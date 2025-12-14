Honor Magic8 Pro: Leistung oder Ausdauer? Beides!

Honor startete einst als Ableger von Huawei. Nach den umfangreichen US-Sanktionen entschied sich der Mutterkonzern jedoch zur vollständigen Abspaltung der Sparte, die nicht zuletzt mit günstigen Preisen überzeugen sollte. Seither kämpft Honor mit Samsung & Co. auch um die Leistungskrone. Das zeigt sich nicht zuletzt erneut beim neuesten Modell: Mit dem Honor Magic8 Pro verspricht der Hersteller ein Feuerwerk an High-End-Technik.

Schnellstes Qualcomm-SoC und bis zu einem Terabyte Speicher

Das beginnt beim Prozessor: Das Smartphone ist mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ausgestattet – einem der schnellsten Chips, die aktuell für Smartphones verfügbar sind. Er verfügt über acht CPU-Kerne auf Basis der dritten Generation der Oryon-Architektur. Die beiden leistungsstärksten Kerne takten mit bis zu 4,3 GHz, während die sechs effizienten Kerne mit 3,62 GHz arbeiten. Auch die Adreno-GPU und die Hexagon-NPU wurden umfassend überarbeitet und sind laut Hersteller um 23 genauer gesagt 37 Prozent schneller als ihre Vorgänger.

Der Arbeitsspeicher (RAM) basiert auf dem LPDDR5x-5300-Standard und ist je nach Modell mit 12 oder 16 Gigabyte ausgestattet. Beim internen Speicher gibt es ebenfalls zwei Varianten: 512 Gigabyte oder ein Terabyte.

5,5G und 200-Megapixel-Sensor für Nachtaufnahmen

Neue Maßstäbe setzt Honor bei den Übertragungsgeschwindigkeiten: Das FastConnect-7900-Modul ermöglicht WLAN nach Wi-Fi-7-Standard und Bluetooth 6.0. Besonders hervorzuheben ist das im Prozessor integrierte X85-Modem von Qualcomm, das Download-Geschwindigkeiten von bis zu 12,5 Gbit/s und Uploads von 3,7 Gbit/s erreicht. Honor spricht hier von „5,5G“ – ein Begriff, der jedoch kein offizieller Standard ist, sondern eher dem Marketing dient.

Auch die Kamera wurde weiter verbessert: Die Hauptkamera lichtet mit 50 Megapixeln ab, während für Tele- und Nachtaufnahmen ein 200-Megapixel-Sensor zum Einsatz kommt. Dieser soll der Bild-KI eine bessere Berechnungsgrundlage bieten und so die Bildqualität deutlich steigern.

Ausdauernder Akku und hochwertiges Display

Das 6,71-Zoll-OLED-Display des Magic8 Pro bietet eine Auflösung von 2.808 × 1.256 Pixeln und eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Die maximale Helligkeit von bis zu 6.000 Nits sorgt für eine gute Lesbarkeit – selbst bei grellstem Sonnenschein.

Ein echtes Highlight ist der 7.100-mAh-Akku, der das Fassungsvermögen im Vergleich zum Vorgänger noch einmal deutlich steigert. Die Silizium-Anoden der Kohlenstoff-Silizium-Technologie gelten als anfälliger für mechanische Belastung, doch Honor setzt die Technologie bereits seit dem Magic6 Pro erfolgreich ein.

Preis und Verfügbarkeit

Das Leistungspaket hat seinen Preis: In Dubai wurde die kleinere Variante für etwa 935 Euro angeboten, die Version mit mehr Speicher kostet rund 165 Euro Aufpreis. Auch hierzulande ist der Marktstart nicht mehr allzu weit entfernt, wie die Webseite des Herstellers vermuten lässt. Das Smartphone könnte damit zu Preisen von 999 und 1.199 Euro erhältlich sein.