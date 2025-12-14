Honor Magic8 Pro: Leistung oder Ausdauer? Beides!

Profilbild von Matthias Wellendorf Matthias Wellendorf
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Hohe Leistungen gehen bei Smartphones zumeist zu Lasten des Stromverbrauchs. Dank eines riesigen Energiespeichers soll das beim Magic8 Pro trotz des aktuell schnellsten Prozessors von Qualcomm jedoch nicht weiter stören.
Honor Magic8 Pro
Honor Magic8 ProBildquelle: Honor
  • Teilen

Honor startete einst als Ableger von Huawei. Nach den umfangreichen US-Sanktionen entschied sich der Mutterkonzern jedoch zur vollständigen Abspaltung der Sparte, die nicht zuletzt mit günstigen Preisen überzeugen sollte. Seither kämpft Honor mit Samsung & Co. auch um die Leistungskrone. Das zeigt sich nicht zuletzt erneut beim neuesten Modell: Mit dem Honor Magic8 Pro verspricht der Hersteller ein Feuerwerk an High-End-Technik.

Schnellstes Qualcomm-SoC und bis zu einem Terabyte Speicher

Das beginnt beim Prozessor: Das Smartphone ist mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ausgestattet – einem der schnellsten Chips, die aktuell für Smartphones verfügbar sind. Er verfügt über acht CPU-Kerne auf Basis der dritten Generation der Oryon-Architektur. Die beiden leistungsstärksten Kerne takten mit bis zu 4,3 GHz, während die sechs effizienten Kerne mit 3,62 GHz arbeiten. Auch die Adreno-GPU und die Hexagon-NPU wurden umfassend überarbeitet und sind laut Hersteller um 23 genauer gesagt 37 Prozent schneller als ihre Vorgänger.

Der Arbeitsspeicher (RAM) basiert auf dem LPDDR5x-5300-Standard und ist je nach Modell mit 12 oder 16 Gigabyte ausgestattet. Beim internen Speicher gibt es ebenfalls zwei Varianten: 512 Gigabyte oder ein Terabyte.

5,5G und 200-Megapixel-Sensor für Nachtaufnahmen

Neue Maßstäbe setzt Honor bei den Übertragungsgeschwindigkeiten: Das FastConnect-7900-Modul ermöglicht WLAN nach Wi-Fi-7-Standard und Bluetooth 6.0. Besonders hervorzuheben ist das im Prozessor integrierte X85-Modem von Qualcomm, das Download-Geschwindigkeiten von bis zu 12,5 Gbit/s und Uploads von 3,7 Gbit/s erreicht. Honor spricht hier von „5,5G“ – ein Begriff, der jedoch kein offizieller Standard ist, sondern eher dem Marketing dient.

Auch die Kamera wurde weiter verbessert: Die Hauptkamera lichtet mit 50 Megapixeln ab, während für Tele- und Nachtaufnahmen ein 200-Megapixel-Sensor zum Einsatz kommt. Dieser soll der Bild-KI eine bessere Berechnungsgrundlage bieten und so die Bildqualität deutlich steigern.

Ausdauernder Akku und hochwertiges Display

Das 6,71-Zoll-OLED-Display des Magic8 Pro bietet eine Auflösung von 2.808 × 1.256 Pixeln und eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Die maximale Helligkeit von bis zu 6.000 Nits sorgt für eine gute Lesbarkeit – selbst bei grellstem Sonnenschein.

Ein echtes Highlight ist der 7.100-mAh-Akku, der das Fassungsvermögen im Vergleich zum Vorgänger noch einmal deutlich steigert. Die Silizium-Anoden der Kohlenstoff-Silizium-Technologie gelten als anfälliger für mechanische Belastung, doch Honor setzt die Technologie bereits seit dem Magic6 Pro erfolgreich ein.

Preis und Verfügbarkeit

Das Leistungspaket hat seinen Preis: In Dubai wurde die kleinere Variante für etwa 935 Euro angeboten, die Version mit mehr Speicher kostet rund 165 Euro Aufpreis. Auch hierzulande ist der Marktstart nicht mehr allzu weit entfernt, wie die Webseite des Herstellers vermuten lässt. Das Smartphone könnte damit zu Preisen von 999 und 1.199 Euro erhältlich sein.

Das Honor Magic V5 im Test
Jetzt weiterlesen
Dieses Smartphone lässt Samsung zittern: Honor Magic V5 im Test

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Android Show Google
Google
Blick in die Zukunft: Dieses Google-Produkt soll alles verändern
Ein Smartphone von Samsung wartet auf One UI 8.5
Samsung
Neue Funktionen für dein Smartphone: Samsung kündigt großes Update an
Poco F8 Ultra Display
Xiaomi
Keine Kompromisse zum Kampfpreis: Xiaomi präsentiert neues Smartphone
Akkutest
Nicht wie gedacht: Schadet Schnellladen deinem Handy-Akku?
Smartphone
Aus gutem Grund: Fingerabdruck so schnell wie möglich durch PIN ersetzen?
Analyse
Apple und Samsung gescheitert: Will niemand dünne Smartphones?
Android
Nicht mehr wiederzuerkennen: Diese Funktion wird Android verändern
iPhone
Apple legt neues iPhone-Modell auf Eis: Der nächste Rückschlag für die Smartphone-Familie
Xiaomi
Nächstes Xiaomi-Update: Sehr viele Smartphones gehen leer aus