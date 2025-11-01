6 Wochen AirPods Pro 3: Nutzer melden Probleme

Apple hat letzten Monat die AirPods Pro 3 vorgestellt, die einige der größten Verbesserungen gegenüber der zweiten Generation aufweisen. Doch neben dem verbesserten Klang und der aktiven Geräuschunterdrückung bringen die kabellosen Ohrhörer auch einige unerwünschte Änderungen mit sich. Mehrere Besitzer haben über statische und zischende Geräusche berichtet, die ihre Erfahrung beeinträchtigen.

Die Berichte begannen im letzten Monat aufzutauchen, als die AirPods Pro 3 erstmals ausgeliefert wurden, und die Zahl der Fälle nimmt weiter zu. Einige Nutzer beschrieben, dass sie bei aktivierter Geräuschunterdrückung und ohne Medienwiedergabe ein hörbares Rauschen wahrnehmen. Ein Nutzer sagte, das Geräusch ähnele einem ständigen Ventilator im Raum, während der Technikjournalist Max Jambor es als ein hochfrequentes Knacken beschrieb.

Die Art der betroffenen Ohrstöpsel variiert. Einige Nutzer berichten, dass das Problem nur auf einer Seite auftritt, während andere berichten, dass beide Ohrstöpsel das störende Geräusch erzeugen. Auch die Intensität des Geräuschs ist unterschiedlich, aber die meisten sind sich einig, dass es spürbar und manchmal auch nervtötend ist.

Die Ladehülle der AirPods Pro 2 neben den AirPods Pro 3 (rechts).

Während viele glauben, dass das Problem auftritt, wenn der ANC- oder adaptive Modus in ruhigen Umgebungen eingeschaltet ist, berichten andere, dass das Problem auch beim Umschalten auf den Transparenzmodus bestehen bleibt.

Noch kein Fix für AirPods Pro 3 Geräuschprobleme

Einige Nutzer sagen, dass sie sich nicht daran stören und einfach Musik oder Videos abspielen, um die unerwünschten Geräusche zu überdecken. Die schnellste Lösung besteht darin, ANC oder den adaptiven Modus zu deaktivieren, was das Rauschen und Zischen wohl beseitigt.

Es bleibt unklar, ob es sich um ein Software- oder Hardwareproblem handelt. Viele haben versucht, ihre AirPods Pro 3 zurückzusetzen und die Ohrstöpsel auszutauschen, aber keine der beiden Lösungen hat funktioniert. Bemerkenswert ist, dass das statische Rauschen sowohl bei den Firmware-Versionen 8A357 als auch nach dem Update auf Version 8A358 beobachtet wurde. Die Nutzer hoffen, dass das nächste Firmware-Update das Problem beheben wird.

Die eigentliche Ursache ist natürlich noch unbekannt. Es ist unklar, ob es sich um einen Herstellungsfehler handelt, der per Software behoben werden kann, oder um etwas Dauerhafteres.

Einige betroffene Nutzer haben sich an Apple und die Händler gewandt, bei denen sie die AirPods Pro 3 gekauft haben. Bei einigen wurden die betroffenen Geräte ausgetauscht, teils sei das Problem auf den neuen AirPods Pro jedoch erneut aufgetreten. Von Apple gibt es kein offizielles Statement zu dem Ausmaß des Problems.