintergrundbildern der Fall ist.

Du findest die Designpakete durch langes Drücken auf den Homescreen und Wählen der Option „Hintergrund & Stil“. Bisher ist die Funktion nicht freigeschaltet, es soll aber bereits Ende November oder Anfang Dezember so weit sein.

Eigene Vorschläge einreichen?

Ob Google auch einen offenen Store für die neuen Designpakete plant, ist unklar. So könnten Drittanbieter eigene Sets kostenfrei oder gegen Bezahlung anbieten. Auch wäre es denkbar, dass Nutzer eigene Vorschläge einreichen und diese in den Store aufgenommen werden. Ob es dazu kommt, oder nur Designs von Google und deren Partnern verfügbar sein werden, ist bisher unklar.

Für Samsung-Nutzer steht bereits eine eigene, vergleichbare Option im Galaxy-Store zur Verfügung. Hier können Nutzer bereits unzählige Themes herunterladen. Auch für Xiaomi gibt es über die Themen-App bereits eine vergleichbare Funktion.