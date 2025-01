Das erste Flaggschiff 2025: Honor Magic7 Pro im Test Timo Brauer 8 Minuten

Honor hat sich in den vergangenen Jahren von seinem Budget-Image zu einem ernst zu nehmenden Konkurrenten von Google, Samsung und Co. hochgearbeitet. Wenige Tage vor dem Release der neuen Top-Smartphones von Samsung zeigt Honor mit dem Magic7 Pro, was ein Flaggschiff im Jahr 2025 können muss.